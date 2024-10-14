Xiaomi güvenlik kameraları satışa çıkıyor

Xiaomi BW400 Pro ve BW300 kameralar
Xiaomi BW400 Pro modeli 4MP sensörü ile 2.5K kayıt yapabiliyor. 132 derecelik görüntü alanı olan kamera 2 kızıl ötesi çip ve 4 LED ışığı ile gece karanlığında kızılötesi görüş verebiliyor. 10000mAh batarya, güneş panelleri ile 180 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Yapay zeka birimi ile gelişmiş nesne ve araç tanıma yanında insan formunu algılayabilme özelliğine de sahip. Modelin fiyatı 5999TL.
Xiaomi BW300 ise 3MP sensörü ile 2K görüntü kaydı yapabiliyor. Görüş alanı 130 derece. 4900mAh batarya opsiyonel güneş paneli ile 180 güne kadar kullanım sunabiliyor. Yapay zekâ motoru hareket algılayarak kullanıcısını uyarıyor. Ücretli aboneliklerde daha fazla süre kayıt imkânı sunuluyor. Xiaomi BW300 modeli de 2649TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.