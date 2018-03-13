Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Range Rover Sport SVR, Ferrari'nin Tianmen Dağı rekorunu kırmayı başardı

Range Rover Sport SVR, Çin'deki Tianmen Dağı'nın tepesine uzanan 99 keskin viraja sahip 11,3 kilometrelik yolu 9 dakika 51 saniyede tamamlayarak Ferrari 458 Italia'nın 2016 rekorunu kırmayı başardı.
1 yıl
2,9b
1
20
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Range Rover Sport SVR, Ferrari'nin Tianmen Dağı rekorunu kırmayı başardı
Tam Boyutta Gör
 

Çin’in Tianmen Dağı’nın tepesine doğru uzanan yol manzara açısından adeta bir görsel şölen sunuyor. Ancak, mükemmel manzarasının yanı sıra oldukça tehlikeli olan 11,3 kilometre uzunluğundaki bu yol, bir ejderha gibi kıvrılan 99 adet keskin viraja sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Bugüne kadar pek çok otomobil üreticisi bu tehlikeli yolda rekor denemesi gerçekleştirdi. Bu üreticilerden en sonuncusu da Jaguar Land Rover oldu. Şirket, Tainmen Dağı’na tırmanan tehlikeli yoldaki rekor denemesi için Range Rover Sport SVR modelini kullanmayı tercih etti.

Bu denemenin bir SUV modelle gerçekleştirilmesi ilk seferde kulağa mantıklı gelmeyebilir. Ancak JLR’ın bu canavarı 575 beygir güç ve 700 Nm tork üreten 5.0 litre V8 motordan güç alıyor. 8 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerden çekiş sistemiyle yola aktarılan bu güç sayesinde 0’dan 100km/s hıza 4.5 saniyede çıkarken, maksimum 280km/s hıza ulaşabiliyor.

Yapılan denemeler sonrasında yarış pilotu Ho-Pin Tung’un sürücü koltuğunda bulunduğu Range Rover Sport SVR, 68.8km/s hız ortalamasıyla bu tehlikeli yolu 9 dakika 51 saniyede tamamlayarak Ferrari 458 Italia’nın 2016’daki 10 dakika 31 saniyelik rekorunu kırmayı başardı.

İşte Land Rover Youtube hesabı üzerinden paylaşılan deneme videosu:



https://www.youtube.com/watch?v=3MrdU6XbJok Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
chnvat 1 yıl en beğenilen
Jaguar Land Rover yeni bir marka olsa gerek. Editörler bu yazılara biraz özen gösterin seat volkswagen, lexus toyota, infiniti nissan diye markalar yok. Madem haber yapıyorsunuz adam gibi yapın hoş ülkemin büyük gazetelerinde bile haberler bu hale gelmişken sizden bu kadarını beklemekte biraz ağır oluyor.
Jaguar Land Rover yeni bir marka olsa gerek. Editörler bu yazılara biraz özen gösterin seat volkswagen, lexus toyota, infiniti nissan diye markalar yok. Madem h...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
humerus06 1 yıl
Merdiven videosu gibi bunu da çok beğendim. Yüksek araba hiç sevmezdim ama merdien videosundan sonra açıp ilanlarına bakım. Almak için değil tabi belki rüyama girer diye
Merdiven videosu gibi bunu da çok beğendim. Yüksek araba hiç sevmezdim ama merdien videosundan sonra açıp ilanlarına bakım. Almak için değil tabi belki rüyama ...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
MS4343 1 yıl ilkerinanç
ilkerinanç
jaguarlandrover.com/...

Siteye forumdan girilemiyor.Aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
jaguarlandrovercareers.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musetea 1 yıl
Ferrari bir fetiştir. İsmi yetiyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
modifci 1 yıl
Yol mükemmel ya. Türkiye'de de böyle potansiyeli olan birçok yol var yalnız asfalt kalitesi, bariyerler vs çöp. En iyisi uçmakdere yolu o da kısa zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chnvat 1 yıl
Jaguar Land Rover Automotive PLC,Tata grup bünyesinde 2008'de kurulan,İngiltere merkezli bir şirkettir.Önceleri Jaguar ve Land Rover ayrı markalar olarak devam etse de,2008'den sonra bu ismi almıştır.

