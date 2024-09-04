ŞOK marketler akıllı evcil hayvan cihazları satıyor

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Tam Boyutta Gör Günümüzde evcil hayvan bakımı da artık teknolojinin nimetlerinden faydalanıyor. Mama ve su kaplarından tuvaletlere kadar hayvanın her anını internet üzerinden izlemek ve kontrol etmek mümkün.

4 Eylül ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

4 Eylül ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında akıllı evcil hayvan sistemleri bulmak mümkün olacak. Kamera ve çift yönlü iletişim sunan 7 litre kapasiteli, pil desteği de olan Neutron aıllı mama kabı 4999TL.

30 Ağustos BİM aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Sesli mesaj gönderme özelliği ve pil desteği olan ayrıca uzaktan kontrol edilebilen 4 litrelik Neutron akıllı mama kabı 3999TL iken su pınarı şeklinde UV teknolojili 2.2 litrelik akıllı su kabı da 1449TL olarak satılacak.

Diğer taraftan 360 derece dönebilen 3MP dış ortam güvenlik kamerası 1599TL iken 360 derecelik Full HD ve kızılötesi akıllı güvenlik kamerası 1149TL ve hareket algılama özellikli akıllı bebek kamerası da 1249TL.

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