Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Razer, yeni canavarıyla ultrabook ile masaüstü performansını birleştirdi

Hazırlanan oyuncu donanımları ile adından söz ettirmeyi başaran Razer, CES 2016 fuarı kapsamında ultrabook ile masaüstü performansını birleştiren yeni yeni canavarını görücüye çıkarttı.
3 yıl
4,3b
1
10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Razer, yeni canavarıyla ultrabook ile masaüstü performansını birleştirdi

Dünyanın en önemli oyuncu donanımı üreticilerinden Razer, CES 2016 kapsamında masaüstü performansı ile ultrabook kolaylığını bir araya getirdiği yeni çözümü Razer Blade Stealth'i duyurdu.
Firmanın sadece 13mm kalınlığa ve 1.2 kg ağırlığa sahip yeni ultrabook modeli Blade Stealth, bu haliyle her zaman taşınabilecek bir dizüstü bilgisayar oluşturuyor. Chroma (16.8 milyon renk) aydınlatmalı klavye bölümü ve alüminyum kasası ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran cihaz, 12.5-inç'lik dokunmatik ekranında ister 2560 x 1440 piksel istenirse de 3840 x 2160 piksel çözünürlük ile elde edilebiliyor.
Gücünü Intel Core i7-6500U'dan alan, depolama tarafından 128GB veya 512GB SSD ile alınabilen ve çift kanallı 8GB'lık RAM ile gelen ultrabook Razer Blade Stealth, ekran kartı olaraksa dahili olarak Intel 520 birimini kullanıyor. Ultrabook'un genel ihtiyaçları için fazlasıyla yetebilen bu grafik birimi elbette iş oyun oynama noktasında gelindiği zaman oldukça geri planda kalıyor. Ancak Razer'ın bu noktada çok daha farklı bir çözümü bulunuyor.
 
Razer, yeni canavarıyla ultrabook ile masaüstü performansını birleştirdi
Firmanın "Razer Core" olarak adlandırdığı harici donanımı Razer Blade Stealth'i bir anda mobil odaklı ultrabook yapısından çıkartarak tam performanslı bir masaüstü oyun canavarı haline getirebiliyor. Bilgisayar ile tek bir Thunderbolt 3 portu üzerinde bağlantı kuran Razer Core, bahsi geçen performans artışını AMD ya da Nvidia'nın masaüstü için hazırladığı harici ekran kartlarını kullanabiliyor olmasıyla sağlıyor. Bu noktada kişiler ayı olarak satın alabilecekleri oldukça büyük ekran kartlarını dahi Core içerisine yerleştirerek normal bir şekilde çalıştırabiliyor.
Tek bir temel sistem ile hem oyun hem de gündelik işleri karşılayabilen Razer, Blade Stealth'i 999$'dan başlayan fiyat etiketleriyle satışa sunmuş durumda. Razer Core'un ise şimdilik fiyatı ve satış tarihi bilinmiyor. Hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Razer, yeni canavarıyla ultrabook ile masaüstü performansını birleştirdi
 

