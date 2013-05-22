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Qualcomm, 5.1 inçlik Mirasol ekranların tanıtımını gerçekleştirdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,3b
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21
E-Kitap Okuyucu
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm, 5.1 inçlik Mirasol ekranların tanıtımını gerçekleştirdi

Qualcomm'un yaklaşık 6 yıldır geliştirdiği ancak daha sonra son kullanıcıya sunma yerine lisanslama şeklinde devam etmeye karar verdiği Mirasol adlı ekran paneli ile ilgili firma önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Mirasol ekran paneli interferometrik modülatör ekran olarak da biliniyor ve güneş ışığında LCD ve diğer ekranların aksine oldukça iyi bir görüntü sunabiliyor. Yapısındaki mikroskobik aynalar sayesinde ortam ışığıyla aydınlanan Mirasol ekran, arkadan aydınlatmaya ihtiyaç duymuyor. Karanlıkta ise; Qualcomm'un geliştirdiği bütünleşik okuma ışığı devreye giriyor. 

Ekrandaki görüntü sabit olduğu sürece hiç güç harcamayan Mirasol'un bu özelliği ile sürekli yenileme gerçekleştiren diğer panellerden çok daha yüksek pil ömürlü e-okuyucular mümkün olabilecek. Mirasol ekranlar temel olarak yeni nesil e-kitap okuyucu ekranı olarak gösteriliyor.

Qualcomm, Mirasol çalışmalarında 5.1 inçlik 2560 x 1440 piksel çözünürlük sunabilen yeni bir paneli SID Görüntüleme Fuarı'nda resmi olarak tanıttı. 

Piksel yoğunluğu olarak 577ppi gibi dikkat çekici bir değere ulaşan Mirasol ekran bununla birlikte hal hazırdaki modern ekranlar kadar canlı renkler sunamıyor ancak 6 kat daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor.

Mirasol ekranlar renkleri en doğal haline yakın sunabildiği için gözleri de çok fazla yormuyor. Qualcomm, Mirasol ekrana yer verdiği bir akıllı telefon ve bir akıllı saat prototipini ziyaretçilere sergiledi. 

Teknoloji şu an ilk aşamalarında olduğu için ticari olarak pazara sunulması için birkaç yıl daha beklememiz gerekiyor.

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-demonstrates-its-future-display-5.1-inch-Mirasol-577dpi-screen_id43278 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
omerfrt 6 yıl en beğenilen
Qualcom teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden biri olacak bu gidişle.
1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 6 yıl
Bir LCD ekranın güneş ışığı altında kayıpsız görüntü sunduğuna inandırılmış arkadaşımız; bilmeden insanları da yanlış yönlendirmeyelim lütfen.
Teşekkürler
MC
Roark
İyi de LCD güneş altında çok iyi performans veriyor zaten. HTCnin son kullandığı super LCDsi kayıpsız görüntü veriyor. Haberi kim yazdı böyle.
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaş ne kadar cahilce ve komik yorumlar var..
biraz araştırın sadece el insaf
öncelikle amaç pil süresinin uzaması
qualcomm daha önce e-reader çıkartacagını ve iptalini açıklamıştı
şuradan bakabilirsiniz
pocket-lint.com/...
yine bu sitede haberi yapılmıştı , qualcomm mirasol bölümünü kapatıyordu
donanimhaber.com/...
bu teknolojiyi daha önce 4 farklı marka kullanmıştı e-reader olarak
kyobo mirasol olarak aratırsanız 2012 yılından haberler
karşınıza çıkacaktır..öncelikle 500$ civarında satılıyordu daha sonra
yarı yarıya düştü fiyatları ve üretim durdu.
elinizdeki telefon ekranlarından çok daha farklı bir olay
öncelikle bilgisi olmayan e-ink ekrandan konuya giriş yapabilir
mirasol teknolojisine karşılık e-ink triton var
açın okuyun inceleyin biraz..yorum kolay sonra
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wagenhaus 6 yıl
arkadaş ne kadar cahilce ve komik yorumlar var..
biraz araştırın sadece el insaf
öncelikle amaç pil süresinin uzaması
qualcomm daha önce e-reader çıkartacagını ve iptalini açıklamıştı
şuradan bakabilirsiniz
pocket-lint.com/...
yine bu sitede haberi yapılmıştı , qualcomm mirasol bölümünü kapatıyordu
donanimhaber.com/...
bu teknolojiyi daha önce 4 farklı marka kullanmıştı e-reader olarak
kyobo mirasol olarak aratırsanız 2012 yılından haberler
karşınıza çıkacaktır..öncelikle 500$ civarında satılıyordu daha sonra
yarı yarıya düştü fiyatları ve üretim durdu.
elinizdeki telefon ekranlarından çok daha farklı bir olay
öncelikle bilgisi olmayan e-ink ekrandan konuya giriş yapabilir
mirasol teknolojisine karşılık e-ink triton var
açın okuyun inceleyin biraz..yorum kolay sonra
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bydvd 6 yıl
herkez bişeyler yazmış ama önemli olan fiyatı gerisi boş
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Steve Jobs 6 yıl
Yorumlar akillara zarar. O zaman hic gelistirmesinler.
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DH Misafiri 6 yıl
Teknoloji budur önce kullanılabilir hale gelsin de insanlar evinde kullanabilsinler sonra üzerine eklemeler yapılır pil ömrünü etkileyen en önemli kriter ekran parlaklığı ekran hep kapalı duramayacağına göre en büyük sorunu çözmek lazım önce ben e-ink teknolojisine bile razıydım hergün yarım günde pilin bitmesi zaman zaman çok zor durumda bırakıyor insanı böyle bir ekran gelse bence süper olacak esnek ekran falan sonraki işler.
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LilTunechi 6 yıl
pil lazim pil
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alito 6 yıl
Ekran panelleri adına çok önemli bir gelişme. İlerisi için büyük bir adım olacak gibi görünüyor.
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Public_Enemy 6 yıl
ekran en çok enerji tüketen bileşen, ben şahsen daha fazla pil ömrü uğruna görüntü kalitesinden belirli oranda ödün verebilirim.
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Roark 6 yıl
İyi de LCD güneş altında çok iyi performans veriyor zaten. HTC'nin son kullandığı super LCD'si kayıpsız görüntü veriyor. Haberi kim yazdı böyle.
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isosonsuz 6 yıl Roark
Roark
İyi de LCD güneş altında çok iyi performans veriyor zaten. HTC'nin son kullandığı super LCD'si kayıpsız görüntü veriyor. Haberi kim yazdı böyle.

Hocam iyi de burda sorun LCD panellerin güneş ışığında yeterli parlaklığı sunamaması değil, bunu çok elektrik harcayarak yapmaları. Ne kadar güneş ışığı, o kadar kısa batarya ömrü.
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DemirAylak 6 yıl
Mirasol ekran bununla birlikte hal hazırdaki modern ekranlar kadar canlı renkler sunamıyor ancak 6 kat daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor.
Asıl önemli olan da bu bence.
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