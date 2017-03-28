Razer, oyuncuları oynadıkça ödüllendirecek

Bir süre önce çevrim içi ödeme sistemi zVault’u kullanıma sunan Razer, şimdi de sisteme entegre Oynadıkça Kazan ( Paid to Play) girişimini duyurdu. Girişim, popüler oyunları Razer Cortex platformu üzerinden oynayanları Razer marka ekipmanlar, indirim kodları, koleksiyon ürünleri ve oyunlardaki özel kampanyalar ile ödüllendirmek üzerine kurulu.

Oynadıkça kazan

Bu yeni program çerçevesinde, favori PC oyunlarını Razer Cortex platformu üzerinden çalıştırıp oynayan tüm oyuncular oynadıkça zVault’un para birimi zSilver kazanacak. Razer Cortex tüm dünyada on milyonlarca oyuncunun PC performansını artırmak ve en uygun oyun fiyatlarına ulaşmak için kullandığı ücretsiz bir yazılım.

Oynadıkça Kazan sisteminde zSilver adı verilen para puanlarla Razer ekipmanları alınabiliyor veya indirim kuponları, özel koleksiyon eşyaları zSilver karşılığında oyuncuların oluyor.

Razer önümüzdeki günlerde zSilver ile daha fazla ödüle ulaşılmasını hedefliyor ve bu konuda partnerlik çalışmaları yapıyor. Razer’ın hedefinde zSilver ile kahve, sinema bileti ve günlük yaşama dair daha fazla hizmet ve ürünün alınabilmesi var.

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Programın amacı tüm oyuncuların Razer ürünlerine ulaşmasını sağlamak ve böylece markanın “For Gamers. By Gamers” mottosunu yansıtmak. Oyunlara Razer Cortex kullanarak giren oyuncular dakikada üç zSilver kazanabilecekler, günlük limit ise 900 zSilver olacak.

Sisteme dahil oyunlar arasında Paladins, League of Legends, DOTA 2, Counter-Strike: Global Offensive ve OverWatch da var. Bu oyunların tahmini toplam oyuncu sayısı 138 milyon civarında.