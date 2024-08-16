GoPro Hero 13 Black değiştirilebilir lensleriyle ortaya çıktı

GoPro Hero 13 Black neler sunacak?
GoPro Hero 13 Black önceki nesle göre donanım tarafında değil fonksiyonellik tarafında iyileştirmeler ile geliyor. Kameranın 3x yakınlaştırma yapan makro lens modu ve 177 derece görüş açısı sunan ultra geniş lens modu dikkat çekiyor.
Ayrıca manyetik tarzda farklı yuvalama aksesuarlarının da olacağı belirtiliyor. Henüz donanım tarafında net bilgiler yok. GoPro Hero 13 Black aksiyon kamerası 16 Eylül 2024 tarihinde tanıtılacak. Bu tarihte Hero 11 Black Mini devam modelinin de sahneye çıkacağı iddia ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.