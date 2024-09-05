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    Anlık Bildirim

    GoPro, Hero 13 Black ve küçük boyutlu Hero aksiyon kameralarını duyurdu

    GoPro, en üst seviye Hero 13 Black'i ve bugüne kadarki en küçük kamerası Hero'yu duyurdu. GoPro'nun en yeni kamerası sahip olduğu avantajlara rağmen selefiyle aynı sensörleri kullanmaya devam edecek.
    GoPro, Hero 13 Black ve Hero aksiyon kameralarını duyurdu Tam Boyutta Gör
    GoPro, iki yeni aksiyon kamerası duyurdu: GoPro Hero 13 Black ve daha küçük bir GoPro Hero. Hero 13 Black 399 dolara, Hero ise 199 dolara satılacak. İkisi de şu anda ön siparişe açık ve sırasıyla 10 Eylül ve 22 Eylül'de piyasaya sürülecek.

    GoPro yeni aksiyon kameralarını piyasaya sürüyor

    GoPro'nun 13 Black'e eklediği yeni özellikler arasında manyetik montaj ve şarj, üç yeni lens ve şirketin selefine göre yüzde 10 daha fazla kapasiteye sahip olduğunu söylediği yeniden tasarlanmış bir pil yer alıyor.

    Hero 13 Black, kamera içi gürültü azaltma ile birlikte geliyor ve HLG HDR video ve G-Log'da 10 bit video kaydedebilir. Ayrıca saniyede 400 kareye kadar 720p video, 360 fps'de 900p ve 120 fps'de 5,3K video kaydedebilen yeni bir seri ağır çekim moduna sahip. Kamera ayrıca Wi-Fi 6'ya yükseltilerek yüzde 40'a kadar daha hızlı içerik aktarım hızı sağlıyor.

    GoPro, Hero 13 Black ile birlikte kullanılacak yeni bir HB-Serisi lens seti piyasaya sürüyor. Ultra Geniş Lens Modu (99,99 $) 1:1 en boy oranıyla 177 derecelik bir görüş alanı yakalıyor. Yeni Makro Lens Modu (129,99 $) yakın çekimler yapabiliyor ancak 4,3 inçten daha yakına odaklanamıyor.

    GoPro, Hero 13 Black ve Hero aksiyon kameralarını duyurdu

    Son olarak, yeni Anamorfik Lens Modu (129,99 $) gelecek yıl piyasaya sürüldüğünde 21:9 en boy oranı kaydı ve film tarzı lens parlaması sunacak. (Ultra Geniş ve Makro Lens Modları 10 Eylül'de çıkacak.)

    GoPro, Hero 13 Black ve Hero aksiyon kameralarını duyurdu Tam Boyutta Gör

    Hero'ya gelince, GoPro'nun yeni minyatür aksiyon kamerası Hero 13 Black'ten yüzde 35 daha küçük ve yüzde 46 daha hafif (86 gram). Şirket, dahili pilinin 30 fps'de 1080p video kaydederken yaklaşık 155 dakikaya kadar çalışabileceğini söylüyor. Ayrıca 30 fps'de 4K video çekiyor ve 60 fps'de 2,7K ağır çekim çekimleri yapabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 5 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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