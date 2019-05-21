Profesyonel Nakliyat Hizmetleri

Hayat şartları bizi sürekli sürükler durur. İş değişikliği, mekan değişikliği ömrümüzden ömür alır. Her mekan değişikliğinde taşınmak bize büyük çile ve sıkıntı verir. Taşınma sürecinde yaşanan aksilikler hayatımızı zindan eder. Bazı durumlarda aksilikler üst üste gelir ve çileden çıkarız. Taşınma işleminde sıkıntı çekmek istemiyorsanız nakliyat işini bu alanda profesyonel hizmet veren firmalara vermelisiniz. Maalesef günümüz insanı ilk etapta cebini düşündüğü için en ucuz fiyat teklifini yapan firmaya binlerce liralık eşyalarını teslim ediyor. Merdiven altı kurulan kaçak göçek iş yapan nakliyat firmaları mağduriyetler yaratmaktadır. Nakliyat işiniz kabusa dönsün istemiyorsanız bu konuda dikkatli olmalısınız. Örneğin internette; izmir evden eve nakliyat firması ararken hangi firmaları seçmelisiniz çok dikkatli olmalısınız.

izmir evden eve nakliyat firması yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Peki nakliyat firması seçerken neler kriter olarak alınmalı. İzmir evden eve nakliyat firması olarak bu konuda sizi hemen bilgilendirelim. Aktaracağımız bilgiler bu konuda bilgi sahibi olmanız ve mağduriyetler yaşamamanız içindir. Nakliyat konusunda uzun yıllar edindiği bilgileri bizlerle paylaşanyetkililerine çok teşekkür ediyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Örneğin İzmir şehiriçi nakliyat firması olarak nakliyat firması tutarken şu hususlara dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz.1- Fiyat araştırması yapın. Karşınıza çıkan size en uygun fiyatı veren firmaya hemen karar vermeyin. En uygun fiyatı veren ilk 5 firmayı belirleyip bu firmalar arasında kıyaslama yapın. Size en iyi hizmeti hangisinin verebileceğini kritik edip ona göre seçim yapmalısınız.2- Firmanın hizmetleri hakkında bilgi alın. Ambalajlı taşımacılık, sigortalı taşımacılık, asansörlü evden eve nakliye izmir hizmetlerinin hangisine sahipler. Üçünü birden veren firmaları tercih etmelisiniz. Ambalaj sistemi eşyalarınızın çizilme, kırılma ve kirlenme gibi durumlarını minimum düzeye indirir. Sigortalı taşımacılıkta eşyalarınız sigortalıdır. Zarar gören eşyaların bedelini sigorta şirketinden tanzim edersiniz. Asansörlü taşımacılıkta eşyalar kısa sürede güvenli bir biçimde taşınır.3- Firmanın referans durumunu inceleyin. Çevrenizde daha önceden bu firma ile çalışmış kimse var mı? Firma hakkında yapılan şikayet durumlarını inceleyin. Firmanın referanslarını araştırın. Müşteri memnuniyet ilkesine göre hizmet veren, bilindik uzman firmaları tercih edin.4- Firmanın tecrübe durumunu test edin. Yeni kurulmuş firmalar tecrübe konusunda eksiktir. Çalışacağınız nakliyat firmasının köklü olmasına ve uzun yıllardır nakliyat hizmeti veriyor olmasına dikkat edin. Ekipmanlarını bünyesinde tutan, maaşlı çalışan personeli olan firmalar nakliyat maliyetlerini düşürdükleri için size uygun fiyat teklifinde bulunabilirler.5- Bütün detayları önceden konuşun. Fiyat, taşınma günü, taşınma saati, taşınmanın normal mi yoksa asansörlü mü olacağını önceden konuşun. Sigortalı taşımacılık hizmeti verdiğini söyleyip sözümüz senettir diyen firmalara itibar etmeyin. Eşyaları taşımadan önce mutlaka sigortalattırın ve elinize resmi bir belge alın. Aksi taktirde eşyalarınız zarar gördüğü zaman zarar gören eşyalarınızın bedelini ödememek için türlü bahaneler uydurabilirler.6- İşlem bitmeden kesinlikle para ödemeyin. Parayı peşin ödeme gibi bir yanlışa düşmeyin. Aksi taktirde eşyanızı taşıyacak firmanın peşindekoşarsınız. Paranızı peşin aldıkları için işi ağırdan alabilirler ve erteleyebilirler. Araya başka iş alıp sizin işinizi gecikmeli yapabilirler.7- Taşınma bittikten sonra mutlaka zarar gören eşyalarınızı tespit edip bunu firmadan talep edin. Taşınma esnasında olur böyle kazalar deyip yumuşak yüzlü olmayın. Başlangıçta ne konuştuysanız işlem bittikten sonra konuştuklarınızı hayata dökün. Zararınızı karşılamadıkları zaman ödeme yaparken eksik ödeyin. Hakkınızı sonuna kadar savunun.8- Firma ile anlaşma yaparken eşyaların montaj ve demontaj durumlarını peşin konuşun. Bazı firmalar taşıma işlemi bittikten sonra montaj işlemini yapmadan ücret talep edebilir. Bir an önce parasını alıp sizi sorunlarla baş başa bırakmak isteyebilirler. Bu duruma müsaade etmeyin. Eşyalarınızın montajını yapmadan ödeme yapmayın.