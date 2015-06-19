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Raspberry Pi ilk orijinal kasasını tanıttı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,5b
1
10
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Raspberry Pi ilk orijinal kasasını tanıttı

Bugüne kadar toplamda 5 milyon satış rakamına ulaşarak bilgisayar dünyasında yeni bir dönemin kapısını açan Raspberry Pi, devre kartlarını açık olarak satıyor ve üçüncü taraf üreticilerin geliştirdiği kasa seçenekleri kullanılıyordu. Vakıf artık buna bir son veriyor. 

Vakfın kendi logosunu taşıyan kasa uzun süredir geliştiriliyor ve son olarak 3 farklı tasarım arasından seçim yapılarak üzerinde karar kılınmış. Kasanın üzeri açıkken, ekstra bir kapak ile kapatılabiliyor. 

Kasanın yan tarafları da çıkarılabilir durumda. Vakıf kullanıcıyı fazla kısıtlamadan projelerine göre kasayı optimize etmesine imkan tanıyor. Ayrıca bazı noktalar biraz daha güçsüz yapılmış. Kullanıcılar bu noktaları delerek farklı kullanım alanarı da ortaya çıkarabilecek. 

Kasanın üretimi İngiltere'de Dudley ve T-Zero firmaları ortaklığında gerçekleşiyor. Kasa 25TL civarındaki fiyat etiketi ile element14, RS Electronics, MCM Electronics ve Newark gibi resmi kanallarda satışa sunuldu. 

http://hexus.net/tech/news/chassis/84062-official-raspberry-pi-case-launched/ Yorum Yaz
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hikmet548 4 yıl en beğenilen
Cihaz pahalı değil, senin ülken ve paran değersiz...
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Virinom 4 yıl
V4LKyR
Pahalı.

Doların 2.7 Tl olduğunu düşünürsek fiyat bence makul seviyede. Zaten geliştirme kartı olarak kullananların kasa kullanacağını sanmam daha çok medya oynatıcı gibi oturma odasında kullanan kullanıcılara hitap eden bir ürün olmuş.
V4LKyRPahalı.Doların 2.7 Tl olduğunu düşünürsek fiyat bence makul seviyede. Zaten geliştirme kartı olarak kullananların kasa kullanacağ...
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Parallel Killer 4 yıl
nerden alabiliriz bu mereti acaba
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ozkank 4 yıl
"Ne işe yarıyor?" diye soran arkadaşlara: goo.gl/...
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XQS 4 yıl
Oldukca uygun fiyata sunuluyor sudan ucuz bana kalirsa
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307kd 4 yıl
Ne işe yarıyor bu?
1 Yanıt Yanıtla
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cntrl 4 yıl 307kd
malatyaspor
Ne işe yarıyor bu?

haber yazarken neden herkese hitap etmezler anlamam bende bilmiyorum ne işe yaradıgını
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hikmet548 4 yıl en beğenilen
Cihaz pahalı değil, senin ülken ve paran değersiz...
Yanıtla +15
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Virinom 4 yıl
V4LKyR
Pahalı.

Doların 2.7 Tl olduğunu düşünürsek fiyat bence makul seviyede. Zaten geliştirme kartı olarak kullananların kasa kullanacağını sanmam daha çok medya oynatıcı gibi oturma odasında kullanan kullanıcılara hitap eden bir ürün olmuş.
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V4LKyR 4 yıl
Pahalı.
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