Prolimatech'in işlemci soğutucusu Megahalems Rev.B mavilere büründü

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Prolimatech firmasının işlemci soğutucusu Megahalems Rev. B'nin mavi renkli versiyonu kısa bir süre önce ortaya çıktı.
Renk bakımından Asus ve Gigabyte'ın anakartlarıyla uyumlu görünen soğutucu, 157.8 mm x 130 mm x 74 mm ebatlarında ve 790 gram ağırlığında tasarlanmış. Intel'in, LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366 ve LGA 2011 formundaki işlemcilerine destek veren soğutucuda, 88 tane yaprak ve 6 mm çapında 6 adet bakır ısı borusu (nikel kaplı) bulunuyor. Isı borularının işlemciyle doğrudan temas halinde olmadıklarını belirtelim.
Prolimatech fiyat konusunda ise henüz açıklama yapmadı.
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Prolimatech ürünleri belli bir süre geçtikten sonra sıfırını bulmak imkansız neredeyse.
amd'yi sallamıyorlar artık
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