http://kotaku.com/the-smallest-cheapest-razer-blade-laptop-yet-has-a-pow-1751308340 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
codex-hex 3 yıl en beğenilen
merhabalar DH sakineri, bu konuda size bikaç şey anlatmam gerekecek.
olaya İLK ÖNCE 2 basit persfektiften bakmak gerek:
1-) thunderbolt 3 gereken bantgenişliğini gerçekten sağlayabiliyor mu?
2-)ekran kartlarının gerçekten pci xpress v3-x16 kadar bant genişliği kadar ihtiyacı var mı?
cavaplar:
1 hayır bu bant genişliğinin hala gerisinde.
thunderbolt 3 40Gbps teorik hıza sahiphen, pci xpress x16-v3 15.75 GB/s teorik hıza sahiptir. -ek bilgi 15.75GB/s= 15.75 * 8 = 126Gbps eder. Büyük ve küçük "b" lere dikkat.
bkz: en.wikipedia.org/...
2-)evet kesinlikle var (ama uygulamasına göre).öyle oyunlar oluyo ki işlemci ile GPU arasındaki en ufak dar boğaz performansa olumsuz etkiyor.Thunderbolt da bir seri iletişim protokolü olduğuna göre işlemci bu paralel bilgiyi seri hale sokmak için gereksiz yere sürekli yorulacaktır (ama buna mecburdur).
sonuç olarak dostlar piyasaya sürülen ürünler hala gösteriş ürünüdür, bazı bechmarklarda çok iyi skorlar aldığını da gördüm ama bunlar anakartta takılı duran bir ekran kartının skorları değil.. her zaman aşagısında olmaya mahkumdur.
bkz: youtube.com/...
şunu da ekleyeyim... fiyatlar makul seviyeye ulaşır da laptop sahipleri de performans için bu sayade masaüstü almak yerine external bi çözüm satın alabilir.
zahmet edip okuduğunuz için teşekkür ederim,
saygılarımla..
merhabalar DH sakineri, bu konuda size bikaç şey anlatmam gerekecek.olaya İLK ÖNCE 2 basit persfektiften bakmak gerek:1-) thunderbolt 3 gereken bantgen...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 3 yıl
ASdasjdjakslasdkja böyle saçma bir fikir daha görmedim be Razer. :)
Neyse fikir fikirdir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multiTYRT 3 yıl
Performans sınırlaması doğru ve bazı oyunlar farklı bant genişliklerinde kesinlikle farklı performans veriyor. Ama bu cihazı alacaklarda bu sınırlamayı biliyor olacaktır. Normal bir laptop'u satıp masaüstü toplamak akıl işi değil özellikle taşıyanlar için. Ama bu çözüm şimdilik ideal.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 3 yıl
ben laptop kadar hafif bir monitor-klavye-fare üçlüsüne ihtiyaç duyuyorum ama kocaman kasanın kablonun yanımda olmasını istemiyorum.
Güçlü laptop işimi az çok görüyor sehpa üstünden çalışıyorum ama masaüstü sistem performansını arıyorum.
Eğer kablosuz bir çözüm olursa monitörü sehpaya sabitleyip kablosuz klavye ve fare kasaya bağlanılsa kasayıda alıp yan odaya koyabilirim.
Burada monitör ile kasa arasında wifi adaptör ile 128gbps hız sağlanabileceğine güvenim yok, bu tarz bir donanım olsa alınır.
Kablosuz masaüstü PC bekliyoruz yani :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
codex-hex 3 yıl en beğenilen
merhabalar DH sakineri, bu konuda size bikaç şey anlatmam gerekecek.
olaya İLK ÖNCE 2 basit persfektiften bakmak gerek:
1-) thunderbolt 3 gereken bantgenişliğini gerçekten sağlayabiliyor mu?
2-)ekran kartlarının gerçekten pci xpress v3-x16 kadar bant genişliği kadar ihtiyacı var mı?
cavaplar:
1 hayır bu bant genişliğinin hala gerisinde.
thunderbolt 3 40Gbps teorik hıza sahiphen, pci xpress x16-v3 15.75 GB/s teorik hıza sahiptir. -ek bilgi 15.75GB/s= 15.75 * 8 = 126Gbps eder. Büyük ve küçük "b" lere dikkat.
bkz: en.wikipedia.org/...
2-)evet kesinlikle var (ama uygulamasına göre).öyle oyunlar oluyo ki işlemci ile GPU arasındaki en ufak dar boğaz performansa olumsuz etkiyor.Thunderbolt da bir seri iletişim protokolü olduğuna göre işlemci bu paralel bilgiyi seri hale sokmak için gereksiz yere sürekli yorulacaktır (ama buna mecburdur).
sonuç olarak dostlar piyasaya sürülen ürünler hala gösteriş ürünüdür, bazı bechmarklarda çok iyi skorlar aldığını da gördüm ama bunlar anakartta takılı duran bir ekran kartının skorları değil.. her zaman aşagısında olmaya mahkumdur.
bkz: youtube.com/...
şunu da ekleyeyim... fiyatlar makul seviyeye ulaşır da laptop sahipleri de performans için bu sayade masaüstü almak yerine external bi çözüm satın alabilir.
zahmet edip okuduğunuz için teşekkür ederim,
saygılarımla..
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl
Benzerini MSI çok daha önce çıkardı fakat tutmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
killnOd 3 yıl
Acaba Core da kullanilan PSU markasi ve sertifikasi nedir ve kac W gucunde.Ayrica bu Core istedigimiz ekran kartini istedigimiz zaman takabiliyormuyuz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gs09gs09 3 yıl
işte beklediğim olay :D güçlü bi notebook oyunda yetersiz kalınca ekran kartı takviysi mod on :D alırım ben bu cocugu :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 3 yıl
Böylelikle Thunderbolt ihtiyacı nihayet doğmuş oldu! :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EnemyDestroyeD 3 yıl

