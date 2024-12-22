Qualcomm yeni yıla girmeden müjdeyi aldı, ARM davasında karar çıktı

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Tam Boyutta Gör ARM mimarisinde bugün dominant oyuncu konumuna Apple yerleşmiş olsa da Qualcomm’un gösterdiği yol yadsınamaz. İlk özelleştirilmiş mobil yongalar ile aslında sektörün geleceğini Qualcomm belirlemişti.

Qualcomm ve ARM

Qualcomm ile ARM arasında yıllarca devam eden sıkı dostluk, Apple’dan ayrılan mühendislerin kurduğu Nuvia girişimi ile bozuldu. Verimlilik odaklı ARM mimarisi geliştiren Nuvia bir süre sonra Qualcomm tarafından satın alındı ve Snapdragon X yonga setlerine hayat vermeye başladı.

Arm ve Qualcomm savaşı başladı: Nuvia’nın yok edilmesi isteniyor 3 gün önce eklendi

Ne var ki ARM işin peşini bırakmadı. Nuvia girişiminden devralınan lisansların yok edilmesi gerektiğini savunan ARM, yeniden bir sözleşme yapılmasını istedi. Qualcomm mevcut lisans sözleşmesinin geçerli olduğunda ısrar edince konu mahkemeye taşındı.

Mahkemede jürinin Qualcomm lehine karar verdiği ve mevcut ARM lisans sözleşmesinin geçerli olduğuna hükmetti. Böylece ARM mevcut sözleşmeyi keyfi olarak feshedemeyecek ve Qualcomm, Nuvia mimarisi de dahil yonga satışlarına devam edecek.

Diğer taraftan jürinin Nuvia girişiminin ARM patentlerini ihlal edip etmediğine dair net bir karar vermedi ki ARM bununla ilgili de bir dava açmıştı. Yine de mahkeme her iki tarafın bu konu hakkında uzlaşma sağlamasını ve yeni bir dava açılmasının önüne geçilmesini tavsiye etti. Haber sonrasında Qualcomm hisseleri yükselirken ARM lisans ortaklarının benzer bir durumda hak iddia etmesinin de önü açılmış oldu.



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