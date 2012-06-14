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Prolimatech'ten yeni işlemci soğutucusu: Black Series Genesis

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Prolimatech'ten yeni işlemci soğutucusu: Black Series Genesis
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Prolimatech, yaz sıcaklarının iyice etkisini göstermeye başladığı şu günlerde yeni işlemci soğutucusu Black Series Genesis'i teknoloji meraklılarının kullanımına sunuyor.

Black Series Genesis, 146 mm x 216.5 mm x 160 mm ebatlarında ve yaklaşık 800 gram ağırlığında tasarıma sahip. Alüminyum kulelerden birisi dikey, diğeri yatay olacak şekilde tasarlanmış. 120 mm'lik veya 140 mm'lik maksimum 3 tane fan takılabilen soğutucuya 6 adet, 6 mm çapında nikel kaplamalı bakır ısı borusu eşlik ediyor.
Intel'in LGA 1155, 1156, 1366, 2011 formundaki işlemcileriyle, AMD'nin AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2, FM1 formundaki işlemcileriyle uyumlu olan Black Series Genesis için yaklaşık 93$'dan ön sipariş alınıyor.
Prolimatech'ten yeni işlemci soğutucusu: Black Series Genesis
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Prolimatech'ten yeni işlemci soğutucusu: Black Series Genesis
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http://vr-zone.com/articles/prolimatech-intros-black-series-genesis-cpu-heatsink/16272.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ShadeKeeper 7 yıl
Güzelmiş o şekilde belleklerde soğutuluyorsa eğer 3 fanla sıkı o.c. olur
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imortho0308 7 yıl
Sıradışı bir tasarım.
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melyyh 7 yıl
Prolimatech nedir yaa? Ülkemizde satılmayan bir ürün, eğer donanım piyasasına yeni bi soluk getiren, ekstra bi özelliği olan bir ürün bile değilse, neden DH anasayfasında, bence haber niteliği bile taşımayan bu ürün yer alıyor, anlamış değilim.
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artenis 7 yıl
Bu da IOS cihazlar için soğutucu denseydi şaşırmazdım,
Bkz: anasayfa haberler !
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OZKNaln 7 yıl
nere nasil koyulacak
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MxFxOx 7 yıl
kasa geniş olsada anakarta montajı zor özellikle bunu monte etmek için bellekleri önceden takmak gerekecek çıkarması ayrı olay su soğutma daha makul özellikle radyatör kasa dışına işe daha güzel
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Stanislas Xavier 7 yıl
gayet güzel fakat kullanmak için gerçekten geniş bir kasanız olmalı..
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bocekgrafik 7 yıl
Sıradışı bir tasarım. Yatay blokla, bellekleri de mi soğutmayı amaçladılar acaba?
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