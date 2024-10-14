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    Anlık Bildirim

    Xiaomi güvenlik kameraları satışa çıkıyor

    Güneş panelli Xiaomi BW400 Pro ve standart Xiaomi BW300 akıllı güvenlik kameraları ülkemizde de satışa sunuluyor. İki model arasında yapay zekâ farkı dikkat çekiyor.
    Xiaomi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin bir süre önce duyurusunu yaptığı BW serisi iki yeni güvenlik kamerası ülkemizde de satışa sunuluyor. Firmanın web sitesinde güneş panelli ve standart güvenlik kameralarının fiyatı da belli oldu. 

    Xiaomi BW400 Pro ve BW300 kameralar

    Xiaomi BW400 Pro modeli 4MP sensörü ile 2.5K kayıt yapabiliyor. 132 derecelik görüntü alanı olan kamera 2 kızıl ötesi çip ve 4 LED ışığı ile gece karanlığında kızılötesi görüş verebiliyor. 10000mAh batarya, güneş panelleri ile 180 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Yapay zeka birimi ile gelişmiş nesne ve araç tanıma yanında insan formunu algılayabilme özelliğine de sahip. Modelin fiyatı 5999TL. 

    Xiaomi BW300 ise 3MP sensörü ile 2K görüntü kaydı yapabiliyor. Görüş alanı 130 derece. 4900mAh batarya opsiyonel güneş paneli ile 180 güne kadar kullanım sunabiliyor. Yapay zekâ motoru hareket algılayarak kullanıcısını uyarıyor. Ücretli aboneliklerde daha fazla süre kayıt imkânı sunuluyor. Xiaomi BW300 modeli de 2649TL fiyat etiketine sahip. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    dgs ile tipa geçiş yapılan bölümler xbox series s uyumlu gamepad lütfen bu cihazın sahibinin hesaplarından birini kullanarak oturum açın pivot santrafor nedir polo vs clio

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