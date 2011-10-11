PowerColor düşük profilli Radeon HD 6750 modelini tanıttı

AMD'nin önde gelen gelen iş ortaklarından PowerColor, düşük profilli baskılı devre tasarımına ve çift fanlı soğutucuya sahip Radeon HD 6750 modelini pazara sunuyor. AMD'nin Juniper grafik yongasından güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, kompakt boyutlu medya bilgisayarlar için hazırlanan düşük profilli yapıdaki en güçlü grafik çözümlerinden biri olarak gösterilebilir.

128-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine, 720 paralel işlem birimine ve 36 doku üntesine sahip olan ekran kartı, 700MHz GPU ve 4600MHz bellek hızlarında görev yapıyor. Unified Video Decoder 3.0 teknolojisi sayesinde 1080p videolar ile birlikte Blu-ray 3D ve HD3D teknolojileri için donanımsal hızlandırma desteği sunan kart, aynı zamanda AMD Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör kullanımına da olanak tanıyor. Görüntü aktarımı için HDMI, DVI ve D-Sub konnektörleri ile gelen ekran kartının yakın zamanda raflardaki yerini alması beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.