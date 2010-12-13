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Praktica'dan dahili projeksiyonlu kamera: DMMC 10

Almanya merkezli fotoğraf makinesi ve video kamera üreticisi Praktica, dahili projeksiyonlu kamerası DMMC 10'u satışa sundu.5 MP'lik CMOS sensöre sahip olan DMMC 10, 1080p ve 720p video çekebiliyor.
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Video Kameralar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Almanya merkezli fotoğraf makinesi ve video kamera üreticisi Praktica, dahili projeksiyonlu kamerası DMMC 10'u satışa sundu.

5 MP'lik CMOS sensöre sahip olan DMMC 10, 1080p ve 720p video çekebiliyor. 5 mp çözünürlüğünde fotoğrafta çekebilen DMMC 10, sahip olduğu interpolasyon desteği ile 8 mp ve 16mp çözünürlükte fotoğraf çekebiliyor. 3.5 inç'lik dokunmatik ekrana sahip olan video kamerada, 8 lümen parlaklık değerine sahip projeksiyon 320 x 240 çözünürlükte görüntüleri yansıtabiliyor. Praktica'nın 32 MB dahili belleğe yer verdiği kamera, SD ve SDHC kartlar ile 32GB'ye kadar fazladan kapasiteye sahip olabiliyor.

Praktica'nın ürettiği projeksiyonlu kamera DMMC 10, 316$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.


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mehmetbilen 8 yıl
bence güzel bir gelişme...istediğin yerde aç izle,tv yada başka cihaza bağlamana gerek kalmıyor, yakında çözünürlüğü artat merak etmeyin..
hatta 3d projeksiyon da çıkar....
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aspirin_00 8 yıl
bari projeksiyon koyma
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darkaura 8 yıl
dahili projeksiyon guzelde. 8lumen, 320*240 cozunurlugun pratik bir kullanirliligini gormuyorum. az daha iyi olsa mobil projeksiyon olarak cok is yapabilirdi.
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