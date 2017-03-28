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Razer, oyuncuları oynadıkça ödüllendirecek

Oyuncular için önemli marka olan ve son aylarda farklı teknoloji alanlarındaki yatırımlarıyla da konuşulan Razer, oyuncuları oynadıkça ödüllendiren Paid to Play isimli girişimini duyurdu.
2 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süre önce çevrim içi ödeme sistemi zVault’u kullanıma sunan Razer, şimdi de sisteme entegre Oynadıkça Kazan ( Paid to Play) girişimini duyurdu. Girişim, popüler oyunları Razer Cortex platformu üzerinden oynayanları Razer marka ekipmanlar, indirim kodları, koleksiyon ürünleri ve oyunlardaki özel kampanyalar ile ödüllendirmek üzerine kurulu.

Oynadıkça kazan

Bu yeni program çerçevesinde, favori PC oyunlarını Razer Cortex platformu üzerinden çalıştırıp oynayan tüm oyuncular oynadıkça zVault’un para birimi zSilver kazanacak. Razer Cortex tüm dünyada on milyonlarca oyuncunun PC performansını artırmak ve en uygun oyun fiyatlarına ulaşmak için kullandığı ücretsiz bir yazılım.

Oynadıkça Kazan sisteminde zSilver adı verilen para puanlarla Razer ekipmanları alınabiliyor veya indirim kuponları, özel koleksiyon eşyaları zSilver karşılığında oyuncuların oluyor.

Razer önümüzdeki günlerde zSilver ile daha fazla ödüle ulaşılmasını hedefliyor ve bu konuda partnerlik çalışmaları yapıyor. Razer’ın hedefinde zSilver ile kahve, sinema bileti ve günlük yaşama dair daha fazla hizmet ve ürünün alınabilmesi var.

Ayrıca Bkz. "Super Mario Run oyunu Android koşusuna başladı"

Programın amacı tüm oyuncuların Razer ürünlerine ulaşmasını sağlamak ve böylece markanın “For Gamers. By Gamers” mottosunu yansıtmak. Oyunlara Razer Cortex kullanarak giren oyuncular dakikada üç zSilver kazanabilecekler, günlük limit ise 900 zSilver olacak.

Sisteme dahil oyunlar arasında Paladins, League of Legends, DOTA 2, Counter-Strike: Global Offensive ve OverWatch da var. Bu oyunların tahmini toplam oyuncu sayısı 138 milyon civarında.

 

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javaprof 2 yıl en beğenilen
İndirmeyin türkiyede servisleri yok zsilverlarınız boşagidiyor oyunlar z gold ile alınıyor z silver sadece razer ürünleri almak için ama Türkiye servisi yok üstelik program arkada bitcoin kasıyor olabilir.
İndirmeyin türkiyede servisleri yok zsilverlarınız boşagidiyor oyunlar z gold ile alınıyor z silver sadece razer ürünleri almak için ama Türkiye servisi yok üst...
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DH Misafiri 2 yıl
Razer kendi ekipmanlarıyla ve kendi arabirimi üzerinden oyun oynamamızı istiyorsa ilk önce ekipmanlarına adam gibi indirim yapsın. Kimse alamıyorki :)
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senjido 2 yıl
razer babanızı sevdiği için bunu yapmıyor elbette. Programı kurduğunuzda arkaplanda 10'dan fazla işlem çalıştırdığını göreceksiniz. Bastığınız klavye tuşlarından, fare tıklamalarına, oyun alışkanlıklarınıza ve hatta ekran görüntüsü almaya kadar çok farklı şeyler yapıyorlar. Şahsen bir spy yazılımından farksız buldum. İşlemci ve internet uploudunuzu meşgul edecek olması ayrı bir olay.
Sunduğu ödüllerden herhangi birini almanız için günde 4-5 saatinizi bu programa ayırıp (oyun oynama + oy kullanma vs.) 200 gününüzü vermeniz gerekiyor. Kim buna vakit ayırır bilinmez.
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nokta_28 2 yıl
Oh ne güzel. Adamlar bedava ekipman altında database oluşturuyor..
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javaprof 2 yıl en beğenilen
İndirmeyin türkiyede servisleri yok zsilverlarınız boşagidiyor oyunlar z gold ile alınıyor z silver sadece razer ürünleri almak için ama Türkiye servisi yok üstelik program arkada bitcoin kasıyor olabilir.
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