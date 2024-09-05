GoPro, Hero 13 Black ve küçük boyutlu Hero aksiyon kameralarını duyurdu

GoPro yeni aksiyon kameralarını piyasaya sürüyor
GoPro'nun 13 Black'e eklediği yeni özellikler arasında manyetik montaj ve şarj, üç yeni lens ve şirketin selefine göre yüzde 10 daha fazla kapasiteye sahip olduğunu söylediği yeniden tasarlanmış bir pil yer alıyor.
Hero 13 Black, kamera içi gürültü azaltma ile birlikte geliyor ve HLG HDR video ve G-Log'da 10 bit video kaydedebilir. Ayrıca saniyede 400 kareye kadar 720p video, 360 fps'de 900p ve 120 fps'de 5,3K video kaydedebilen yeni bir seri ağır çekim moduna sahip. Kamera ayrıca Wi-Fi 6'ya yükseltilerek yüzde 40'a kadar daha hızlı içerik aktarım hızı sağlıyor.
GoPro, Hero 13 Black ile birlikte kullanılacak yeni bir HB-Serisi lens seti piyasaya sürüyor. Ultra Geniş Lens Modu (99,99 $) 1:1 en boy oranıyla 177 derecelik bir görüş alanı yakalıyor. Yeni Makro Lens Modu (129,99 $) yakın çekimler yapabiliyor ancak 4,3 inçten daha yakına odaklanamıyor.
Son olarak, yeni Anamorfik Lens Modu (129,99 $) gelecek yıl piyasaya sürüldüğünde 21:9 en boy oranı kaydı ve film tarzı lens parlaması sunacak. (Ultra Geniş ve Makro Lens Modları 10 Eylül'de çıkacak.)
Hero'ya gelince, GoPro'nun yeni minyatür aksiyon kamerası Hero 13 Black'ten yüzde 35 daha küçük ve yüzde 46 daha hafif (86 gram). Şirket, dahili pilinin 30 fps'de 1080p video kaydederken yaklaşık 155 dakikaya kadar çalışabileceğini söylüyor. Ayrıca 30 fps'de 4K video çekiyor ve 60 fps'de 2,7K ağır çekim çekimleri yapabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.