Rakibinin fren kolunu çekerek skandala imza atan Moto2 yarışçısı takımından kovuldu

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Misano’daki Moto2 yarışında yaptığı hareketle çok konuşulan bir skandala imza atan Romano Fenati, yaptığı hareket sonrası takımından kovuldu. Üstelik sürücünün gelecek seneki anlaşması da tehlike altına girdi.

Geçtiğimiz günlerde İtalya’daki Moto2 yarışında 200 km/s hızla seyrederken rakibinin fren kolunu çekerek dengesini bozmaya çalışan Romano Fenati’nin yalnızca 2 yarıştan men cezası alması tepkilere neden olmuştu. Motor sporları dünyasında çok konuşulan bu olayın ardından Fenati’nin yarıştığı Marinelli Snipers takımından da önemli bir açıklama geldi. Moto2 takımı, sürücüsü ile anlaşmasını feshedeceğini ve kalan 4 yarışa onunla çıkmayacağını duyurdu.

Olaya tanık olan herkesin “lisansı iptal edilmeli” dediği Romano Fenati’nin gelecek seneki anlaşması da zora girdi. Önümüzdeki yıl MV Agusta ile birliktelik yapacağı söylenen Forward Racing’e geçmeye hazırlanan Fenati için MV Agusta Başkanı Giovanni Castiglioni'den şu yorum geldi;

“Motosiklet yarışlarında gördüğüm en üzücü olaydı. Gerçek sporcular asla bu şekilde davranmaz. Gelecekte MV Agusta Moto 2 takımında yarışacaksa buna mutlaka karşı çıkacağım. O, bizim takımımızın değerlerini yansıtmayan biri.”



