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    Qualcomm, Arm'a karşı çip lisans davasında önemli bir zafer kazandı

    Qualcomm, Nuvia'yı satın aldıktan sonra Arm tarafından lisans anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle dava edilmişti. ABD'de görülen dava sonuçlandı ve jüri Qualcomm'u haklı buldu.
    Qualcomm, Arm'a karşı lisans davasında önemli bir zafer kazandı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, 2021 yılında Nuvia'yı satın aldıktan sonra Arm Holdings tarafından lisans anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle dava edilmişti. ABD'nin Delaware eyaletinde görülen dava sonuçlandı ve jüri, Qualcomm'un Arm ile olan anlaşmasını ihlal etmediğine karar verdi.

    Qualcomm işlemcilerini satmaya devam edecek

    Jüri ayrıca, Qualcomm'un kişisel bilgisayar pazarına girmesinde merkezi bir rol oynayan Nuvia teknolojisi kullanılarak üretilen çiplerin, Qualcomm'un Arm ile yaptığı anlaşma kapsamında uygun şekilde lisanslandığına ve Qualcomm'un bunları satmaya devam etmesinin önünün açıldığına karar verdi.

    Bu sonuç Qualcomm için bir zafer olmasına rağmen jüri, Nuvia'nın Arm ile olan anlaşmasını ihlal edip etmediğini belirleyemedi, bu da davanın tekrar görülebileceği anlamına geliyor.  ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Maryellen Noreika davayla ilgili, "Bu dava tekrar görülse, her iki tarafın da net bir zafer kazandığını veya kazanacağını düşünmüyorum" dedi.

    Arm, Nuvia tasarımlarının yok edilmesini istemişti

    Qualcomm, Nuvia’yı satın alarak kendi ARM işlemcilerini tasarlamayı, aynı zamanda Arm'a ödediği lisans ücretlerinde önemli bir tasarrufa gitmeyi amaçladı. Şirketin iç belgelerine göre, bu tasarruf miktarının yıllık 1,4 milyar doları bulabileceği öngörülüyordu. Öte yandan, Arm bu durumun kendi gelirlerinde 50 milyon dolarlık bir kayba yol açacağını iddia etti ve bu nedenle Nuvia’nın Arm teknolojisine dayalı tasarımlarını yok etmesini talep etti.

    Jüri, Nuvia'nın satın alınması sonucunda Arm'ın 50 milyon dolar gelir kaybedebileceğini tahmin eden Arm'ın dahili belgelerini inceledikten sonra Qualcomm'un tarafını tuttu. Ancak belirttiğimiz gibi iki şirket arasındaki hukuki süreç henüz sonuçlanmadı. Önümüzdeki dönemde tarafların masaya oturup anlaşma olasılığı da bulunuyor.

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    ermes_unuy 20 saat önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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