ŞOK marketler yine akıllı evcil hayvan ürünleri satıyor

2 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
2 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Neutron markasına ait akıllı evcil hayvan sistemleri satılıyor. Kamera ve çift yönlü iletişim sunan 7 litre kapasiteli, pil desteği de olan akıllı mama kabı 4999TL.
Sesli mesaj gönderme özelliği ve pil desteği olan ayrıca uzaktan kontrol edilebilen 4 litrelik Neutron akıllı mama kabı 3999TL iken su pınarı şeklinde UV teknolojili 2.2 litrelik akıllı su kabı da 1449TL olarak satılacak.
Diğer taraftan 360 derece dönebilen 3MP dış ortam güvenlik kamerası 1599TL iken 360 derecelik Full HD ve kızılötesi akıllı güvenlik kamerası 1149TL ve hareket algılama özellikli akıllı bebek kamerası da 1249TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.