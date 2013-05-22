Qualcomm, 5.1 inçlik Mirasol ekranların tanıtımını gerçekleştirdi

Haber Editörü
Qualcomm'un yaklaşık 6 yıldır geliştirdiği ancak daha sonra son kullanıcıya sunma yerine lisanslama şeklinde devam etmeye karar verdiği Mirasol adlı ekran paneli ile ilgili firma önemli bir gelişmeyi duyurdu.
Mirasol ekran paneli interferometrik modülatör ekran olarak da biliniyor ve güneş ışığında LCD ve diğer ekranların aksine oldukça iyi bir görüntü sunabiliyor. Yapısındaki mikroskobik aynalar sayesinde ortam ışığıyla aydınlanan Mirasol ekran, arkadan aydınlatmaya ihtiyaç duymuyor. Karanlıkta ise; Qualcomm'un geliştirdiği bütünleşik okuma ışığı devreye giriyor.
Ekrandaki görüntü sabit olduğu sürece hiç güç harcamayan Mirasol'un bu özelliği ile sürekli yenileme gerçekleştiren diğer panellerden çok daha yüksek pil ömürlü e-okuyucular mümkün olabilecek. Mirasol ekranlar temel olarak yeni nesil e-kitap okuyucu ekranı olarak gösteriliyor.
Qualcomm, Mirasol çalışmalarında 5.1 inçlik 2560 x 1440 piksel çözünürlük sunabilen yeni bir paneli SID Görüntüleme Fuarı'nda resmi olarak tanıttı.
Piksel yoğunluğu olarak 577ppi gibi dikkat çekici bir değere ulaşan Mirasol ekran bununla birlikte hal hazırdaki modern ekranlar kadar canlı renkler sunamıyor ancak 6 kat daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor.
Mirasol ekranlar renkleri en doğal haline yakın sunabildiği için gözleri de çok fazla yormuyor. Qualcomm, Mirasol ekrana yer verdiği bir akıllı telefon ve bir akıllı saat prototipini ziyaretçilere sergiledi.
Teknoloji şu an ilk aşamalarında olduğu için ticari olarak pazara sunulması için birkaç yıl daha beklememiz gerekiyor.
http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-demonstrates-its-future-display-5.1-inch-Mirasol-577dpi-screen_id43278 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Teşekkürler
MC
biraz araştırın sadece el insaf
öncelikle amaç pil süresinin uzaması
qualcomm daha önce e-reader çıkartacagını ve iptalini açıklamıştı
şuradan bakabilirsiniz
pocket-lint.com/...
yine bu sitede haberi yapılmıştı , qualcomm mirasol bölümünü kapatıyordu
donanimhaber.com/...
bu teknolojiyi daha önce 4 farklı marka kullanmıştı e-reader olarak
kyobo mirasol olarak aratırsanız 2012 yılından haberler
karşınıza çıkacaktır..öncelikle 500$ civarında satılıyordu daha sonra
yarı yarıya düştü fiyatları ve üretim durdu.
elinizdeki telefon ekranlarından çok daha farklı bir olay
öncelikle bilgisi olmayan e-ink ekrandan konuya giriş yapabilir
mirasol teknolojisine karşılık e-ink triton var
açın okuyun inceleyin biraz..yorum kolay sonra
biraz araştırın sadece el insaf
öncelikle amaç pil süresinin uzaması
qualcomm daha önce e-reader çıkartacagını ve iptalini açıklamıştı
şuradan bakabilirsiniz
pocket-lint.com/...
yine bu sitede haberi yapılmıştı , qualcomm mirasol bölümünü kapatıyordu
donanimhaber.com/...
bu teknolojiyi daha önce 4 farklı marka kullanmıştı e-reader olarak
kyobo mirasol olarak aratırsanız 2012 yılından haberler
karşınıza çıkacaktır..öncelikle 500$ civarında satılıyordu daha sonra
yarı yarıya düştü fiyatları ve üretim durdu.
elinizdeki telefon ekranlarından çok daha farklı bir olay
öncelikle bilgisi olmayan e-ink ekrandan konuya giriş yapabilir
mirasol teknolojisine karşılık e-ink triton var
açın okuyun inceleyin biraz..yorum kolay sonra
Hocam iyi de burda sorun LCD panellerin güneş ışığında yeterli parlaklığı sunamaması değil, bunu çok elektrik harcayarak yapmaları. Ne kadar güneş ışığı, o kadar kısa batarya ömrü.
Asıl önemli olan da bu bence.
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