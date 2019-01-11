Nvidia CEO’su Vega VII’nin RTX 2060’tan zayıf olduğunu iddia etti

Son dönemde özellikle de işlemci tarafında pazarda rakibine soğuk terler döktüren AMD ekran kartı tarafında o kadar iddialı değil. GPU piyasasındaki durumunu düzeltmek isteyen firma geçtiğimiz günlerde üst segmente oynadığı Radeon Vega VII’yi duyurdu. Kart için yeşil ekipten yorum gecikmedi.
Jensen Huang verdiği bir röportajda AMD’nin yeni kartı hakkında RTX 2060’dan daha zayıf olduğu ve etkileyici olmadığı yorumunda bulundu. Tabi bu zayıflık performans anlamında değil zira kartların saf güçlerini kıyaslarsak aralarında dağlar kadar var. Bu nedenle Nvidia CEO’sunun bu değerlendirmeyi kartların fiyat/performans dengesine bakarak yaptığı düşünülüyor.
Fiyatı yüksek mi?Diğer taraftan AMD’nin son çözümü için fiyat kanadında eleştiriler de mevcut zira kullanıcıların büyük bir çoğunluğu kartın biraz daha düşük bir seviyeden çıkış yapmasını bekliyordu. Yine de kartın vadettikleri düşünüldüğünde fiyat çok da yüksek değil. Özellikle de ilerleyen süreçte kart sürücülerle daha da iyi bir konuma geldiğinde tablo daha net anlaşılacaktır.
https://wccftech.com/nvidia-ceo-radeon-vii-underwhelming/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence de değinmemesi hata olmuş. RTX 2080'in Ray Tracing açıkken nasıl süründüğünden bahsetmesi gerekirdi.