Qualcomm’a göre Adreno X2 ile Intel ve AMD’yi geride bırakıyor

Tam Boyutta Gör Qualcomm, yeni Adreno X2 GPU’sunun hem önceki nesline hem de Intel ve AMD’nin en güncel entegre grafik birimlerine göre ciddi bir performans artışı sunduğunu açıkladı. Ancak şirket, bu avantajı oyun dünyasında tam olarak değerlendirebilmek için Windows on Arm uyumluluğunu artırmak istiyor.

Bunun için şirket, sürücü desteğini güçlendirmek, hile önleme sistemlerini yaygınlaştırmak ve geliştiricileri Arm tabanlı PC oyunları üretmeye teşvik etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Performansta ciddi gelişme var

San Diego’da düzenlenen 2025 Snapdragon Architecture Deep Dive etkinliğinde Qualcomm, Snapdragon X2 Elite SoC içindeki Adreno X2 GPU’nun oyunlarda Adreno X1’e kıyasla ortalama 2,3 kat daha hızlı çalıştığını ve watt başına performans değerini yüzde 125 artırdığını açıkladı. Bu sayede aynı watt tüketiminde X1’e göre yüzde 70 daha yüksek performans sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Hatta aktarılanlara göre Snapdragon X2 Elite Extreme GPU’su, AMD’nin Ryzen AI 9 HX 370 modeline göre ortalama yüzde 29 daha yüksek, Intel Core Ultra 8 288V’ye göre ise yüzde 50’den fazla kare hızı sağlıyor. Ayrıca Rainbow Six Siege ve Overwatch 2 gibi popüler oyunlarda da belirgin bir üstünlük sergiliyor. Ancak Counter-Strike 2 ve Dota 2 gibi bazı oyunlarda rakiplerin gerisinde kalıyor.

Oyunların yüzde 90’ı oynanabilir

Adreno X1’in geçtiğimiz yıl orijinal Snapdragon X Elite ile piyasaya çıkışı sırasında, Qualcomm oyunların yaklaşık yüzde 70’inin Windows üzerinde “oynanabilir” kare hızlarıyla çalıştığını açıklamıştı. Adreno X2 ile bu oran yüzde 90’a yükseldi ve önümüzdeki yıl için daha büyük iyileştirmeler vaat ediliyor.

Bunun yanı sıra hile önleme sistemlerinde de ilerleme kaydedildi. Epic Games Online Services, Tencent ACE, Roblox, Denuvo ve BattlEye artık Arm’ı yerel olarak destekliyor. Bu sayede Fortnite ve diğer çevrimiçi oyunlar Snapdragon işlemcilerle uyumlu hale geldi. Yine de EA’nın hile önleme sistemi halen Arm desteğini sunmayan başlıca platform olarak kalıyor.

