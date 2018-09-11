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Rakibinin fren kolunu çekerek skandala imza atan Moto2 yarışçısı takımından kovuldu

Moto2 yarışında yaptığı tehlikeli hareket sonrası sadece 2 yarıştan men edilen Romano Fenati'ye takımından kötü haber geldi. Yaptığı hareket sonrası sürücünün anlaşması feshedildi.
8 ay
9,2b
1
28
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Rakibinin fren kolunu çekerek skandala imza atan Moto2 yarışçısı takımından kovuldu
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Misano’daki Moto2 yarışında yaptığı hareketle çok konuşulan bir skandala imza atan Romano Fenati, yaptığı hareket sonrası takımından kovuldu. Üstelik sürücünün gelecek seneki anlaşması da tehlike altına girdi.

Geçtiğimiz günlerde İtalya’daki Moto2 yarışında 200 km/s hızla seyrederken rakibinin fren kolunu çekerek dengesini bozmaya çalışan Romano Fenati’nin yalnızca 2 yarıştan men cezası alması tepkilere neden olmuştu. Motor sporları dünyasında çok konuşulan bu olayın ardından Fenati’nin yarıştığı Marinelli Snipers takımından da önemli bir açıklama geldi. Moto2 takımı, sürücüsü ile anlaşmasını feshedeceğini ve kalan 4 yarışa onunla çıkmayacağını duyurdu.

Olaya tanık olan herkesin “lisansı iptal edilmeli” dediği Romano Fenati’nin gelecek seneki anlaşması da zora girdi. Önümüzdeki yıl MV Agusta ile birliktelik yapacağı söylenen Forward Racing’e geçmeye hazırlanan Fenati için MV Agusta Başkanı Giovanni Castiglioni'den şu yorum geldi;

Motosiklet yarışlarında gördüğüm en üzücü olaydı. Gerçek sporcular asla bu şekilde davranmaz. Gelecekte MV Agusta Moto 2 takımında yarışacaksa buna mutlaka karşı çıkacağım. O, bizim takımımızın değerlerini yansıtmayan biri.



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MustafaC53 8 ay en beğenilen
Kasten öldürme suçunda içeri almaları lazım, o hızda o haraket, ölüme kadar götürür.
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Guest-0988D7594 8 ay Tensi
Mesela kimse Kürt filandır demiyor.
Hep Türkler öne sürülüyor.
Türküz diyince ırkçı oluyorsun.
Kesin Türktür diyince herkesten destek alıyorsun.
Kesin Kürttür diyince ayrıştırıcı, ırkçı oluyorsun.
Kürdüz diyenlerde özgürlükçü haklarını savunan modern insanlar oluyor.
Garip bi iş.
Mesela kimse Kürt filandır demiyor.Hep Türkler öne sürülüyor.Türküz diyince ırkçı oluyorsun.Kesin Türktür diyince herkesten destek alıyorsun....
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simbolmina 8 ay
Lisansının da iptal edilmesi lazım.
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Drima 8 ay
Oha manyak lan bu herif. Bir daha yarışmaya katılmayı bırak piste dahi alınmamalı.
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GarçonBlanc 8 ay
Tepkilerin üzerine bırakmış.
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x2yk 8 ay
Biz de olunca sıraya giren üyeler burada yoklar ne hikmetse.. Onları ilgilendiren şey Suriye 'liler üzerinden algı yapma konuları..
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aycibin 8 ay
1997'de Mike Tyson'in, Evander Holyfield ile yaptigi boks maçında Holyfield'in kulagini ısırarak koparması ile ayni tip olay.rakibini yenemeyip sinirleniyorsun.sonucunu dusunmeden ona zarar vermeye çalışıyorsun.tabi forumda bu maçı canli izleyecek yasta pek kimse yoktur
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cabriyo 8 ay
objektif olalım. diğer sürücü acaba ne yaptı? ona da bakmak lazım.
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WarSaw 8 ay
cana kast etmiş resmen. o hızda o işin şakası olur mu.
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simbolmina 8 ay
Mevcut takımı ve gelecekteki takımı onunla anlaşmalarını iptal ettiği için emekli oluyormus namussuz. Yoksa Federasyon iki yarış ceza vermiş sadece.
Türkiye’deki cirkef futbolculara ne zaman bizim takımlar da gayri ahlaki davrandıkları için böyle bir muamele yaptılar acaba?
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SEO-Uzmanı 8 ay
"mad max" serisinin devamı gibi olmuş !!!
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MüdavimBey 8 ay
Hareket isim uyumu
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eAkman 8 ay
Her fırsatta olayla hiç alakası olmasa bile Türklüğe hakaret eden boş mahluklarla muhatap olmayın. Şikayet edin geçin. Bakın bir kaç saatte gereği yapıldı.
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