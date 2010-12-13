Praktica'dan dahili projeksiyonlu kamera: DMMC 10

Almanya merkezli fotoğraf makinesi ve video kamera üreticisi Praktica, dahili projeksiyonlu kamerası DMMC 10'u satışa sundu.

5 MP'lik CMOS sensöre sahip olan DMMC 10, 1080p ve 720p video çekebiliyor. 5 mp çözünürlüğünde fotoğrafta çekebilen DMMC 10, sahip olduğu interpolasyon desteği ile 8 mp ve 16mp çözünürlükte fotoğraf çekebiliyor. 3.5 inç'lik dokunmatik ekrana sahip olan video kamerada, 8 lümen parlaklık değerine sahip projeksiyon 320 x 240 çözünürlükte görüntüleri yansıtabiliyor. Praktica'nın 32 MB dahili belleğe yer verdiği kamera, SD ve SDHC kartlar ile 32GB'ye kadar fazladan kapasiteye sahip olabiliyor.

Praktica'nın ürettiği projeksiyonlu kamera DMMC 10, 316$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.