Xiaomi güvenlik kameraları satışa çıkıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin bir süre önce duyurusunu yaptığı BW serisi iki yeni güvenlik kamerası ülkemizde de satışa sunuluyor. Firmanın web sitesinde güneş panelli ve standart güvenlik kameralarının fiyatı da belli oldu.

Xiaomi BW400 Pro ve BW300 kameralar

Xiaomi BW400 Pro modeli 4MP sensörü ile 2.5K kayıt yapabiliyor. 132 derecelik görüntü alanı olan kamera 2 kızıl ötesi çip ve 4 LED ışığı ile gece karanlığında kızılötesi görüş verebiliyor. 10000mAh batarya, güneş panelleri ile 180 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Yapay zeka birimi ile gelişmiş nesne ve araç tanıma yanında insan formunu algılayabilme özelliğine de sahip. Modelin fiyatı 5999TL.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active ve Redmi Watch 5 Lite Türkiye fiyatı 2 sa. önce eklendi

Xiaomi BW300 ise 3MP sensörü ile 2K görüntü kaydı yapabiliyor. Görüş alanı 130 derece. 4900mAh batarya opsiyonel güneş paneli ile 180 güne kadar kullanım sunabiliyor. Yapay zekâ motoru hareket algılayarak kullanıcısını uyarıyor. Ücretli aboneliklerde daha fazla süre kayıt imkânı sunuluyor. Xiaomi BW300 modeli de 2649TL fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.