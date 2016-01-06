Razer, yeni canavarıyla ultrabook ile masaüstü performansını birleştirdi

Dünyanın en önemli oyuncu donanımı üreticilerinden Razer, CES 2016 kapsamında masaüstü performansı ile ultrabook kolaylığını bir araya getirdiği yeni çözümü Razer Blade Stealth'i duyurdu.

Firmanın sadece 13mm kalınlığa ve 1.2 kg ağırlığa sahip yeni ultrabook modeli Blade Stealth, bu haliyle her zaman taşınabilecek bir dizüstü bilgisayar oluşturuyor. Chroma (16.8 milyon renk) aydınlatmalı klavye bölümü ve alüminyum kasası ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran cihaz, 12.5-inç'lik dokunmatik ekranında ister 2560 x 1440 piksel istenirse de 3840 x 2160 piksel çözünürlük ile elde edilebiliyor.

Gücünü Intel Core i7-6500U'dan alan, depolama tarafından 128GB veya 512GB SSD ile alınabilen ve çift kanallı 8GB'lık RAM ile gelen ultrabook Razer Blade Stealth, ekran kartı olaraksa dahili olarak Intel 520 birimini kullanıyor. Ultrabook'un genel ihtiyaçları için fazlasıyla yetebilen bu grafik birimi elbette iş oyun oynama noktasında gelindiği zaman oldukça geri planda kalıyor. Ancak Razer'ın bu noktada çok daha farklı bir çözümü bulunuyor.

Firmanın "Razer Core" olarak adlandırdığı harici donanımı Razer Blade Stealth'i bir anda mobil odaklı ultrabook yapısından çıkartarak tam performanslı bir masaüstü oyun canavarı haline getirebiliyor. Bilgisayar ile tek bir Thunderbolt 3 portu üzerinde bağlantı kuran Razer Core, bahsi geçen performans artışını AMD ya da Nvidia'nın masaüstü için hazırladığı harici ekran kartlarını kullanabiliyor olmasıyla sağlıyor. Bu noktada kişiler ayı olarak satın alabilecekleri oldukça büyük ekran kartlarını dahi Core içerisine yerleştirerek normal bir şekilde çalıştırabiliyor.

Tek bir temel sistem ile hem oyun hem de gündelik işleri karşılayabilen Razer, Blade Stealth'i 999$'dan başlayan fiyat etiketleriyle satışa sunmuş durumda. Razer Core'un ise şimdilik fiyatı ve satış tarihi bilinmiyor. Hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://kotaku.com/the-smallest-cheapest-razer-blade-laptop-yet-has-a-pow-1751308340