Insta360, yeni aksiyon kamerası Ace Pro 2'yi tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

Insta360 Ace Pro 2 özellikleri
Ace Pro 2'nin tasarımı hala GoPro Hero serisine ve DJI'nin Osmo Action serisine çok benziyor ve ön tarafta ek bir ekran yer alıyor. Ancak Insta360'ın rakiplerinin kameralarındaki ön ekran tam renkli video gösterebilirken, Ace Pro 2'nin tek renkli ön ekranı yalnızca bilgileri gösterebiliyor.
Bu nedenle şirket, orijinal Ace Pro'daki menteşeli ekranı bir adım ileri taşıyor ve boyutunu 2,42 inçten 2,5 inçe çıkarıyor, aynı zamanda parlaklığını ve piksel yoğunluğunu da iyileştiriyor.
Ace Pro 2'de görüntü işleme ve gürültü azaltma işlemlerini gerçekleştiren bir Pro Görüntüleme Çipi ve PureVideo kayıt modunda karmaşık ve özel olarak eğitilmiş bir yapay zeka sinir ağını çalıştıran bir AI çipi yer alıyor. Bu sayede karanlık veya loş ortamlarda PureVideo modu ortam parlaklığını attırırken, detayları da iyileştiriyor. Kamera ayrıca, yapay zekadan yararlanarak bir videodaki en iyi anlardan oluşan otomatik klipler oluşturabiliyor.
Ace Pro 2'nin su geçirmezliği orijinal modelden 2 metre arttırılarak 12 metreye çıkarıldı. İsteğe bağlı bir Dalış Kılıfı aksesuarıyla kullanıldığında ise, 60 metreye kadar su geçirmeden çalışabiliyor. Insta360 ayrıca, yüksek hızlı aktiviteler sırasında yakalanan sesin kalitesini iyileştirmek için kameranın önüne yeni bir rüzgar koruması eklediğini söylüyor. Manyetik olarak kameraya yapışan aparat istenildiğinde kolaylıkla çıkarılabiliyor.
Insta360, Ace Pro 2'nun pilini de büyüterek 1800 mAh'e yükseltti. Bu pil ile 1080p 24 fps'de 180 dakika video kaydı yapabilmek mümkün. Ace Pro 2 ayrıca, bir çekimi kaçırma olasılığını azaltmak için kayıt başlatılmadan önce 120 saniyeye kadar sürekli çekim yapabiliyor, yeni bir video dosyası oluşturmadan kayıtların duraklatılmasına olanak tanıyor ve kamerayı uzaktan çalıştırmak için hem el hareketlerini hem de sesli komutları destekliyor.
Insta360 Ace Pro 2, orijinal Ace Pro'dan 50 dolar ucuz olan 400 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.Kaynakça https://store.insta360.com/product/ace-pro-2?i_source=website&i_medium=product_page_button&i_campaign=ace-pro-2 https://www.theverge.com/2024/10/22/24256250/insta360-ace-pro-2-action-camera-gopro Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)