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Radeon Vega 7’nin resmi slaytları paylaşıldı: RX Vega 64’ten %68’e kadar daha hızlı

AMD’nin geçtiğimiz günlerde CES etkinliğinde tanıttığı kartının performans değerlerini içeren resmi slaytlar paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
4 ay
10,6b
1
53
Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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Son üst segment kartı olan RX Vega 64’ü 2017 yazında tanıtan AMD nihayet yeni modelini geçtiğimiz gün düzenlediği etkinlikte duyurdu. Modele bazı teknik detayların paylaşıldığı sunuda ayrıca Radeon Vega 7’ye dair bazı performans sonuçları da paylaşılmıştı. Bunun ardından firma tarafından daha detaylı bilgi isteyenler için resmi slaytlar da paylaşıldı.

Teknik detaylar 

Test sonuçlarına geçmeden önce dilerseniz kartın detaylarına hızlı bir şekilde göz atalım sizlerle. TSMC’nin 7 nm üretim bandlarının kullanılmasıyla yeni Vega GPU’sunda RX Vega 64’ün 495 mm2’lik yüzey alanına kıyasla kaydadeğer bir küçülmeye gidilebilmiş ve ortaya 331 mm2’lik bir yonga çıkmış. Vega 20 kümesi yüzey alanı/performans açısından selefinin 1.8 katını sunarken bellek kapasitesi ise tam 2 katına çıkmış. Bellek band genişliğinde ise 2.1 katına yükselme görmekteyiz.

BIOS Flashlayarak 4 işlem ünitesi daha açılır mı? 

 GPU’nun kalbinde 60 adet işlem ünitesi içerisinde 3840 adet paralel işlem birimi yer almakta. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılan Radeon Instinct MI60’ta 64 ünite bulunuyordu. AMD görünüşe göre bunları kapatmış.
Burada insanın aklına çeşitli BIOS Flashlama işlemleriyle bu üniteleri açabilen kart çıkar mı sorusu gelmiyor değil. Zira iki yonga da benzer silikon üzerinde şekilleniyor. Eğer olur da açılabilirse işlem birimi 4096’ya tırmanacaktır bunu da ekleyelim. 1450 MHz’lik taban frekansta görev yapan yonga 1.8 GHz’e kadar tırmanabiliyor ki bu seviyede 13.8 TeraFLOPS’luk FP32 işlem kapasitesi elde ediliyor.

Bellek tarafında ise Vega 64’teki 2048 bit’lik bellek veriyolu desteğine sahip ve 483.8 GB/s’lik bellek bant genişliği sunan HBM 2 bellek, 4096 bit’lik bellek desteği sayesinde 1 TB/s bant geniliği sunan 4 adet bellek kümesiyle güncellenmiş.
Bellek kanadında dikkat çeken bir diğer nokta ise bellek kapasitesi, 16 GB’lık kapasite ile RTX 2080 Ti’ın 11 GB seviyesinde kalan kapasitesinden bile daha geniş alan sunan kart bu haliyle oyunların yanı sıra içerik üreticilerine de göz kırpıyor. Zaten AMD’nin slaytlarında kartının içerik üretim senaryolarındaki başarısına da yer vermesinden de bu anlaşılabiliyor.

Oyunlarda alınan sonuçlar 

Halen sekmeyi kapatmadıysanız şanslısınız, performans değerlerine ulaştınız. AAA sınıfı oyunlarda RX Vega 64’e kıyasla ortalama %25 daha hızlı olan Dünyanın ilk 7 nm kartı Fallout 76’da %68 öne geçebilmiş. 4K çözünürlükte gerçekleştirilen testler esnasında kullanılan ayarlar ise açıklanmamış.
Esport türü oyunlardan Rainbow Six Seige’de 4K için 100+ FPS, 2K için 200+ FPS sunan ve 1080P seviyesinde ise 300 üstü rakamlardan bahsedilen kartın Fortnite ve CS: GO’daki performans değerleri ise paylaşılmamış ancak daha yüksek rakamların görüleceğinden şüphe yok.

İçerik üreticilerine de hitap ediyor 

İçerik üretimi konusuna yukarıda değinmiştik, 3D modelleme benchmark’ında selefinden %27 daha hızlı olan yeni çözüm Luxmark HDR’da ise %62 daha hızlı olarak ölçülmüş ki aynı testte RTX 2080’den de %65 daha hızlı olduğunu aktaralım. Adobe Premier’de RX Vega 64’ten %29 daha hızlı olan Radeon Vega 7, RTX 2080’den ise %8 daha hızlı olarak gözlemlenmiş.
Son olarak DaVinci Resolve 15’te ise RX Vega 64’ten ve RTX 2080’ten sırasıyla %27 ve %2 daha hızlı olan yeni modelin fiyatı ise 699$. Kartın önümüzdeki şubat ayı içerisinde satışa sunulacağını belirterek sözlerimizi noktalayalım.

https://wccftech.com/amd-radeon-vega-vii-gaming-performance-benchmarks-specs-official/ Yorum Yaz
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Rogue Agent 4 ay en beğenilen
hayrına okunur hali:
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Jacques Reverdi 4 ay
Genel performans farki ortalamasi %25 ama sadece tek bir oyunda (fallout 76) %68 fark olusmus diye, baslikta bu one cikarilmis, dogru haber sekli bu degil.
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Great Responsibility 4 ay
Halen sekmeyi kapatmadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum ve Amd'yi Ryzen da yakaladığı başarıyı yeni radeon serisinde de yakalamasını temenni ediyorum. Tüm grafikçi arkadaşlara başarılar dileyerek yeni bir Amd-Nvidia tartışmasının oturumunu açıyorum...
Halen sekmeyi kapatmadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum ve Amd'yi Ryzen da yakaladığı başarıyı yeni radeon serisinde de yakalamasını temenni ediyorum. ...
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recep.ali 4 ay
AMD'nin bu ekran kartı bana bir zamanlar Windows 2000 gelmeden be kazların parasını nasıl alırız diye Windows ME çıkartan MS'i hatırlattı. Önce Navi dediler geldi gelecek derken birden R7 geldi. Bir tek şunun için iyi oldu diyorum. Nvidia ile kendi kartlarının arasındaki oran %50 "gibi"desek bu değer %30'a düşşe bu Nvidia'yı telaşlandırır. Navi gelecek değer düşecek, birşeyler yapalı gibi. Bu da bize yarar ama fiyatlar bizle için halen şişik
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sniper23 4 ay
Metehan fotoğrafta resmi çekilen tutuklananlar gibi gözüküyorsun.
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Mete Can Karahasan 4 ay sniper23
Tıpçıdan nasıl görünmesini bekliyorsun, bir hasta vurana kadar zaten peşin hükümlü çocuk...
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Bromton 4 ay
diğer konuda bir üye 'Yine hüsran. RTX 2080 ile aynı performansta. Aynı fiyatta. Bir karşılaştırma yapalım.
RTX 2080 12 nm ve 215 Watt. Radeon VII 7 nm ve 300 Watt.
EEEE nerede rekabet.' yazmıştı. Ona yanıt olarak şu yorumu yapmıştım:
'niye rekabet etsin ki amd? 570 gibi bir kart varken 1050ti gibi bir kart ondan 10 kat fazla satıyorsa amd ne yapsın? amd nin iyi ekran kartı çıkarmasını böylece nvidia fiyat düşürür gider nvidia kart alırım iyi olur diye bekleyen bir kitle varken amd niye kassın kendini ekran kartı konusunda? oyuncular yaptıkları seçimlerle biraz da kendileri yol açtı bu işe. daha iyisi daha ucuza varken bile nvidia alan bir kitleye amd niye kaynak aktarsın. ne kadar ekmek o kadar köfte (ar-ge ve mühendis kadrosu). oyuncu kitlesi nvidia'ya 1050ti ve benzerleri yoluyla parasını aktarır diğerini aç susuz bırakırsa nvidia da çok daha güçlü bir ar-ge kadrosu kurar ve monopol olur.
amd iyi kart çıkarsın ki düşen fiyatlarla nvidia alayım diye bekleyen kitle orada oldukça amd iyi ekran kartı çıkarmayacak-çıkaramayacak. işlemciden zar zor kazandıkları parayı akran kartı gelişimine mi gömsünler oyuncular nvidia kart almak için fırsat kollarken. sen ben kart almazsak amd de işlemciye yüklenir oyuncu gurubu da nvidia'nın insafın kalır rtx serisinde yaşadığımızı yaşarız. yanlış anlamayın lafım sizde değil hepimize. kendim dahil.'
bu düşüncemin neredeyse bire bir aynısını çok daha açıklayıcı biçimde açıklamış Buildzoid, şimdi gördüm. zaten çok kişi burada da anlatmaya çalışmış bu kartın yeni tasarım olmadığını navi çıkana kadar zaman kazanmak için mi50 ye oyuncu kartı -vega 7- dediklerini. ama buildzoid bu kartın fiyatlandırmasını, 7nm olmasına rağmen performansını, bu kartın neden GDDR6 ile gelemeyeceğini, neden 8-12GB HBM2 vram ile gelemeyeceğini, neden amd'nin oyuncuları (haklı olarak) terkettiğini, kısaca her şeyi o kadar güzel açıklamış ki izleyen bir daha kalkıp 7nm ile yapabildikleri bu mu demez artık. yada bu kart keşke 12GB GDDR6 ile gelseydi demez artık.
youtube.com/watch?v=bXTSv50UBq4
amd oyuncuyu bir süreliğine terketmiştir. ve bunda 100% haklıdır. ben dahil oyuncu böyle istemiştir. amd sadece bu isteği yerine getirmiştir. şu forumu okumak bile bazı şeyleri anlamaya yeterli. nvidia'nin 1200 dolara 2080ti, 350 dolara low-end kart benzeri akıl almaz anti-tüketici fiyat davranışını savunma için argüman üretmeyi geçtim geforce partner program denilen garabeti bile amd'ye fatura eden bir kitle var dünya genelinde. sürekli dalga geçen, RTX 2000 serisinde hiçbir zaman doğru dürüst kullanamayacakları ray tracing ve yapay zeka çekirdeklerini örnek gösterip kartların fiyatlarını makul göstermeye çalışan, kullanamayacağı bu özelliği vega 7 ye karşı bir üstünlük noktası olarak sıralayan, bu arada asıl kullanışlı olma ihtimali olan 16GB vram ı görmezden gelen, kart mi50 prosumer kart olmasına rağmen oyuncu için milyar dolar dökülerek hazırlanmış 2080 ile kıyaslayan kitle dünya genelinde çoğunlukta. kimse kusura bakmasın şirketler yaşamak ve kar etmek için kurulur. kimse siz-ben daha ucuza nvidia alalım diye şirketin geleceğini riske atmaz.
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OPTİMİST 4 ay
Çıkar işte 699'a 2080Tİ performansı piyasayı salla, ne uğraştırıyorsun bizi..
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canhoroz 4 ay
Şimdi herkes sakin olsun netleştirmek için soruyorum :D (AMD ve Nvidia fanları (: )
Şimdi ortalama olarak %30a yakın bir performans artışı var. Fakat Vega 64 1080 TI kartından %25 30 daha az performans sunuyordu. Yani Vega 7 1080 TI kartını mı yakalamış oldu %30luk artışı ile? 2070 2080 barajlarına odaklanmadı mı? Yaptığım matematikte Vega 7'nin 1080ti ile kapışacağı çıkıyor. Bu arada bende bu sıralar AMD önceliği veren biriyim, amd kötülemek için yazmıyorum, sadece durumu anlamak için sizlerinde fikrini soruyorum dostlar sakin olalım :)
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TheStarBox 4 ay canhoroz
Hem evet hem hayır.
Evet çünkü oyun performansı olarak 1080ti ı yakalamış.
Hayır çünkü mimari bazda diğer tarz içerik oluşturma uygulamalarında üzerinde yer almış.
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cronus75 4 ay
AMD Instinct MI50 kartını alelacele paketleyip, saçmasapan bir isimle çaktılar piyasaya, fiyat da fantastik. Fiyasko.
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veleciraptor 4 ay
AMD'nin tıpkı işlemci tarafında Zen mimarisine geçip büyük patlama yaptığı gibi, grafik tarafında da artık GCN'den kurtulup yeni bir mimariye geçmesi gerekir. Nvidia'nın 12 nm'de yakaladığı performansı 7 nm'de anca yakalayıp, üstelik %50 daha fazla güç tüketmesi ne yazık ki başarı sayılmaz. Zira Nvidia da 7nm'ye geçiş yaptığında bir de Tensor çekirdeği olmayan daha ufak GPU çıkarırsa performansıyla, güç tüketimiyle, fiyatıyla fersah fersah bu serinin önüne geçer. İnşallah yeni grafik mimarisi AMD için de yoldadır.
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guzmann06 4 ay veleciraptor
1080 ti 16 mm dostum 1080 ti yi yakaldımı ?
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redoracle 4 ay veleciraptor
Zaten ps5 için sony ile birlikte geliştirilen navi gelecek bir sonraki nesilde çoktan tamamlanmıştır mimarisi zaten.
Vega ile bu kadar performans verdiyse navi ile bundan çok daha iyi olacağı kesin.
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tahir40 4 ay
Bu grafikleri ben mi yanlış okuyorum? Testlerde redeon 64e hemen her oyunda %80 fark atmış kart. Sadece 1-2 oyunda %25 fark atmış. Nasıl ortalama %28 fark atmış diyebiliyor editör arkadaş?
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warchief46 4 ay tahir40
Performans artışı koyu gri sütünlarla gösterilmiş. Sizin baktığınız muhtemelen radeon 7'nin aldığı fps değerleri.
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