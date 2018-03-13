Range Rover Sport SVR, Ferrari'nin Tianmen Dağı rekorunu kırmayı başardı

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Çin’in Tianmen Dağı’nın tepesine doğru uzanan yol manzara açısından adeta bir görsel şölen sunuyor. Ancak, mükemmel manzarasının yanı sıra oldukça tehlikeli olan 11,3 kilometre uzunluğundaki bu yol, bir ejderha gibi kıvrılan 99 adet keskin viraja sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Bugüne kadar pek çok otomobil üreticisi bu tehlikeli yolda rekor denemesi gerçekleştirdi. Bu üreticilerden en sonuncusu da Jaguar Land Rover oldu. Şirket, Tainmen Dağı’na tırmanan tehlikeli yoldaki rekor denemesi için Range Rover Sport SVR modelini kullanmayı tercih etti.

Bu denemenin bir SUV modelle gerçekleştirilmesi ilk seferde kulağa mantıklı gelmeyebilir. Ancak JLR’ın bu canavarı 575 beygir güç ve 700 Nm tork üreten 5.0 litre V8 motordan güç alıyor. 8 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerden çekiş sistemiyle yola aktarılan bu güç sayesinde 0’dan 100km/s hıza 4.5 saniyede çıkarken, maksimum 280km/s hıza ulaşabiliyor.

Yapılan denemeler sonrasında yarış pilotu Ho-Pin Tung’un sürücü koltuğunda bulunduğu Range Rover Sport SVR, 68.8km/s hız ortalamasıyla bu tehlikeli yolu 9 dakika 51 saniyede tamamlayarak Ferrari 458 Italia’nın 2016’daki 10 dakika 31 saniyelik rekorunu kırmayı başardı.

İşte Land Rover Youtube hesabı üzerinden paylaşılan deneme videosu:





https://www.youtube.com/watch?v=3MrdU6XbJok