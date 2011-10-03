Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Prototip uçan halı elektriklendirilmiş saçaklar kullanarak havada asılı kalabiliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,2b
1
16
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Binbirgece masalları içerisinde geçen Alaaddin ve Sihirli Lambası konu ettiği uçan halı nedeniyle bin yıldan fazla bir süredir popülerliğini korumaya devam ediyor. Uçan halı konsepti bugüne kadar pek çok çalışmaya konu oldu. Konsepti hayata geçirebilmek mühendisler için en büyük hedef durumunda.

Princeton Üniversitesi mühendisleri bu hedef doğrultusunda prototip bir uçan halı üzerinde denemeler yapıyor ve gerçekten halıyı havada tutmayı başardılar.

Ancak düşünüldüğü gibi normal boyutlarda bir halıdan bahsetmiyoruz. Prototip yaklaşık 4 inç boyutlarında ve plastikten imal edilmiş. Halının uçma prensibi ise şöyle çalışıyor:

Plastik halının alt kısmında iletken saçaklar entegre edilmiş. Bu saçaklara elektrik akımı verildikten sonra oluşan elektriklenme halıyı yukarıda tutuyor. Bu esnada alttan hava akımı verilerek saniyede bir santimetre ileri gitmesi sağlanıyor. İlerlemek için hava akımına ihtiyaç olduğu için halı yere yakın konumda olmak zorunda. Bu açıdan uçan halıdan çok Marty MacFly uçan kaykayına benziyor.

Proje şimdiden yatırım almaya başladı. Bir sonraki aşamada ağır bataryaların yerini güneş enerjisi panelleri alacak ve daha hafifleyen konsept daha uzun mesafeleri bağımsız olarak kat edebilecek. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mellkor 8 yıl en beğenilen
Ucmaya calisan hali diyelim biz buna
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rainbow6 8 yıl
iple baglamislar ucuyo diye bizi kandiriyolar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rafael Nadal 8 yıl Rainbow6
Rainbow6

iple baglamislar ucuyo diye bizi kandiriyolar






Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 8 yıl
o sistemi kurduktan sonra nenenide ucurabilirsin :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karaköy_soğancısı 8 yıl
keşke videoda türkçe alt yazı olsaydı hiç olmazsa anlaşılırdı :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Uykusuz. 8 yıl
Video olmamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 8 yıl
video gözümün algılayamadığı kadar fps ile ilerliyor.Takip edemedim o derecede
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 8 yıl
4 inch yazarken bir kaç sıfır unutuldu herhalde fotoğrafta saki 400 inch gibi duruyor da o bakımdan yani.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 8 yıl
Bir masal yüzünden şu yapılanlara bakın, o masallar anlatılırken anlatıcılar uçak benzeri bir uçan aracı düşünemediklerinden halı demişler.. Şimdi o masalı ilk meydana getirene bir uçakları göstersek birde bu halıyı bize şöyle der; lan siz zaten uçan bir uçak yapmışsınız halının üzerinde uçmakta nedir.. :D
Haa farklı bir amaca hizmet eder o ayrı, ama halı görünümlü birşey üzerinde uçmak istemem açıkçası, biraz üzerinde oynansa zaten halı olmaktan çıkar.. Şöyle yanları korunaklı kontrol mekanizması olan birşeye dönüştürseler zaten halı olmaz :D
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
melyyh 8 yıl
"oluşan elektriklenme halıyı yukarıda tutuyor." oluşan manyetik alan olmasın o?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mellkor 8 yıl
Ucmaya calisan hali diyelim biz buna
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
çaycı 8 yıl
melyyh

"oluşan elektriklenme halıyı yukarıda tutuyor." oluşan manyetik alan olmasın o?


elektrik alan olmasın o?


ayrıca sanılanın aksine hiç yeni bir olay değildir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S 8 yıl
Pek uçtuğu söylenemez yerden bi kaç santim yüksekte sadece.
Çok çalışmaları lazım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
=PistoLeRo= 8 yıl
1 metre yüksekte olsa yeter :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ti7800 8 yıl
her habere yazacak bir yorumum vardır, lakin bir resime bakarım resim mi diye birde video ya bakarım video mu diye. :-)
Videoya bak çay demle. :-)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
=PistoLeRo= 8 yıl
harbi video baya iyiymiş :D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7238 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Zamazingo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Sony Ericsson Xperia Neo Video İnceleme 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -24- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim