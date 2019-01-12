Radeon Vega 7’nin resmi slaytları paylaşıldı: RX Vega 64’ten %68’e kadar daha hızlı

Son üst segment kartı olan RX Vega 64’ü 2017 yazında tanıtan AMD nihayet yeni modelini geçtiğimiz gün düzenlediği etkinlikte duyurdu. Modele bazı teknik detayların paylaşıldığı sunuda ayrıca Radeon Vega 7’ye dair bazı performans sonuçları da paylaşılmıştı. Bunun ardından firma tarafından daha detaylı bilgi isteyenler için resmi slaytlar da paylaşıldı.

Teknik detaylar

BIOS Flashlayarak 4 işlem ünitesi daha açılır mı?

GPU’nun kalbinde 60 adet işlem ünitesi içerisinde 3840 adet paralel işlem birimi yer almakta. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan Radeon Instinct MI60’ta 64 ünite bulunuyordu. AMD görünüşe göre bunları kapatmış.

Oyunlarda alınan sonuçlar

Esport türü oyunlardan Rainbow Six Seige’de 4K için 100+ FPS, 2K için 200+ FPS sunan ve 1080P seviyesinde ise 300 üstü rakamlardan bahsedilen kartın Fortnite ve CS: GO’daki performans değerleri ise paylaşılmamış ancak daha yüksek rakamların görüleceğinden şüphe yok.

İçerik üreticilerine de hitap ediyor

İçerik üretimi konusuna yukarıda değinmiştik, 3D modelleme benchmark’ında selefinden %27 daha hızlı olan yeni çözüm Luxmark HDR’da ise %62 daha hızlı olarak ölçülmüş ki aynı testte RTX 2080’den de %65 daha hızlı olduğunu aktaralım. Adobe Premier’de RX Vega 64’ten %29 daha hızlı olan Radeon Vega 7, RTX 2080’den ise %8 daha hızlı olarak gözlemlenmiş.

Son olarak DaVinci Resolve 15’te ise RX Vega 64’ten ve RTX 2080’ten sırasıyla %27 ve %2 daha hızlı olan yeni modelin fiyatı ise 699$. Kartın önümüzdeki şubat ayı içerisinde satışa sunulacağını belirterek sözlerimizi noktalayalım.

https://wccftech.com/amd-radeon-vega-vii-gaming-performance-benchmarks-specs-official/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Test sonuçlarına geçmeden önce dilerseniz kartın detaylarına hızlı bir şekilde göz atalım sizlerle.üretim bandlarının kullanılmasıyla yeni Vega GPU’sundayüzey alanına kıyasla kaydadeğer bir küçülmeye gidilebilmiş ve ortayabir yonga çıkmış.yüzey alanı/performans açısından selefininsunarken bellek kapasitesi iseçıkmış.isegörmekteyiz.Burada insanın aklına çeşitliişlemleriyle bu üniteleri açabilen kart çıkar mı sorusu gelmiyor değil. Zira iki yonga da benzer silikon üzerinde şekilleniyor. Eğer olur da açılabilirse işlem birimibunu da ekleyelim.taban frekansta görev yapan yongakadar tırmanabiliyor ki bu seviyedeişlem kapasitesi elde ediliyor.Bellek tarafında isesahip vebellek bant genişliği sunansayesindesunan 4 adet bellek kümesiyle güncellenmiş.Bellek kanadında dikkat çeken bir diğer nokta ise bellek kapasitesi,kapasite ileseviyesinde kalan kapasitesinden bile daha geniş alan sunan kart bu haliyle oyunların yanı sıra içerik üreticilerine de göz kırpıyor. Zatenslaytlarında kartının içerik üretim senaryolarındaki başarısına da yer vermesinden de bu anlaşılabiliyor.Halen sekmeyi kapatmadıysanız şanslısınız, performans değerlerine ulaştınız.sınıfı oyunlardakıyaslaolangeçebilmiş.çözünürlükte gerçekleştirilen testler esnasında kullanılan ayarlar ise açıklanmamış.