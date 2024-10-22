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    Insta360, yeni aksiyon kamerası Ace Pro 2'yi tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Insta360, GoPro Hero serisine rakip yeni Ace Pro 2 aksiyon kamerasını duyurdu. 8k'da 30 fps kayıt yapabilen kamera, geliştirilmiş video işleme yetenekleri ve daha büyük ekran ile geliyor.
    Insta360 Ace Pro 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Insta360, GoPro Hero serisine rakip yeni Ace Pro 2 aksiyon kamerasını duyurdu. Kompakt kameranın artık selfie videolar için 180 derece yukarı doğru açılan daha büyük bir arka ekranı bulunuyor.

    Insta360 Ace Pro 2 özellikleri

    Ace Pro 2'nin tasarımı hala GoPro Hero serisine ve DJI'nin Osmo Action serisine çok benziyor ve ön tarafta ek bir ekran yer alıyor. Ancak Insta360'ın rakiplerinin kameralarındaki ön ekran tam renkli video gösterebilirken, Ace Pro 2'nin tek renkli ön ekranı yalnızca bilgileri gösterebiliyor.

    Bu nedenle şirket, orijinal Ace Pro'daki menteşeli ekranı bir adım ileri taşıyor ve boyutunu 2,42 inçten 2,5 inçe çıkarıyor, aynı zamanda parlaklığını ve piksel yoğunluğunu da iyileştiriyor. 

    Insta360 Ace Pro 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Insta360'ın yeni aksiyon kamerasını rakiplerinden ayıran diğer özellik ise 8K yetenekleri. Ace Pro 2 artık orijinal Ace Pro'daki 1/1.3 inçlik görüntü sensörünün yeni nesil versiyonu olan ve 157 derecelik geniş açılı Leica Summarit lensle 30 fps'de 8K video kaydedebiliyor. Kameranın fotoğraf çözünürlüğü de 50 MP'ye yükseltildi. Bunun dışında kamera 4K çözünürlükte 120 fps, HDR açıkken 60 fps video kaydedebilirken, 1080p'de ise 240 fps'ye kadar ağır çekim video kaydı yapabiliyor.

    Ace Pro 2'de görüntü işleme ve gürültü azaltma işlemlerini gerçekleştiren bir Pro Görüntüleme Çipi ve PureVideo kayıt modunda karmaşık ve özel olarak eğitilmiş bir yapay zeka sinir ağını çalıştıran bir AI çipi yer alıyor. Bu sayede karanlık veya loş ortamlarda PureVideo modu ortam parlaklığını attırırken, detayları da iyileştiriyor. Kamera ayrıca, yapay zekadan yararlanarak bir videodaki en iyi anlardan oluşan otomatik klipler oluşturabiliyor.

    Ace Pro 2'nin su geçirmezliği orijinal modelden 2 metre arttırılarak 12 metreye çıkarıldı. İsteğe bağlı bir Dalış Kılıfı aksesuarıyla kullanıldığında ise, 60 metreye kadar su geçirmeden çalışabiliyor. Insta360 ayrıca, yüksek hızlı aktiviteler sırasında yakalanan sesin kalitesini iyileştirmek için kameranın önüne yeni bir rüzgar koruması eklediğini söylüyor. Manyetik olarak kameraya yapışan aparat istenildiğinde kolaylıkla çıkarılabiliyor.

    Insta360, Ace Pro 2'nun pilini de büyüterek 1800 mAh'e yükseltti. Bu pil ile 1080p 24 fps'de 180 dakika video kaydı yapabilmek mümkün. Ace Pro 2 ayrıca, bir çekimi kaçırma olasılığını azaltmak için kayıt başlatılmadan önce 120 saniyeye kadar sürekli çekim yapabiliyor, yeni bir video dosyası oluşturmadan kayıtların duraklatılmasına olanak tanıyor ve kamerayı uzaktan çalıştırmak için hem el hareketlerini hem de sesli komutları destekliyor.

    Insta360 Ace Pro 2, orijinal Ace Pro'dan 50 dolar ucuz olan 400 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

    Kaynakça https://store.insta360.com/product/ace-pro-2?i_source=website&i_medium=product_page_button&i_campaign=ace-pro-2 https://www.theverge.com/2024/10/22/24256250/insta360-ace-pro-2-action-camera-gopro
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 5 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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