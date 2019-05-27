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Dizüstü bilgisayarlara Nvidia Quadro RTX desteği

Nvidia’nın Ray Tracing desteği sunan RTX Quadro hızlandırıcıları profesyonel dizüstü bilgisayarlara geliyor. Razer ve Acer dahil şimdiden 17 dizüstü modeli RTX Quadro 5000 ile desteklenmiş.
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Haber Editörü
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Bir dönem sadece masa üstü iş istasyonlarına yönelik olarak geliştirilen Nvidia Quadro hızlandırıcıları talebin artması ile birlikte önce mini PC konseptine sonrasında da dizüstü bilgisayarlara kadar inmiş durumda. Computex 2019 fuarında RTX Quadro serisi de dizüstü modellerine geldi.

Quadro RTX 5000 özellikleri

Quadro hızlandırıcılar daha çok video veya grafik yükü ağır olan profesyonellere hitap ediyor. Oyuncular için ise zaten hali hazırda RTX 2000 serisi ekran kartları piyasada yer alıyor.

Nvidia dizüstü modelleri için Quadro RTX 5000 ve altı hızlandırıcıları tercih etmiş. 6000 ve 8000 ise masa üstü iş istasyonlarına özgü olarak kalacak. Ayrıca Pascal mimarisindeki Quadro P serisi de yeniden elden geçirilmiş.

Ayrıca Bkz. "AMD Radeon Navi RX 5700 serisi duyuruldu"

Quadro RTX 5000 hızlandırıcısın 3072 CUDA çekirdeği, 384 Tensor çekirdeği ve 16GB GDDR6 bellek barındırıyor. İşlem performansı ise 9.4TFLOPS. Bu noktada 8.9TFLOPS performansa sahip P5200 amiral gemisinden bir biraz daha önde gibi ancak enerji verimliliği ve RTX desteği tartışılmaz. Nvidia yeni hızlandırıcıyı taşıyan modellerin 32GB RAM ve Vega 20 barındıran MacBook Pro modellerinden daha iyi olduğunu iddia ediyor.

Diğer taraftan Quadro RTX 4000 hızlandırıcısı 2560 CUDA çekirdeği, 40 RT çekirdeği, 320 Tensor çekirdeği, 8GB GDDR6 belleğe sahip. Quadro RTX 3000 ise 2304 CUDA çekirdeği, 36 RT çekirdeği, 288 Tensor çekirdeği, 6GB GDDR6 bellek barındırıyor.

Pascal tarafında yenilenmiş Quadro P620 ve P520 hızlandırıcılar 128 adet daha fazla CUDA çekirdeği ile 48-96GBps daha fazla bant genişliği kazanmış. En alt seviyede GDDR5 bellekli T1000 ve T2000 hızlandırıcıları yer alıyor.

Yeni Quadro grafiklerini kullanan ilk parti dizüstü bilgisayar sayısı 17. Bunlar arasında Razer Blade ve Acer ConceptD 7 modelleri yer alıyor. Başlangıç fiyatları 1700$. Nvidia ayrıca görsel içerik düzenleme ve işleme konularında kartların hızını arttıracak RTX Studio programını duyurdu. Adobe, Autodesk gibi firmaların ürünleri en iyi performans için program içerisinde test edilecek.

 

https://www.engadget.com/2019/05/27/nvidia-quadro-rtx-gpu-mobile/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 hf.
bu kartlar görüntü işleme 3D tasarım da özelleşmiş kartlar oyunlarda performansı kötü çıkıyordu ama nvidia bu para için çoluğunu çocuğunu satar yani illa bir hile ile gta v de oynatır.
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Kerim5100 1 hf.
Akıllarda tek bir soru:
GTA V kaldırır mı :D
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