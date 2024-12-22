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    Qualcomm yeni yıla girmeden müjdeyi aldı, ARM davasında karar çıktı

    Yonga dünyasını kökünden sarsma ihtimali olan ARM ve Qualcomm arasındaki lisans sözleşmesi davasında karar çıktı. Mahkeme Qualcomm’u savunmasında haklı buldu.   
    Qualcomm Tam Boyutta Gör
    ARM mimarisinde bugün dominant oyuncu konumuna Apple yerleşmiş olsa da Qualcomm’un gösterdiği yol yadsınamaz. İlk özelleştirilmiş mobil yongalar ile aslında sektörün geleceğini Qualcomm belirlemişti. 

    Qualcomm ve ARM

    Qualcomm ile ARM arasında yıllarca devam eden sıkı dostluk, Apple’dan ayrılan mühendislerin kurduğu Nuvia girişimi ile bozuldu. Verimlilik odaklı ARM mimarisi geliştiren Nuvia bir süre sonra Qualcomm tarafından satın alındı ve Snapdragon X yonga setlerine hayat vermeye başladı. 

    Ne var ki ARM işin peşini bırakmadı. Nuvia girişiminden devralınan lisansların yok edilmesi gerektiğini savunan ARM, yeniden bir sözleşme yapılmasını istedi. Qualcomm mevcut lisans sözleşmesinin geçerli olduğunda ısrar edince konu mahkemeye taşındı.

    Mahkemede jürinin Qualcomm lehine karar verdiği ve mevcut ARM lisans sözleşmesinin geçerli olduğuna hükmetti. Böylece ARM mevcut sözleşmeyi keyfi olarak feshedemeyecek ve Qualcomm, Nuvia mimarisi de dahil yonga satışlarına devam edecek. 

    Diğer taraftan jürinin Nuvia girişiminin ARM patentlerini ihlal edip etmediğine dair net bir karar vermedi ki ARM bununla ilgili de bir dava açmıştı. Yine de mahkeme her iki tarafın bu konu hakkında uzlaşma sağlamasını ve yeni bir dava açılmasının önüne geçilmesini tavsiye etti. Haber sonrasında Qualcomm hisseleri yükselirken ARM lisans ortaklarının benzer bir durumda hak iddia etmesinin de önü açılmış oldu. 
     

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    ermes_unuy 16 saat önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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