Qualcomm: "Apple gizli kodumuzu Intel'e verdi" | Mobilite

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ gündemdeki önemli konuları sizler için yorumluyor. Bu hafta Xiaomi'den Apple geniş bir haber yelpazesi ile gündem yoğun.
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Qualcomm'a göre Apple, şirketin modem yongaları için geliştirdiği gizli kodları Intel'e vererek gelişim göstermelerini sağladı. Yeni nesil iPhone'lar öncekilerden farklı olarak Qualcomm değil sadece Intel modem kullanıyor ve iddialar bitmiyor.
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ekrandan parmak izi okuma tüketici için tam bir soygun, tıpkı üreticilerin 3.5mm kulaklığı terketmesi gibi bir pazarlama hilesi..
öncelikle cam ekran koruyucu taktığında çalışabiliyor mu (bilenler yeşillendirsin)
diyelim lcd sağlam dokunmatik çatladı kullanmaya devam etmek istiyorum mümkün mü ?
cihaz düştü ve ekran komple gitti zannetmiyorum muadil ekranlar parmak izi okumayı sorunsuz çalıştırsın,
illaki orjinal ekrana sahip olman lazım ki müthiş pahalı olur !
kısaca ekrandan, altından, arkadan okuma sensörü son derece kullanışsız,
sony nin ve meizunun bazı modellerinde yanda olacak şekilde kullandığı model en kullanışlı sistem olarak görünüyor
Dünya elektronik çöplüğüne döndü.Hangi firma olursa olsun satış yapınca hemen otomasyona başlıyor.