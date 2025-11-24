Giriş
    Oppo Find N6, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili ilk katlanır telefon olarak geliyor

    Oppo Find N6, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili ilk katlanabilir telefon olarak çıkış yapacak. Oppo, katlanır telefonla birlikte kompakt Find X9, ardından üst seviye Find X9 Ultra'yı çıkaracak.

    Oppo Find N6 Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili ilk katlanır telefon Tam Boyutta Gör
    Katlanır telefonlar söz konusu olduğunda Oppo, Find N serisiyle pazarın lider oyuncularından biri. Find N5'in bu yıl Çin’de ve küresel çapta elde ettiği başarının ardından markanın 2026'da Find N6 ile performansını bir üst seviyeye taşıyacağı görülüyor. Oppo Find N6, Qualcomm’un en yeni ve en güçlü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle gelecek ilk katlanabilir telefon olacak.

    Oppo Find N6 özellikleri nasıl olacak?

    Oppo Find N5, Şubat 2025'te dünyanın ilk Snapdragon 8 Elite işlemcili katlanabilir telefonu olarak çıkış yaptı. Oppo'nun 2026'da çıkacak Find N6 modeliyle bu unvanı sürdürmesi bekleniyor. Find N6, Qualcomm’un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile gelen katlanır cihaz olacak.

    Oppo Find N6 katlanabilir telefonun 8.1 inç iç ekran, 6.6 inç dış ekrana sahip olacağı söyleniyor. Cihaz, 50 MP Sony LYT-808 ana kamera, 50 MP 3x periskop lens ve özelleştirilebilir bir yapay zeka düğmesiyle gelecek.

    Oppo Find X9 Ultra ve Find X9s modelleri geliyor

    Oppo, Find N6 katlanır telefondan sonra Find X9 Ultra ve Find X9s modellerini tanıtmayı planlıyor. Find N6'nın Şubat 2026'da, Find X9s ve Find X9 Ultra'nın ise Nisan 2026'da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Teknik özelliklere gelince, Find X9 Ultra'nın 200 MP Sony IMX09E ana kamera, IMX09A 3x periskop lens ve geliştirilmiş uzun menzilli zoom özelliğine sahip olacağı söyleniyor. Tıpkı Find N6 gibi, kalbinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci yer alacak. Find X9'un ise Dimensity 9500 işlemci, kompakt 6.3 inç ekran, 7000 mAh'den fazla pil kapasitesi ve ultrasonik parmak izi tarayıcısıyla gelmesi bekleniyor.

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

