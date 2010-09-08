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Qualcomm: Tablet bilgisayarlar, Smartbook konseptini öldürdü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,4b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Qualcomm tepe yöneticisi Paul Jacobs, firmasının düzenlediği IQ 2010 etkinliğinde önemli bazı açıklamalarda bulundu. Yeni nesil teknolojiler üzerine konuşan Paul Jacobs, iPad ile başlayan tablet bilgisayar akımının Smartbook konseptini öldürdüğünü söyledi. Qualcomm ve Freescale gibi ARM tabanlı platform geliştiren bazı üreticilerin ortaya attığı Smartbook konsepti, genel olarak netbook'larla aynı olup farklı olarak ARM tabanlı işlemci kullanan daha ucuz, daha taşınabilir ve sürekli internete bağlı mini-bilgisayarları içeriyordu. Pazarda yaygınlaşamayan ve son olarak Toshiba'nın, Nvidia Tegra 2'li AC100 modeliyle gündeme gelen Smartbook konseptinin en büyük destekçilerinden biri olan Qualcomm'un açıklaması, bu sınıftaki cihazların geleceği ve tablet bilgisayarların pazarda yarattığı değişim rüzgarlarını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Qualcomm cephesinden gelen bir diğer önemli açıklama ise akıllı telefonlarda kullanılan Snapdragon platformunun geleceğine ilişkin. Firma daha önce ortaya atılan bazı iddiaları doğruladı ve 1.5GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinin yıl sona ermeden hazır olağacağını açıkladı. Akıllı telefonlarla birlikte tablet bilgisayarlarda da kullanılması beklenen yeni SoC platformu için şu an gündemdeki üretici ise HD3 (HD7) modeliyle HTC.


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