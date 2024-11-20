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    DJI Osmo Action 5 Pro, Air 3S ve Neo Türkiye’de satışa çıktı

    DJI’ın Türkiye distribütörü Karfo Karacasulu, DJI'ın üç yeni ürününü Türkiye'de satışa sunduğunu açıkladı. DJI Osmo Action 5 Pro, Air 3S ve Neo müşterilerin beğenisine sunuldu.
    DJI Osmo Action 5 Pro, Air 3S ve Neo Türkiye’de satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    DJI’ın Türkiye distribütörü Karfo Karacasulu tarafından bugün gerçekleştirilen etkinlikle DJI’ın üç yeni ürünü DJI Osmo Action 5 Pro, DJI Air 3S ve DJI Neo modelleri Türkiye’de satışa çıktı. DJI’ın ilk olarak Eylül ve Ekim ayında tanıttığı bu modelleri bugün itibarıyla ülkemizde sipariş edebilirsiniz.

    DJI Neo

    DJI Osmo Action 5 Pro, Air 3S ve Neo Türkiye’de satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    DJI Neo artık DJI Türkiye garantili olarak satın alınabilir. DJI’ın en hafif ve en kompakt droneu olan DJI Neo, daha önce drone kullanmamış kişiler için kolay kullanım modları içeriyor. Çeşitli QuickShots çekim modları ile yaratıcılığınıza destek oluyor. 135 gram ağırlığa sahip DJI Neo, 4K çözünürlüğünde 30 FPS video kaydı alıyor. Tam şarj ile 18 dakikalık uçuş süresi sunuyor.

    DJI Osmo Action 5 Pro

    DJI Osmo Action 5 Pro, Air 3S ve Neo Türkiye’de satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    DJI OSMO aksiyon kamerası ailesinin son üyesi DJI Osmo Action 5 Pro, hareketli anlarınızı yüksek kaliteyle kaydetmenize imkan tanıyor. 1 inç CMOS sensör, 10 bit renk desteği, 13.5-stop dinamik aralık, 4K 60 FPS değerleri sunuyor. Düşük ışıkta çekim için SuperNight modu ile geliyor. Tam dolu batarya ile 4 saate kadar kesintisiz çekim yapan cihaz, 15 dakikalık şarj ile %50 oranında pilini dolduruyor. Kısa molalar ile çekiminizi saatlerce uzatma imkanı tanıyor. Osmo Action 5 Pro’nun su altında kılıfsız çekim yapabilme yeteneği de cihazı ayrıştıran özellikler arasında.

    DJI Air 3S

    DJI Osmo Action 5 Pro, Air 3S ve Neo Türkiye’de satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Profesyonel kalitede çekim yapmak isteyen amatör ve profesyonel kullanıcılar için tasarlanan DJI Air ailesinin son üyesi DJI Air 3S artık çift kamera ile kullanıcıya tek uçuşta iki ayrı çekim imkanı sunuyor. Ana kamera olarak 50MP çözünürlük ve 14 stop dinamik aralık sunan 1 inç CMOS sensör kullanılıyor. İkinci kamera ise 70 mm orta telefoto lens ile geliyor ve 3x optik zoom yapabiliyor. 4K 120 FPS video kaydı yapan DJI Air 3S, her iki kamera ile 10 bit renk kaydı yapabiliyor.

    DJI Air 3S, gece çekimlerinde güvenli sürüş için çok yönlü engel algılama sistemiyle donatıldı. Önde bulunan LiDAR sensöre ek olarak aşağıya bakan TOG sensörleri ve toplam 6 adet görsel algılama sensörü mevcut. Tam şarj ile 45 dakikaya kadar uçuş yapıyor. Dahili olarak 42 GB’lık depolama alanı sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 1 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 5 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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