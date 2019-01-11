Nvidia CEO’su Vega VII’nin RTX 2060’tan zayıf olduğunu iddia etti

Son dönemde özellikle de işlemci tarafında pazarda rakibine soğuk terler döktüren AMD ekran kartı tarafında o kadar iddialı değil. GPU piyasasındaki durumunu düzeltmek isteyen firma geçtiğimiz günlerde üst segmente oynadığı Radeon Vega VII’yi duyurdu. Kart için yeşil ekipten yorum gecikmedi.

Fiyatı yüksek mi?

https://wccftech.com/nvidia-ceo-radeon-vii-underwhelming/

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verdiği bir röportajdayeni kartı hakkındadaha zayıf olduğu ve etkileyici olmadığı yorumunda bulundu. Tabi bu zayıflık performans anlamında değil zira kartların saf güçlerini kıyaslarsak aralarında dağlar kadar var. Bu nedenlebu değerlendirmeyi kartların fiyat/performans dengesine bakarak yaptığı düşünülüyor.Diğer taraftann son çözümü için fiyat kanadında eleştiriler de mevcut zirakartın birazçıkış yapmasını bekliyordu. Yine de kartın vadettikleri düşünüldüğünde fiyat çok da yüksek değil. Özellikle de ilerleyen süreçte kart sürücülerle daha da iyi bir konuma geldiğinde tablo daha net anlaşılacaktır.Ek olarak modelinkonumlandırıldığını göz önüne alarsak ve bu segmentteki üretim ve geliştirme maliyetlerinin orta segmentten daha fazla olduğunu düşünürsek firmanınsunması zorŞirketin yöneticisi ayrıcasunumundavekonularına hiç değinilmediğinin de altını çizmiş. Konu buraya gelince kendisinekartların bu özelliklerinden faydalanılan oyunların kıtlığından olsa gerek geliştiricilerin bu yeni teknolojilere adaptasyonu sorulan, her nesil kartların sıfırdan başladığını ve bahsi geçen teknolojilere olan desteğin de zamanla artacağını belirtmiş. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.