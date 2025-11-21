Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Qualcomm’a göre Adreno X2 ile Intel ve AMD’yi geride bırakıyor

    Qualcomm’un Adreno X2 GPU’su, Intel ve AMD iGPU’larını geride bıraktı. Windows oyun desteği ise yüzde 90’a yükseldi. Şirket, performans ve uyumluluğa ağırlık vermeyi sürdürüyor.

    Qualcomm’a göre Adreno X2 ile Intel ve AMD’yi geride bırakıyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, yeni Adreno X2 GPU’sunun hem önceki nesline hem de Intel ve AMD’nin en güncel entegre grafik birimlerine göre ciddi bir performans artışı sunduğunu açıkladı. Ancak şirket, bu avantajı oyun dünyasında tam olarak değerlendirebilmek için Windows on Arm uyumluluğunu artırmak istiyor.

    Bunun için şirket, sürücü desteğini güçlendirmek, hile önleme sistemlerini yaygınlaştırmak ve geliştiricileri Arm tabanlı PC oyunları üretmeye teşvik etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

    Performansta ciddi gelişme var

    San Diego’da düzenlenen 2025 Snapdragon Architecture Deep Dive etkinliğinde Qualcomm, Snapdragon X2 Elite SoC içindeki Adreno X2 GPU’nun oyunlarda Adreno X1’e kıyasla ortalama 2,3 kat daha hızlı çalıştığını ve watt başına performans değerini yüzde 125 artırdığını açıkladı. Bu sayede aynı watt tüketiminde X1’e göre yüzde 70 daha yüksek performans sunuluyor.

    Qualcomm’a göre Adreno X2 ile Intel ve AMD’yi geride bırakıyor Tam Boyutta Gör
    Hatta aktarılanlara göre Snapdragon X2 Elite Extreme GPU’su, AMD’nin Ryzen AI 9 HX 370 modeline göre ortalama yüzde 29 daha yüksek, Intel Core Ultra 8 288V’ye göre ise yüzde 50’den fazla kare hızı sağlıyor. Ayrıca Rainbow Six Siege ve Overwatch 2 gibi popüler oyunlarda da belirgin bir üstünlük sergiliyor. Ancak Counter-Strike 2 ve Dota 2 gibi bazı oyunlarda rakiplerin gerisinde kalıyor.

    Oyunların yüzde 90’ı oynanabilir

    Adreno X1’in geçtiğimiz yıl orijinal Snapdragon X Elite ile piyasaya çıkışı sırasında, Qualcomm oyunların yaklaşık yüzde 70’inin Windows üzerinde “oynanabilir” kare hızlarıyla çalıştığını açıklamıştı. Adreno X2 ile bu oran yüzde 90’a yükseldi ve önümüzdeki yıl için daha büyük iyileştirmeler vaat ediliyor.

    Bunun yanı sıra hile önleme sistemlerinde de ilerleme kaydedildi. Epic Games Online Services, Tencent ACE, Roblox, Denuvo ve BattlEye artık Arm’ı yerel olarak destekliyor. Bu sayede Fortnite ve diğer çevrimiçi oyunlar Snapdragon işlemcilerle uyumlu hale geldi. Yine de EA’nın hile önleme sistemi halen Arm desteğini sunmayan başlıca platform olarak kalıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    salomon ayakkabı kalıpları dar mı yağmur yağınca duvar su alıyor ne yapmalıyım qashqai 1.2 dig-t egea start stop devre dışı bırakma telefonum kapandı açılmıyor şarj olmuyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 15T
    Xiaomi 15T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum