Qualcomm: "Apple gizli kodumuzu Intel'e verdi" | Mobilite

Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ gündemdeki önemli konuları sizler için yorumluyor. Bu hafta Xiaomi'den Apple geniş bir haber yelpazesi ile gündem yoğun.

Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Qualcomm'a göre Apple, şirketin modem yongaları için geliştirdiği gizli kodları Intel'e vererek gelişim göstermelerini sağladı. Yeni nesil iPhone'lar öncekilerden farklı olarak Qualcomm değil sadece Intel modem kullanıyor ve iddialar bitmiyor.