PowerColor ayarlanabilir soğutucu tasarımına sahip Radeon HD 6950 Vortex PCS++ modelini hazırladı

Ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan PowerColor, özel tasarımlı modellerine yeni bir çözüm daha ekliyor. AMD Radeon HD 6950 tabanlı olan yeni model, Vortex PCS++ soğutucusu ile aynı segmentteki benzer modellerden ayrılmayı başarıyor. 40nm Cayman Pro GPU'sundan güç alan ve yüksekliği ayarlanabilir Vortex fanlar ile soğutma performansı geliştirilebilen ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB/2GB GDDR5 bellek seçenekleriyle geliyor.

1440x paralel işlem birimine sahip olan kartın saat hızları hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor. Çoklu GPU kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör konfigürasyonları içinse Eyefinity X teknolojilerine destek sunan kart, görüntü aktarımı için çift DVI, çift Mini DisplayPort 1.2 ve HDMI 1.4 konnektörlerini kullanıyor. PowerColor tarafından önümüzdeki günlerde lanse edilmesi beklenen Radeon HD 6950 Vortex PCS++ için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.