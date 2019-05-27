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Razer Blade 15 ve Blade Pro 17, NVIDIA Quadro RTX 5000 kartlarla güncellendi

Razer'ın profesyonelleri ve mobil oyuncuları hedefleyen Blade 15 ve Blade Pro 17 modelleri, NVIDIA'nın en yeni Quadro RTX 5000 kartlarıyla güncellendi. Cihazlar ek özelliklere de sahip oldu.
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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NVIDIA’nın Quadro RTX 5000 serisi kartlarının laptoplara ulaşma haberleri çıkar çıkmaz Razer duyurusnu yaptı. Profesyonel üretici ve oyunculara odaklı Razer Blade 15 ve Blade Pro 17 modelleri, yeni ekran kartıyla güncellendi.
Her iki modelde de yer alacak RTX 5000, yanında 32GB RAM ve 1TB NVMe SSD depolama getirecek. 15 inçlik modelde 4K OLED ekran kullanılacak ve işlemci ise Intel Core i7-9750H olacak. 17 inçlik Blade Pro, 4K 120Hz bir panele ve Intel Core i9-9880H işlemciye sahip olacak.
Laptopların sahip olduğu bu kadar güç hala yetmiyorsa, her iki modelde de yer alan Thunderbolt 3 portları, harici ekran kartı kullanımına imkan sağlıyor. Bu port, cihazların ileriye dönük kullanımını arttıracaktır. Çoğu kullanıcı masaüstü bir iş istasyonu toplayıp yanına da taşıyabileceği bir laptop istediği için bu tür harici donanımlar, ek bir masaüstüne ihtiyacı bir seviyeye kadar ortadan kaldırıyor. Böyle bir sistemin masaüstü + ultrabook’a kıyasla ne kadar ekonomik ve uzun ömürlü olduğu konusu ise hâlâ tartışılmaya devam ediyor.
Razer, bu tam donanımlı iki modeli için henüz bir satış tarihi ve fiyat vermedi. Üst donanımlı modellerde fiyatlandırması 3000 dolar civarında gezinen Razer Blade 15 ve Pro 17 modeller, benzer fiyatları koruyacaktır.

https://go.skimresources.com/?id=72705X1521812&xs=1&isjs=1&url=https%3A%2F%2Fwww.razer.com%2Fstudio-laptops&xguid=01DBQE98DKKYE2JRGC1548PDR1&xuuid=cafa36bbef0d843f3b2d3d0b0543a932&xsessid=&xcreo=0&xed=0&sref=https%3A%2F%2Fwww.engadget.com%2F2019%2F05%2F27%2Frazer-updates-the-blade-with-nvidia-s-new-quadro-rtx-5000%2F&xtz=-180&jv=13.17.0-stackpath&bv=2.5.1 Yorum Yaz
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muratcan1981 1 hf.
ulan adamların 3000 para birimine alacakları pc ye bak yeminle nefret ettirdiler ülkeden böyle yönetimden yeter yaaa bir böyle bir pc sahip olmak için araba satacağız neredeyse yazıklar olsun ne diyelim
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DH Misafiri 1 hf.
ctrl f ile intel var mı diye bakıyorum yazıda varsa ki var o ürün çöptür hatta çöpten de değersizdir bilgilerinizi çalmak isteyen en azından çöpe girdi mi uğraşı intel direk yol geçen hanı kaldırım yosması...
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DH Misafiri 1 hf.
4k 120hz keşke benimde olsa
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