pahalı olur şimdi bu bide
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 3 yıl
Açıkçası beklediğim bir ürün değildi.
Eski nesil gtx970m di keşke bunun içine gtx980m ile işlemci takviyesi yapıp ekran çerçevelerini Dell gibi inceltselerdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4253 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Razer Blade Stealth, Taşınabilir Bilgisayarlar ve
5 etiket daha Taşınabilir Bilgisayar Can Tunçer CES2016 Razer ces 2016
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Dünyanın ilk Snapdragon 820'li akıllı telefonu ile tanışın: LeTV Le Max Pro 3 yıl iOS 9'un "Wi-Fi Assist" özelliği can sıkmaya devam ediyor 3 yıl Volkswagen'den CES 2016'da son teknolojilerini topladığı e-Golf Touch 3 yıl Huawei Mate 8 inceleme videosu "Türkiye'de ilk defa" 3 yıl Küçük dev Olympus 300mm F4 IS Pro duyuruldu 3 yıl Hibrit Windows cihazlara Wacom'dan özel stylus 3 yıl DonanımHaber üyeleri yılın en iyi ürünlerini seçti! 3 yıl Harman, yeni sistemiyle araç içi güvenliğe odaklanıyor 3 yıl Sanal gerçekliği tüm vücudunuzda hissedin 3 yıl Huawei Mate 8 global olarak duyuruldu 3 yıl Razer'dan çift batarya ve ekrana sahip akıllı saat 3 yıl 4K video kaydedebilen bir aksiyon kamerası da Kodak'tan 3 yıl FLIR'dan kompakt termal kamera 3 yıl Intel ve New Balance'dan akıllı saat geliyor 3 yıl Yuneec'in yeni drone modeli Intel'e emanet 3 yıl Quantum Leap VR, canlı sanal gerçeklik yayınlarını kolaylaştırıyor 3 yıl Clash of Clans’ın yapımcısından yeni oyun: 3 yıl Olmypus'un Tough serisine yeni üye 3 yıl Samsung Chromebook 3 sahneye çıktı 3 yıl Samsung, Notebook 9 ile gücü ve hafifliği birleştiriyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Razer, yeni canavarıyla ultrabook ile masaüstü performansını birleştirdi Sonraki LaCie'den USB Type-C destekli depolama birimleri 3 yıl Sony, yeni aksiyon kamerasını tanıttı 3 yıl Fitbit ilk akıllı saatini görücüye çıkardı 3 yıl Casio'dan gerçek bir akıllı saat 3 yıl Cooler Master, 80 Plus Titanium sertifikalı ilk güç kaynağı serisini duyurdu 3 yıl Apple iPhone 6c artık çalışır halde 3 yıl MediaTek dünyanın ilk hepsi-bir-arada giyilebilir cihaz yongasını geliştirdi 3 yıl Zotac kendi çubuk bilgisayarını görücüye çıkardı 3 yıl HTC, giyilebilir cihaz seti Healthbox'u duyurdu 3 yıl Huawei'den ekran kalemi destekli MediaPad M2 10 3 yıl Samsung yeniden Windows tablet pazarında: TabPro S 3 yıl Lenovo'dan fiyat odaklı yeni orta seviye akıllı telefon: K4 Note 3 yıl Archos'tan 50 Avroya akıllı telefon 3 yıl Samsung'un karı bu yıl da düşüşte 3 yıl Vuze ile 360 derecelik çekimler kolaylaşıyor 3 yıl Nikon, KeyMission 360 ile sanal gerçekliğe giriş yapıyor 3 yıl 10,000 karakterli tweet'ler geliyor 3 yıl Nikon DSLR ailesine yeni üye: D500 3 yıl 4K video çekebilen yeni amiral gemisi: Nikon D5 3 yıl Asus'un yeni Chromebook'u dayanıklı gövdeyle geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim