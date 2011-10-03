Prototip uçan halı elektriklendirilmiş saçaklar kullanarak havada asılı kalabiliyor

Binbirgece masalları içerisinde geçen Alaaddin ve Sihirli Lambası konu ettiği uçan halı nedeniyle bin yıldan fazla bir süredir popülerliğini korumaya devam ediyor. Uçan halı konsepti bugüne kadar pek çok çalışmaya konu oldu. Konsepti hayata geçirebilmek mühendisler için en büyük hedef durumunda.





Princeton Üniversitesi mühendisleri bu hedef doğrultusunda prototip bir uçan halı üzerinde denemeler yapıyor ve gerçekten halıyı havada tutmayı başardılar.





Ancak düşünüldüğü gibi normal boyutlarda bir halıdan bahsetmiyoruz. Prototip yaklaşık 4 inç boyutlarında ve plastikten imal edilmiş. Halının uçma prensibi ise şöyle çalışıyor:





Plastik halının alt kısmında iletken saçaklar entegre edilmiş. Bu saçaklara elektrik akımı verildikten sonra oluşan elektriklenme halıyı yukarıda tutuyor. Bu esnada alttan hava akımı verilerek saniyede bir santimetre ileri gitmesi sağlanıyor. İlerlemek için hava akımına ihtiyaç olduğu için halı yere yakın konumda olmak zorunda. Bu açıdan uçan halıdan çok Marty MacFly uçan kaykayına benziyor.





Proje şimdiden yatırım almaya başladı. Bir sonraki aşamada ağır bataryaların yerini güneş enerjisi panelleri alacak ve daha hafifleyen konsept daha uzun mesafeleri bağımsız olarak kat edebilecek.