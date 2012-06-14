Prolimatech'ten yeni işlemci soğutucusu: Black Series Genesis

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Prolimatech, yaz sıcaklarının iyice etkisini göstermeye başladığı şu günlerde yeni işlemci soğutucusu Black Series Genesis'i teknoloji meraklılarının kullanımına sunuyor.
Black Series Genesis, 146 mm x 216.5 mm x 160 mm ebatlarında ve yaklaşık 800 gram ağırlığında tasarıma sahip. Alüminyum kulelerden birisi dikey, diğeri yatay olacak şekilde tasarlanmış. 120 mm'lik veya 140 mm'lik maksimum 3 tane fan takılabilen soğutucuya 6 adet, 6 mm çapında nikel kaplamalı bakır ısı borusu eşlik ediyor.
Intel'in LGA 1155, 1156, 1366, 2011 formundaki işlemcileriyle, AMD'nin AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2, FM1 formundaki işlemcileriyle uyumlu olan Black Series Genesis için yaklaşık 93$'dan ön sipariş alınıyor.
http://vr-zone.com/articles/prolimatech-intros-black-series-genesis-cpu-heatsink/16272.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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