Arkadaşım bir konuda bilgin yoksa lütfen yorum yapma firma başka şeydir marka başka şeydir. Öncelikle marka nedir onu öğrenelim daha sonra yorum yapalım. Senin bu mantığınla google değil Alphabet Inc. ya da hepsiburada değil D-MARKET Elektronik Hizmetler Tic. A.Ş.dememiz gerekiyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MS4343 1 yıl chnvat
chnvat
Jaguar Land Rover Automotive PLC,Tata grup bünyesinde 2008'de kurulan,İngiltere merkezli bir şirkettir.Önceleri Jaguar ve Land Rover ayrı markalar olarak devam etse de,2008'den sonra bu ismi almıştır.

Arkadaşım bir konuda bilgin yoksa lütfen yorum yapma firma başka şeydir marka başka şeydir. Öncelikle marka nedir onu öğrenelim daha sonra yorum yapalım. Senin bu mantığınla google değil Alphabet Inc. ya da hepsiburada değil D-MARKET Elektronik Hizmetler Tic. A.Ş.dememiz gerekiyor.

Alıntı yapıp yapmadığın anlaşılmıyor.Yeni gördüm...
"Bugüne kadar pek çok otomobil üreticisi bu tehlikeli yolda rekor denemesi gerçekleştirdi. Bu üreticilerden en sonuncusu da Jaguar Land Rover oldu."
İyi de orada marka olarak bahsetmiyor zaten. Jaguar Land Rover firması diyor! Yanlış olan ne? Üretici firmanın adı o !
Ne demesini bekliyorsun? Saçmada olsa,Tata o ismi vermiş.
Bir de bilmediğin konularda yazma demiş.Maşallah sen çok biliyorsun.Bildiğinden sıvamışsın şimdi kurtarmaya çalışıyorsun!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaSaTuRa. 1 yıl
asfaltta usta ralli pilotu burayi cok daha cabuk cikar, gerci risk buyuk, tutamadigi yerde de ucurumdan asagi yuvarlanir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 1 yıl
Porsche Cayenne yi soksa yalan olacak ringteki süre gibi. Range Rover a göre işler değil bunlar. SVR felan yalan.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-07C238B73 1 yıl haberelectro
Rr cayenneyi çiğ çiğ yer
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Grand_Alexander 1 yıl
Şirket, Tainmen Dağı’na tırmanan tehlikeli yoldaki rekor denemesi için Range Rover Sport SVR modelini kullanmayı tercih etti.

Range Rover'dan marka olarak bahsetmeyen ender kişlerden olmak mutlu etmeli... Çoğu insan Range Rover'i bir marka olarak telaffuz ediyor... Bu yanlış... Bir seri mi evet ama bir marka değil...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 1 yıl
SUV sınıfında tek beğendiğim marka RR. Eski meski alsak bile yakıtı ocağımıza incir ağacı diker :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musetea 1 yıl
Jaguar Land Rover oldu ne demek :D Kelime fazlalığı var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chnvat 1 yıl en beğenilen
Jaguar Land Rover yeni bir marka olsa gerek. Editörler bu yazılara biraz özen gösterin seat volkswagen, lexus toyota, infiniti nissan diye markalar yok. Madem haber yapıyorsunuz adam gibi yapın hoş ülkemin büyük gazetelerinde bile haberler bu hale gelmişken sizden bu kadarını beklemekte biraz ağır oluyor.
2 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MS4343 1 yıl chnvat
chnvat
Jaguar Land Rover yeni bir marka olsa gerek. Editörler bu yazılara biraz özen gösterin seat volkswagen, lexus toyota, infiniti nissan diye markalar yok. Madem haber yapıyorsunuz adam gibi yapın hoş ülkemin büyük gazetelerinde bile haberler bu hale gelmişken sizden bu kadarını beklemekte biraz ağır oluyor.

Editöre sallamadan önce az biraz araştırın be kardeşim!

Jaguar Land Rover Automotive PLC,Tata grup bünyesinde 2008'de kurulan,İngiltere merkezli bir şirkettir.Önceleri Jaguar ve Land Rover ayrı markalar olarak devam etse de,2008'den sonra bu ismi almıştır.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
entigin 1 yıl chnvat
Bilip bilmeden sallamayın. Üretici firmanın adı JAGUAR LAND ROVER’dır. 10 saniye araştırmadan ahkam kesiyorsunuz bir de 9 kişi beğeniyor. Yazık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2853 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tianmen dağı, ejderha yolu ve
5 etiket daha range rover sport svr rekor ferrari 458 italia Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında! 1 yıl V8 motorlu Range Rover Velar SVR, Nürburgring'de test ediliyor 1 yıl Yerli NeXpara projesi iptal oldu 1 yıl Madencilere Nvidia Titan Xp desteği 1 yıl Hubble'dan muhteşem fotoğraf: İşte 10 milyar yıllık "kalıntı galaksi" 1 yıl Yapay Zekalı Marketten alış veriş "amazon go'yu denedik" 1 yıl Apple'ın kablosuz şarj matı AirPower bu ay piyasaya sürülebilir 1 yıl Now MoviePass uygulamasından açıklama: Kullanıcılarımızı takip etmiyoruz 1 yıl Harry Potter dünyasında geçen Fantastic Beasts 2'den ilk fragman 1 yıl iOS 12’nin de tanıtılacağı WWDC 2018, 4 Haziran’da başlıyor 1 yıl Google, mobil cihazlardaki görsel arama sonuçlarına altyazı ekleyeceğini duyurdu 1 yıl Kripto para madenciliği yapan takvim uygulaması Mac App Store'dan kaldırıldı 1 yıl BİM, Xiaomi Mi Bluetooth Hoparlör satacak 1 yıl YouTube’un mobil uygulamasına nihayet koyu tema geldi 1 yıl LG G7'nin fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı 1 yıl Evernote iş akışlarını yapay zekâ ile otomatik hale getiriyor 1 yıl 2019 Toyota RAV4'ün teaser görüntüsü paylaşıldı 1 yıl Rusya'da kaçak elektrikle Bitcoin madenciliği yapan ekip gözaltına alındı 1 yıl Apple, Lightning dönüştürücü kablo ve USB-C yuvalı aksesuar üretimine izin verdi 1 yıl İncehesap bilgisayar toplama sihirbazı ile istediğiniz sistemi hızlıca toplayın 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Range Rover Sport SVR, Ferrari'nin Tianmen Dağı rekorunu kırmayı başardı Sonraki Telefon çekmediği için drone ile çözüm üreten köye baz istasyonu kuruldu 1 yıl Uçan otonom taksi Cora, Yeni Zelanda'da testlere başlıyor 1 yıl UBER'e trafikte über ceza 1 yıl Oppo F7, çentikli tasarım ve 25 MP ön kamerayla geliyor 1 yıl Duvarları ortadan kaldıran teknoloji "DAR", kullanıma sunuldu 1 yıl MIT uçaklara yıldırım çarpmasını önleyecek sistem geliştirdi 1 yıl Apple Haritalar, ülkemizdeki bisiklet kiralama istasyonlarını gösteriyor 1 yıl Türk tanklarını füzelerden koruyacak teknoloji için bilgilendirme 1 yıl Lenovo S5'in yeni teaser görseli telefonun önemli özelliklerini ortaya çıkardı 1 yıl Snapdragon 660 yonga setli Asus ZenFone 5 Max göründü 1 yıl Aralarında Aras ve MNG'nin bulunduğu 9 kargo şirketine soruşturma açıldı 1 yıl Snapchat uygulamasına kullanıcıların tasarladığı AR Lensler eklenecek 1 yıl Avrupa Birliği: Kripto para madenciliği tamamen yasal 1 yıl Çiftlik Bank mağdurları, şirketin tesisini basarak hayvanlara el koymak istedi 1 yıl FreeSync desteği Xbox One konsollarına geliyor 1 yıl Elon Musk, insanlığı Mars'a götürecek dev SpaceX roketi için tarih verdi 1 yıl Nokia 9 için çentik ve ekrana entegre parmak izi okuyucu iddiaları 1 yıl Yeni yerli mühimmatlar Nisan'da TSK'nın kullanımına sunulacak 1 yıl Huawei P20 serisi yeni renk seçenekleriyle görüntülendi 1 yıl Samsung Galaxy S9'da çentik olsaydı nasıl görünürdü? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim