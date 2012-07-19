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Prolimatech'in işlemci soğutucusu Megahalems Rev.B mavilere büründü

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,3b
1
11
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Prolimatech'in işlemci soğutucusu Megahalems Rev.B mavilere büründü
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Prolimatech firmasının işlemci soğutucusu Megahalems Rev. B'nin mavi renkli versiyonu kısa bir süre önce ortaya çıktı.
Renk bakımından Asus ve Gigabyte'ın anakartlarıyla uyumlu görünen soğutucu, 157.8 mm x 130 mm x 74 mm ebatlarında ve 790 gram ağırlığında tasarlanmış. Intel'in, LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366 ve LGA 2011 formundaki işlemcilerine destek veren soğutucuda, 88 tane yaprak ve 6 mm çapında 6 adet bakır ısı borusu (nikel kaplı) bulunuyor. Isı borularının işlemciyle doğrudan temas halinde olmadıklarını belirtelim.
Prolimatech fiyat konusunda ise henüz açıklama yapmadı.
Prolimatech'in işlemci soğutucusu Megahalems Rev.B mavilere büründü
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Swothra 7 yıl en beğenilen
Bana Türkiyede 1 tane Prolimatech ürünü satan yer gösterin.
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SystemApps 7 yıl
bu soğutucunun momentini hesaplayınca kasa otomatikman yan yatıp pcdeki sorunları çözecek gibime geliyor...
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eraykarataş 7 yıl
AMD desteği yokmu ??
1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 7 yıl
selcuk_tr_31 sana katılıyorum :) Ayrıca su soğutma diye birşey var hem sessiz hemde performanslı ne gerek var bu kadar ağır ve büyük soğutuculara ?
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THESTER 7 yıl
Bu cihaz orman yangınlarını bile söndürür.
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OneTreeHill 7 yıl
Zamanında tek blok olarak efsaneydi Megahalems.Şimdi stoklara girsin bu müzelik olsun diye kullanmasamda alacam bir tane

Prolimatech ürünleri belli bir süre geçtikten sonra sıfırını bulmak imkansız neredeyse.
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Swothra 7 yıl en beğenilen
Bana Türkiyede 1 tane Prolimatech ürünü satan yer gösterin.
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hydrness2040 7 yıl
B'nin mavi renkli versiyonu kısa bir süre önce ortaya çıktı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Umutcan 7 yıl
H100 vb. hazır ve kapalı devre cpu sıvı soğutma kitleri artık alınabilir fiyatlara geldiği için anakartın üzerine bu tarz devasa soğutucular takmaya pek gerek kalmadı bence. Modüler sıvı soğutma kullanmasaydım tr piyasasında alacağım tek hazır soğutucu h100 olurdu herhalde.
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SystemApps 7 yıl
bu soğutucunun momentini hesaplayınca kasa otomatikman yan yatıp pcdeki sorunları çözecek gibime geliyor...
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eraykarataş 7 yıl
AMD desteği yokmu ??
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Manero 6 yıl eraykarataş
eraykarataş

AMD desteği yokmu ??


amd'yi sallamıyorlar artık
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