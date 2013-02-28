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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Prolimatech'ten ekran kartları için soğutucu: MK-26 Black Series

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Prolimatech'ten ekran kartları için soğutucu: MK-26 Black Series
2008 yılından bu yana bilgisayar soğutma alanında faaliyet gösteren Prolimatech, ekran kartlarına özel geliştirdiği soğutucusu MK-26 Black Series'i duyurdu. Ekran kartınızın gürültü, ısınma problemlerinden yakınıyorsanız ve ekran kartınızı başka bir modelle değiştirmeyi düşünmüyorsanız yolunuz bu tarz çözümlerden geçiyor.
Çift radyatör tasarımına sahip olan MK-26 Black Series, 0.5 mm kalınlığında alüminyum yapraklardan ve her biri 6 mm çapında 6 adet bakır ısı borusundan oluşuyor. Alüminyum yaprakları arasında 2 mm boşluk bırakılan ekran kartı soğutucunun tamamında nikel kaplama uygulandığı görülüyor. Böylece uzun vadede oluşabilecek korozyon probleminin önüne geçilmesi amaçlanmış. Alüminyum yaprakların soğutulması için 2 adet 120 mm çapında veya 2 adet 140 mm çapında fan kullanabiliyoruz. Tayvan merkezli üretici, seçeceğimiz 120 mm'lik fanların minimum 1.200 devir / dakika hızında, seçeceğimiz 140 mm'lik fanların ise minimum 1.000 devir / dakika hızında çalışmasını tavsiye etmiş.
Maksimum 320W'lık ısıl tasarım gücü sunan ekran kartlarının üstesinden gelebilen ekran kartı soğutucunun kutu içeriğinde, termal macun ile VRM ve RAM'ler için ısı dağıtıcıları bulunuyor. Prolimatech, MK-26 Black Series'in fiyatına veya çıkış tarihine dair açıklama yapmamış.
MK-26 Black Series'in ekran kartı destek listesi merak edenler için şu şekilde:
AMD
Radeon HD 38xx, Radeon HD 48xx, Radeon HD 58xx, Radeon HD 6790, Radeon HD 68xx, Radeon HD 69xx, Radeon HD 77xx, Radeon HD 78xx, Radeon HD 79xx
Nvidia
7800 GT / GTX / GTX512, 7900 GS / GT / GTX, 8800 GS / GT / GTS / GTS (G92) / GTX / Ultra, 9500 GT, 9600 GSO / GT, 9800 GT / GTX / GTX+, GT 130, GTS 150, GTS 240, GTS 450, GTX 460 / SE, GTX 480, GTX 550 Ti, GTX 560 / SE / Ti, GTX 570, GTX 580, GTX 650 Ti, GTX 660 / Ti, GTX 670, GTX 680, GTX Titan
Prolimatech'ten ekran kartları için soğutucu: MK-26 Black Series
Prolimatech'ten ekran kartları için soğutucu: MK-26 Black Series

http://www.prolimatech.com/en/products/detail.asp?id=2444&subid=2446#showtab Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
VoLVoXxX99 6 yıl en beğenilen
bu kadar cep telefonu haberinden sonra ekran kartı yazısını okudum tıkladım altın madeni bulmuş gibi, heyecan yaptım. Meğerse soğutucuymuş :( Başka bahara artık...
bu kadar cep telefonu haberinden sonra ekran kartı yazısını okudum tıkladım altın madeni bulmuş gibi, heyecan yaptım. Meğerse soğutucuymuş :( Başka bahara artık...
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gpuzmani 6 yıl
Sonunda donanimhaber.com ekibi olarak birtane donanım haberi paylaştınız teşekkürler hasret kalmıştık donanım haberlerine
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digimon52 6 yıl
kaskas123
digimon52ekran kartinin sogutucusunu degisdirmek ana karta birsey takmak kadar kolaymibilmiyorum ama ben bu duruma pek isinamadim :) en azindan ekran karti bir seviye daha ileri tasisaydi . gpu´yu artirsaydi :D
bu normal ev kullanıcısının işine yaramaz zaten. bunu alan ekran kartını oc daha yükseğe çıkmak için kullanacak. sıvı soğutucu sevmeyip ekran kartına oc yapacak olan için iyi bir şey. örnek titan ile uyumluymuş titanı alıp bunu alan kişi daha yüksek performans alacaktır.en son bir donanım parçası haberi. ona da şükür.

Titan cikdigin da saten oc´lu sürümleride cikacakdir diye düsünüyorum
gainward olsun zodiac olsun.
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gpuzmani 6 yıl
Sonunda donanimhaber.com ekibi olarak birtane donanım haberi paylaştınız teşekkürler hasret kalmıştık donanım haberlerine
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kaskas123 6 yıl
digimon52
ekran kartinin sogutucusunu degisdirmek ana karta birsey takmak kadar kolaymibilmiyorum ama ben bu duruma pek isinamadim :) en azindan ekran karti bir seviye daha ileri tasisaydi . gpu´yu artirsaydi :D

bu normal ev kullanıcısının işine yaramaz zaten. bunu alan ekran kartını oc daha yükseğe çıkmak için kullanacak. sıvı soğutucu sevmeyip ekran kartına oc yapacak olan için iyi bir şey. örnek titan ile uyumluymuş titanı alıp bunu alan kişi daha yüksek performans alacaktır.
en son bir donanım parçası haberi. ona da şükür.
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Tugrul_512bit 6 yıl
Bunu FX8150'ye monte etsem kaç GHz e çıkabilirim acaba? Ekran kartı soğutucularını cpu ya takıp çalıştıran var mı?
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VoLVoXxX99 6 yıl en beğenilen
bu kadar cep telefonu haberinden sonra ekran kartı yazısını okudum tıkladım altın madeni bulmuş gibi, heyecan yaptım. Meğerse soğutucuymuş :( Başka bahara artık...
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digimon52 6 yıl
ekran kartinin sogutucusunu degisdirmek ana karta birsey takmak kadar kolaymi
bilmiyorum ama ben bu duruma pek isinamadim :) en azindan ekran karti bir seviye daha ileri tasisaydi . gpu´yu artirsaydi :D
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