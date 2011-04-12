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PowerColor ayarlanabilir soğutucu tasarımına sahip Radeon HD 6950 Vortex PCS++ modelini hazırladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,5b
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27
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor ayarlanabilir soğutucu tasarımına sahip Radeon HD 6950 Vortex PCS++ modelini hazırladı
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Ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan PowerColor, özel tasarımlı modellerine yeni bir çözüm daha ekliyor. AMD Radeon HD 6950 tabanlı olan yeni model, Vortex PCS++ soğutucusu ile aynı segmentteki benzer modellerden ayrılmayı başarıyor. 40nm Cayman Pro GPU'sundan güç alan ve yüksekliği ayarlanabilir Vortex fanlar ile soğutma performansı geliştirilebilen ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB/2GB GDDR5 bellek seçenekleriyle geliyor.

1440x paralel işlem birimine sahip olan kartın saat hızları hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor. Çoklu GPU kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör konfigürasyonları içinse Eyefinity X teknolojilerine destek sunan kart, görüntü aktarımı için çift DVI, çift Mini DisplayPort 1.2 ve HDMI 1.4 konnektörlerini kullanıyor. PowerColor tarafından önümüzdeki günlerde lanse edilmesi beklenen Radeon HD 6950 Vortex PCS++ için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

PowerColor ayarlanabilir soğutucu tasarımına sahip Radeon HD 6950 Vortex PCS++ modelini hazırladı
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fukox 8 yıl
ben 2142 yılından geldim.bu kart 5 ghz oc oluyo!


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Pusu47 8 yıl
Bu Hd6950'ler için harici soğutma tasarlayan firma var mı acaba?
Bende referans tasarım var ama hem mod yapıp hem de oc yüklennce sıcaklık doğal olarak artıyor. Bu sefer de fan sesi bayağı gürültülü oluyor. Güzel bir soğtma yapmış powercolor. Ama bir de haricen satılanları olsa gzel olacak :)
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Process64 8 yıl
Yerleşim müsaitse "Fanı yükselt üç slot kaplar, daha iyi soğutur. Yok değilse (C.F felan yapacaksan) fanı içeri çek iki slot kaplasın." diyorlar. Powercolor'un malzeme kalitesini beğenmiyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
bence yeni bir kart almak cok mantıksız geliyor 6850 alacaktm tam alıyordum ki ucundan döndüm 7xxx serisini beklemek hatta 28nm i beklemek daha mantıklı olacaktır elimdeki 5570 ile de oynuyorum.
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joyberk 8 yıl
boştaki ve yükteki gürültü ile harcadığı güç değerlerini merak ediyorum
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lvlono 8 yıl
MSI, Gigabyte gibi kaliteli kompenentler kullanıyormu ki PowerColor?
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ThE LoSt 8 yıl
Soğutma ve O.c konusunda iyi bir başarım göstereceği belli,tasarımda oldukça hoş görünüyor..
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BraVe_06 8 yıl
Bence amaçsız olmuş. Madem yukarıdayken daha soğuk oluyor neden aşağı indireyim ki fanı? Yukarı pozisyonda sabit bir fan yapılsaymış daha sağlam olurmuş. Yoksa oyunu açmadan önde kasayı açıp fanı çevirerek yukarı çekmemizi mi bekliyorlar?
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BuĞrA 8 yıl
TR'ye gelirse yeni kartim hayirli olsun
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devrimdoga 8 yıl
Katkısı ne olacak ?
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osooso148 8 yıl
maşallah gelinlik kız gibi yaf
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