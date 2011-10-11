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PowerColor düşük profilli Radeon HD 6750 modelini tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,4b
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5
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin önde gelen gelen iş ortaklarından PowerColor, düşük profilli baskılı devre tasarımına ve çift fanlı soğutucuya sahip Radeon HD 6750 modelini pazara sunuyor. AMD'nin Juniper grafik yongasından güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, kompakt boyutlu medya bilgisayarlar için hazırlanan düşük profilli yapıdaki en güçlü grafik çözümlerinden biri olarak gösterilebilir.
128-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine, 720 paralel işlem birimine ve 36 doku üntesine sahip olan ekran kartı, 700MHz GPU ve 4600MHz bellek hızlarında görev yapıyor. Unified Video Decoder 3.0 teknolojisi sayesinde 1080p videolar ile birlikte Blu-ray 3D ve HD3D teknolojileri için donanımsal hızlandırma desteği sunan kart, aynı zamanda AMD Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör kullanımına da olanak tanıyor. Görüntü aktarımı için HDMI, DVI ve D-Sub konnektörleri ile gelen ekran kartının yakın zamanda raflardaki yerini alması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.

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Druigard 8 yıl
düşük fiyatlı olursa fiyat/ performansına göre crossffire ile değerlendirilebilir
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M@U 8 yıl
Giriş seviyesi ve orta seviye kartlar uzunca bir süre satılır arkadaşlar. Buna stok eritme çabası yahut gereksiz hamleler demek güçtür. Özellikle de yeni DX sürümünde öncü olan firmalar aynı yapıdaki kartları isim değiştirerek uzun süre satarlar.



@Druigard

Giriş seviyesi kartla CF yapmak mı? Aynı fiyata gidip HD6870 alırsınız, dertsiz tasasız kullanırsınız. Giriş seviyesi bir kartla CF SLI gibi kurulumlar pek mantıklı değildir.
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turbo-powwer 8 yıl
Stokları eritme derdi başka bir şey değil.
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ghost recon advanced 8 yıl
bu saatten sonra ne kadar gereksiz bi kart olmuş
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