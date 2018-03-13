Range Rover Sport SVR, Ferrari'nin Tianmen Dağı rekorunu kırmayı başardı

Bugüne kadar pek çok otomobil üreticisi bu tehlikeli yolda rekor denemesi gerçekleştirdi. Bu üreticilerden en sonuncusu da Jaguar Land Rover oldu. Şirket, Tainmen Dağı’na tırmanan tehlikeli yoldaki rekor denemesi için Range Rover Sport SVR modelini kullanmayı tercih etti.
Bu denemenin bir SUV modelle gerçekleştirilmesi ilk seferde kulağa mantıklı gelmeyebilir. Ancak JLR’ın bu canavarı 575 beygir güç ve 700 Nm tork üreten 5.0 litre V8 motordan güç alıyor. 8 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerden çekiş sistemiyle yola aktarılan bu güç sayesinde 0’dan 100km/s hıza 4.5 saniyede çıkarken, maksimum 280km/s hıza ulaşabiliyor.
Yapılan denemeler sonrasında yarış pilotu Ho-Pin Tung’un sürücü koltuğunda bulunduğu Range Rover Sport SVR, 68.8km/s hız ortalamasıyla bu tehlikeli yolu 9 dakika 51 saniyede tamamlayarak Ferrari 458 Italia’nın 2016’daki 10 dakika 31 saniyelik rekorunu kırmayı başardı.
İşte Land Rover Youtube hesabı üzerinden paylaşılan deneme videosu:
https://www.youtube.com/watch?v=3MrdU6XbJok Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Siteye forumdan girilemiyor.Aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
jaguarlandrovercareers.com/...
Arkadaşım bir konuda bilgin yoksa lütfen yorum yapma firma başka şeydir marka başka şeydir. Öncelikle marka nedir onu öğrenelim daha sonra yorum yapalım. Senin bu mantığınla google değil Alphabet Inc. ya da hepsiburada değil D-MARKET Elektronik Hizmetler Tic. A.Ş.dememiz gerekiyor.
Alıntı yapıp yapmadığın anlaşılmıyor.Yeni gördüm...
"Bugüne kadar pek çok otomobil üreticisi bu tehlikeli yolda rekor denemesi gerçekleştirdi. Bu üreticilerden en sonuncusu da Jaguar Land Rover oldu."
İyi de orada marka olarak bahsetmiyor zaten. Jaguar Land Rover firması diyor! Yanlış olan ne? Üretici firmanın adı o !
Ne demesini bekliyorsun? Saçmada olsa,Tata o ismi vermiş.
Bir de bilmediğin konularda yazma demiş.Maşallah sen çok biliyorsun.Bildiğinden sıvamışsın şimdi kurtarmaya çalışıyorsun!
Range Rover'dan marka olarak bahsetmeyen ender kişlerden olmak mutlu etmeli... Çoğu insan Range Rover'i bir marka olarak telaffuz ediyor... Bu yanlış... Bir seri mi evet ama bir marka değil...
Editöre sallamadan önce az biraz araştırın be kardeşim!
Jaguar Land Rover Automotive PLC,Tata grup bünyesinde 2008'de kurulan,İngiltere merkezli bir şirkettir.Önceleri Jaguar ve Land Rover ayrı markalar olarak devam etse de,2008'den sonra bu ismi almıştır.
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