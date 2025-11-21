Qualcomm’a göre Adreno X2 ile Intel ve AMD’yi geride bırakıyor

Bunun için şirket, sürücü desteğini güçlendirmek, hile önleme sistemlerini yaygınlaştırmak ve geliştiricileri Arm tabanlı PC oyunları üretmeye teşvik etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Performansta ciddi gelişme var
San Diego’da düzenlenen 2025 Snapdragon Architecture Deep Dive etkinliğinde Qualcomm, Snapdragon X2 Elite SoC içindeki Adreno X2 GPU’nun oyunlarda Adreno X1’e kıyasla ortalama 2,3 kat daha hızlı çalıştığını ve watt başına performans değerini yüzde 125 artırdığını açıkladı. Bu sayede aynı watt tüketiminde X1’e göre yüzde 70 daha yüksek performans sunuluyor.
Oyunların yüzde 90’ı oynanabilir
Adreno X1’in geçtiğimiz yıl orijinal Snapdragon X Elite ile piyasaya çıkışı sırasında, Qualcomm oyunların yaklaşık yüzde 70’inin Windows üzerinde “oynanabilir” kare hızlarıyla çalıştığını açıklamıştı. Adreno X2 ile bu oran yüzde 90’a yükseldi ve önümüzdeki yıl için daha büyük iyileştirmeler vaat ediliyor.
Bunun yanı sıra hile önleme sistemlerinde de ilerleme kaydedildi. Epic Games Online Services, Tencent ACE, Roblox, Denuvo ve BattlEye artık Arm’ı yerel olarak destekliyor. Bu sayede Fortnite ve diğer çevrimiçi oyunlar Snapdragon işlemcilerle uyumlu hale geldi. Yine de EA’nın hile önleme sistemi halen Arm desteğini sunmayan başlıca platform olarak kalıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: