Prolimatech'ten ekran kartları için soğutucu: MK-26 Black Series

2008 yılından bu yana bilgisayar soğutma alanında faaliyet gösteren Prolimatech, ekran kartlarına özel geliştirdiği soğutucusu MK-26 Black Series'i duyurdu. Ekran kartınızın gürültü, ısınma problemlerinden yakınıyorsanız ve ekran kartınızı başka bir modelle değiştirmeyi düşünmüyorsanız yolunuz bu tarz çözümlerden geçiyor.



Çift radyatör tasarımına sahip olan MK-26 Black Series, 0.5 mm kalınlığında alüminyum yapraklardan ve her biri 6 mm çapında 6 adet bakır ısı borusundan oluşuyor. Alüminyum yaprakları arasında 2 mm boşluk bırakılan ekran kartı soğutucunun tamamında nikel kaplama uygulandığı görülüyor. Böylece uzun vadede oluşabilecek korozyon probleminin önüne geçilmesi amaçlanmış. Alüminyum yaprakların soğutulması için 2 adet 120 mm çapında veya 2 adet 140 mm çapında fan kullanabiliyoruz. Tayvan merkezli üretici, seçeceğimiz 120 mm'lik fanların minimum 1.200 devir / dakika hızında, seçeceğimiz 140 mm'lik fanların ise minimum 1.000 devir / dakika hızında çalışmasını tavsiye etmiş.



Maksimum 320W'lık ısıl tasarım gücü sunan ekran kartlarının üstesinden gelebilen ekran kartı soğutucunun kutu içeriğinde, termal macun ile VRM ve RAM'ler için ısı dağıtıcıları bulunuyor. Prolimatech, MK-26 Black Series'in fiyatına veya çıkış tarihine dair açıklama yapmamış.



MK-26 Black Series'in ekran kartı destek listesi merak edenler için şu şekilde:



AMD

Radeon HD 38xx, Radeon HD 48xx, Radeon HD 58xx, Radeon HD 6790, Radeon HD 68xx, Radeon HD 69xx, Radeon HD 77xx, Radeon HD 78xx, Radeon HD 79xx



Nvidia

7800 GT / GTX / GTX512, 7900 GS / GT / GTX, 8800 GS / GT / GTS / GTS (G92) / GTX / Ultra, 9500 GT, 9600 GSO / GT, 9800 GT / GTX / GTX+, GT 130, GTS 150, GTS 240, GTS 450, GTX 460 / SE, GTX 480, GTX 550 Ti, GTX 560 / SE / Ti, GTX 570, GTX 580, GTX 650 Ti, GTX 660 / Ti, GTX 670, GTX 680, GTX Titan



http://www.prolimatech.com/en/products/detail.asp?id=2444&subid=2446#showtab