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Qualcomm: "Apple gizli kodumuzu Intel'e verdi" | Mobilite

7 ay
18,1b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ gündemdeki önemli konuları sizler için yorumluyor. Bu hafta Xiaomi'den Apple geniş bir haber yelpazesi ile gündem yoğun.
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Qualcomm'a göre Apple, şirketin modem yongaları için geliştirdiği gizli kodları Intel'e vererek gelişim göstermelerini sağladı. Yeni nesil iPhone'lar öncekilerden farklı olarak Qualcomm değil sadece Intel modem kullanıyor ve iddialar bitmiyor. 

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dr20mouse 7 ay en beğenilen
Qualcomm hakkıdır onlardan iyi gsm modemi yapan yok.
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burgfb 7 ay
Kablosuz hızlı şarjda ve ip68 su geçirmezlikte Samsung lider. (2015)S6 dan beri Samsung kablosuz şarja dünya yatırım yaptı. Pazarda tekti şimdi kablosuz şarjı diğer firmalar sunabiliyorsa Samsung sayesindedir.
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SeKSandDoRT 7 ay

ekrandan parmak izi okuma tüketici için tam bir soygun, tıpkı üreticilerin 3.5mm kulaklığı terketmesi gibi bir pazarlama hilesi..
öncelikle cam ekran koruyucu taktığında çalışabiliyor mu (bilenler yeşillendirsin)
diyelim lcd sağlam dokunmatik çatladı kullanmaya devam etmek istiyorum mümkün mü ?
cihaz düştü ve ekran komple gitti zannetmiyorum muadil ekranlar parmak izi okumayı sorunsuz çalıştırsın,
illaki orjinal ekrana sahip olman lazım ki müthiş pahalı olur !
kısaca ekrandan, altından, arkadan okuma sensörü son derece kullanışsız,
sony nin ve meizunun bazı modellerinde yanda olacak şekilde kullandığı model en kullanışlı sistem olarak görünüyor
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muaz1984 7 ay
Önce çekirdek artırdılar,sonra ram ,rom ,hafıza derken şimdi kamera .Bakalım kaç kamera daha artiracaklar.
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MaFiAMaX 7 ay
Mesut Çevik 10:29 da bizim yerli operatörlerimiz derken içim cız etti. Hepsinin sahibi yabancı artık.
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freeheart44 7 ay
Mp3 kısmı çalışmıyor. Kontrol edebilir misiniz?
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stophart 7 ay
Samsung ekranda halen bence en iyisi, kronik oled yanığına rağmen vazgeçmedi oled panelden şimdi de kullanmayan kalmadı zaten
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dr20mouse 7 ay en beğenilen
Qualcomm hakkıdır onlardan iyi gsm modemi yapan yok.
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Onurmsq 7 ay dr20mouse
Aynen öyle. Intel cok zayıf kalıyor bu konuda
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DaRKFoRCeS 7 ay
Hiçbir markanın fanatiği olmaya gerek yok.
Dünya elektronik çöplüğüne döndü.Hangi firma olursa olsun satış yapınca hemen otomasyona başlıyor.
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