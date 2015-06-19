Raspberry Pi ilk orijinal kasasını tanıttı

Bugüne kadar toplamda 5 milyon satış rakamına ulaşarak bilgisayar dünyasında yeni bir dönemin kapısını açan Raspberry Pi, devre kartlarını açık olarak satıyor ve üçüncü taraf üreticilerin geliştirdiği kasa seçenekleri kullanılıyordu. Vakıf artık buna bir son veriyor.





Vakfın kendi logosunu taşıyan kasa uzun süredir geliştiriliyor ve son olarak 3 farklı tasarım arasından seçim yapılarak üzerinde karar kılınmış. Kasanın üzeri açıkken, ekstra bir kapak ile kapatılabiliyor.





Kasanın yan tarafları da çıkarılabilir durumda. Vakıf kullanıcıyı fazla kısıtlamadan projelerine göre kasayı optimize etmesine imkan tanıyor. Ayrıca bazı noktalar biraz daha güçsüz yapılmış. Kullanıcılar bu noktaları delerek farklı kullanım alanarı da ortaya çıkarabilecek.





Kasanın üretimi İngiltere'de Dudley ve T-Zero firmaları ortaklığında gerçekleşiyor. Kasa 25TL civarındaki fiyat etiketi ile element14, RS Electronics, MCM Electronics ve Newark gibi resmi kanallarda satışa sunuldu.

http://hexus.net/tech/news/chassis/84062-official-raspberry-pi-case-launched/