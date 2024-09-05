GoPro, Hero 13 Black ve küçük boyutlu Hero aksiyon kameralarını duyurdu

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Tam Boyutta Gör GoPro, iki yeni aksiyon kamerası duyurdu: GoPro Hero 13 Black ve daha küçük bir GoPro Hero. Hero 13 Black 399 dolara, Hero ise 199 dolara satılacak. İkisi de şu anda ön siparişe açık ve sırasıyla 10 Eylül ve 22 Eylül'de piyasaya sürülecek.

GoPro yeni aksiyon kameralarını piyasaya sürüyor

GoPro'nun 13 Black'e eklediği yeni özellikler arasında manyetik montaj ve şarj, üç yeni lens ve şirketin selefine göre yüzde 10 daha fazla kapasiteye sahip olduğunu söylediği yeniden tasarlanmış bir pil yer alıyor.

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Hero 13 Black, kamera içi gürültü azaltma ile birlikte geliyor ve HLG HDR video ve G-Log'da 10 bit video kaydedebilir. Ayrıca saniyede 400 kareye kadar 720p video, 360 fps'de 900p ve 120 fps'de 5,3K video kaydedebilen yeni bir seri ağır çekim moduna sahip. Kamera ayrıca Wi-Fi 6'ya yükseltilerek yüzde 40'a kadar daha hızlı içerik aktarım hızı sağlıyor.

GoPro, Hero 13 Black ile birlikte kullanılacak yeni bir HB-Serisi lens seti piyasaya sürüyor. Ultra Geniş Lens Modu (99,99 $) 1:1 en boy oranıyla 177 derecelik bir görüş alanı yakalıyor. Yeni Makro Lens Modu (129,99 $) yakın çekimler yapabiliyor ancak 4,3 inçten daha yakına odaklanamıyor.

Son olarak, yeni Anamorfik Lens Modu (129,99 $) gelecek yıl piyasaya sürüldüğünde 21:9 en boy oranı kaydı ve film tarzı lens parlaması sunacak. (Ultra Geniş ve Makro Lens Modları 10 Eylül'de çıkacak.)

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Hero'ya gelince, GoPro'nun yeni minyatür aksiyon kamerası Hero 13 Black'ten yüzde 35 daha küçük ve yüzde 46 daha hafif (86 gram). Şirket, dahili pilinin 30 fps'de 1080p video kaydederken yaklaşık 155 dakikaya kadar çalışabileceğini söylüyor. Ayrıca 30 fps'de 4K video çekiyor ve 60 fps'de 2,7K ağır çekim çekimleri yapabiliyor.

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GoPro, Hero 13 Black ve Hero aksiyon kameralarını duyurdu