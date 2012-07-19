Prolimatech'in işlemci soğutucusu Megahalems Rev.B mavilere büründü

Prolimatech firmasının işlemci soğutucusu Megahalems Rev. B'nin mavi renkli versiyonu kısa bir süre önce ortaya çıktı.



Renk bakımından Asus ve Gigabyte'ın anakartlarıyla uyumlu görünen soğutucu, 157.8 mm x 130 mm x 74 mm ebatlarında ve 790 gram ağırlığında tasarlanmış. Intel'in, LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366 ve LGA 2011 formundaki işlemcilerine destek veren soğutucuda, 88 tane yaprak ve 6 mm çapında 6 adet bakır ısı borusu (nikel kaplı) bulunuyor. Isı borularının işlemciyle doğrudan temas halinde olmadıklarını belirtelim.



Prolimatech fiyat konusunda ise henüz açıklama yapmadı.

