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Nvidia CEO’su Vega VII’nin RTX 2060’tan zayıf olduğunu iddia etti

AMD’nin duyurusunu henüz yeni yaptığı kartı için Nvidia cephesinden cevap gecikmedi. Jensen Huang karta dair ilk yorumunu yaptı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
4 ay
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79
Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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Son dönemde özellikle de işlemci tarafında pazarda rakibine soğuk terler döktüren AMD ekran kartı tarafında o kadar iddialı değil. GPU piyasasındaki durumunu düzeltmek isteyen firma geçtiğimiz günlerde üst segmente oynadığı Radeon Vega VII’yi duyurdu. Kart için yeşil ekipten yorum gecikmedi.

Jensen Huang verdiği bir röportajda AMD’nin yeni kartı hakkında RTX 2060’dan daha zayıf olduğu ve etkileyici olmadığı yorumunda bulundu. Tabi bu zayıflık performans anlamında değil zira kartların saf güçlerini kıyaslarsak aralarında dağlar kadar var. Bu nedenle Nvidia CEO’sunun bu değerlendirmeyi kartların fiyat/performans dengesine bakarak yaptığı düşünülüyor. 

Fiyatı yüksek mi? 

Diğer taraftan AMD’nin son çözümü için fiyat kanadında eleştiriler de mevcut zira kullanıcıların büyük bir çoğunluğu kartın biraz daha düşük bir seviyeden çıkış yapmasını bekliyordu. Yine de kartın vadettikleri düşünüldüğünde fiyat çok da yüksek değil. Özellikle de ilerleyen süreçte kart sürücülerle daha da iyi bir konuma geldiğinde tablo daha net anlaşılacaktır.
Ek olarak modelin üst segmente konumlandırıldığını göz önüne alarsak ve bu segmentteki üretim ve geliştirme maliyetlerinin orta segmentten daha fazla olduğunu düşünürsek firmanın agresif fiyat sunması zor
Şirketin yöneticisi ayrıca AMD’nin sunumunda Ray Tracing ve DLSS konularına hiç değinilmediğinin de altını çizmiş. Konu buraya gelince kendisine Turing kartların bu özelliklerinden faydalanılan oyunların kıtlığından olsa gerek geliştiricilerin bu yeni teknolojilere adaptasyonu sorulan Huang, her nesil kartların sıfırdan başladığını ve bahsi geçen teknolojilere olan desteğin de zamanla artacağını belirtmiş. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
https://wccftech.com/nvidia-ceo-radeon-vii-underwhelming/ Yorum Yaz
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TheNewAtilla 4 ay en beğenilen
Rtx 2060'a da f/p muamelesi yapmayalım lütfen. Orta sınıf 350 dolar oldu nvidia sayesinde
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TheShadow 4 ay
"Şirketin yöneticisi ayrıca AMD’nin sunumunda Ray Tracing ve DLSS konularına hiç değinilmediğinin de altını çizmiş."
Bence de değinmemesi hata olmuş. RTX 2080'in Ray Tracing açıkken nasıl süründüğünden bahsetmesi gerekirdi.
"Şirketin yöneticisi ayrıca AMD’nin sunumunda Ray Tracing ve DLSS konularına hiç değinilmediğinin de altını çizmiş."Bence de değinmemesi hata olmuş. RTX 20...
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-dehşet- 4 ay Xiaomiseverim
Biz son kullanıcıları ne ilgilendirir ki kaç nm olduğu? Biz cebimizden çıkan paraya göre aldığımız performansa bakarız. AMD'nin daha fazla para harcayarak rakibiyle yarışması onun sorunu.
Biz son kullanıcıları ne ilgilendirir ki kaç nm olduğu? Biz cebimizden çıkan paraya göre aldığımız performansa bakarız. AMD'nin daha fazla para harcayarak raki...
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woundedknee 4 ay
VEGA 64 vs RTX 2060 vs VEGA 56 | Tested 13 Games |

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guzmann06 3 ay woundedknee
abuk subuk kanallara inanmayın alınca hüsran olur. youtube.com/... Bu daha innadırıcı. Senin o pyalaştığın kaynakalrın elidne kart bilşe olmuyo çoğuz zaman.
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DH Misafiri 4 ay
nvidia g-sync içinde başta şaaşalı bir iddia söylemişti sonra ne oldu süper kazık fiyatlı g-sync mödülünü amd yazılımla halletti. ders almadılar yıllar sonra rtx 2x serisi ile o biçim fiyat ve acayip hava attılar. sanki rtx olmazsa olmaz gibi bir şey. battlefield v oynarken ben adamın gözündeki , sudaki yansımayı ne yapayım, sen bana her güncellenen sürücüdeki fps kayıplarını gidermekten bahset. sürekli eski kartları yeni sürücüyle gidim gidim yavaşlatmanın sebebini söyle. her yeni birşeyde arkada bir sürü telemetri çalıştırmanın amacını söyle. doğrusu nvidiadan bıktım ama lanet amd bir türlü notebook piyasasını düzgün girmedi. bizi 10 yıldır dandik yazılımına mahkum etti. geforce experience ile kontrol panelini birleştirip daha düzgün ama sistemi az yoran birşey yapmalı. vulkan veya benzeri birşey yapıp insanlara faydalı olacak yerde oyuncuların %1'ini ilgilendirmeyen bir saçmalığa yatırım yapıyor. yıllardır nvidia ota, kıla, yansımaya takmış durumda. umarım amd bu kartla nvidianın görmediği test ettmediği özelliklerin fazlasını verir ve nvidia ciddi bir zarar görür. yoksa böyle firmalar asla toprlanmazlar. bu gidiş nvidia için iyi değil
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toridishler 4 ay
bu nvidia tam çamur!!!!rx590 rx 570 rx 580 leri eritmeye çalişiyor akli sıra birde çamur at izi kalsin hesabi!!!!tam rezil firma !!!
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hacı.basat 4 ay
AMD'nin eski fiyatlara dönme gücü var ve bunu yapsa Nvidia batar, bu korkuyla kekelemiş sayın ceo.
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mamad 4 ay hacı.basat
Abicim siz ne içiyorsunuz? Cidden bu kafayı yaşamak kolay değil.

Amd'nin eski fiyatlara dönme gücü var nedir yahu?
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berkbozkus 4 ay
RTX açık test etmiş heralde
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ilkerinanç 4 ay
Envidya CEO su fiyat performanstan bahsetmiş.Enteresan bir bakış açısı.
Bide tabi AMD nin üretip üretmeyeceğini şu an bilmediğim RTX2060 a denk gelen kartını karşılaştırsaydın daha mantıklı birşey olurdu dostum.
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M@U 4 ay
Habere konu olan konuşmanın tamamı verilseymiş keşke. Orada söylenen bir sürü şey vardı. 2060, salt performans olarak elbette VII'nin gerisinde olacak. Ancak diğer özellikleri ile VII'den daha güçlü olduğu noktalar var ve bunu VII'nin yarısı fiyata sunuyor olacak. Tabi performans olarak da aralarında %30 kadar bir fark olması muhtemeldir.
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Mutlak.Sıfır 4 ay woundedknee
Bazıları rahatsız olmuş hocsm maden suyu mu tavsiye edersin?
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ahmetbmyo 4 ay
Aynı haberi alintilayaraj ne yapmaya çalıştığını anlamadım anlatır mısın diğer haberlerde de de durum böyle dikkat çekmek istediğim mesele nedir.
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Terminator T-800 4 ay
Nvidia CEO'su Jensen açıklamalarında Radeon VII yı 2060 ile değilde daha çok 2080 ile kıyaslıyor çünkü verdiği röportajda Radeon VII için ışın izlemeye sahip olmadığını belirtip Hbm bellekler ve 7 nm olmasına rağmen 2080 den geride bir performansı olduğunu iddia ediyor.Ardındanda DLSS ve Ray Trace ile bu kartı ezeriz şeklinde sert söylemlerde bulunuyor.Buna karşılık AMD CEO'su Lisa Su ise sanırım AMD'nin yeni ekran kartlarını Nvidia henüz görmemiş şeklinde bir ifade kullanıyor.Radeon VII nın AMD tarafında yayınlanan sonuçlarına göre 1080 Tİ-2080 performansında olduğu görülüyor fakat elbette son kullanıcılar ve diğer kaynaklardan gelen sonuçlara bakmak daha sağlıklı fikir elde edilmesini sağlayacaktır.Kartın performansı kadar Amd'nin Gpu tarafındada sessizliğini bozması her koşulda son kullanıcıya yarayacaktır.
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LeviGerman 4 ay Terminator T-800
HU'dan Tim dlss'nin goruntu kalitesinin 1800p ve ta ile ayni performansda elde edilebildigini gosterdi. Dlss tek bir ornegi varken bu ozel ayarlari her oyunda uygulayabiliyorsun.
Yakin bir zamanda dlss buyuk yazilimsal atilim yapmazsa, tamamen cop bir teknoloji olarak duruyor. Kac ay gecti ve elde tek bir ornek var ve o oyunun pc versiyonu iptal edildi bildigim kadariyla. Yani elde var sifir.
Rt'nin durumu ortada. Su asamada ulkemizin junk bonolarindan degersiz.
Gpu icin kotu bir donem, al birini (vega vii) vur otekini (turing).
Yeni vega, eskiye gore gelisti mi bilmiyorum. Bazi rakamlar bi seylere isaret ediyor ama ciksin bakalim.
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amd, jensen huang ve
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