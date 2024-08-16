GoPro Hero 13 Black değiştirilebilir lensleriyle ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Aksiyon kameraları pazarının bir numaralı ismi GoPro, gelecek ay en yeni amiral gemisi kamerasını piyasaya sürecek. GoPro Hero 13 Black aksiyon kamerasının ilk görselleri Amazon üzerinde ortaya çıktı.

GoPro Hero 13 Black neler sunacak?

GoPro Hero 13 Black önceki nesle göre donanım tarafında değil fonksiyonellik tarafında iyileştirmeler ile geliyor. Kameranın 3x yakınlaştırma yapan makro lens modu ve 177 derece görüş açısı sunan ultra geniş lens modu dikkat çekiyor.

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Ayrıca manyetik tarzda farklı yuvalama aksesuarlarının da olacağı belirtiliyor. Henüz donanım tarafında net bilgiler yok. GoPro Hero 13 Black aksiyon kamerası 16 Eylül 2024 tarihinde tanıtılacak. Bu tarihte Hero 11 Black Mini devam modelinin de sahneye çıkacağı iddia ediliyor.

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