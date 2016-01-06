Razer, yeni canavarıyla ultrabook ile masaüstü performansını birleştirdi

Haber Editörü
Dünyanın en önemli oyuncu donanımı üreticilerinden Razer, CES 2016 kapsamında masaüstü performansı ile ultrabook kolaylığını bir araya getirdiği yeni çözümü Razer Blade Stealth'i duyurdu.
Firmanın sadece 13mm kalınlığa ve 1.2 kg ağırlığa sahip yeni ultrabook modeli Blade Stealth, bu haliyle her zaman taşınabilecek bir dizüstü bilgisayar oluşturuyor. Chroma (16.8 milyon renk) aydınlatmalı klavye bölümü ve alüminyum kasası ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran cihaz, 12.5-inç'lik dokunmatik ekranında ister 2560 x 1440 piksel istenirse de 3840 x 2160 piksel çözünürlük ile elde edilebiliyor.
Gücünü Intel Core i7-6500U'dan alan, depolama tarafından 128GB veya 512GB SSD ile alınabilen ve çift kanallı 8GB'lık RAM ile gelen ultrabook Razer Blade Stealth, ekran kartı olaraksa dahili olarak Intel 520 birimini kullanıyor. Ultrabook'un genel ihtiyaçları için fazlasıyla yetebilen bu grafik birimi elbette iş oyun oynama noktasında gelindiği zaman oldukça geri planda kalıyor. Ancak Razer'ın bu noktada çok daha farklı bir çözümü bulunuyor.
Firmanın "Razer Core" olarak adlandırdığı harici donanımı Razer Blade Stealth'i bir anda mobil odaklı ultrabook yapısından çıkartarak tam performanslı bir masaüstü oyun canavarı haline getirebiliyor. Bilgisayar ile tek bir Thunderbolt 3 portu üzerinde bağlantı kuran Razer Core, bahsi geçen performans artışını AMD ya da Nvidia'nın masaüstü için hazırladığı harici ekran kartlarını kullanabiliyor olmasıyla sağlıyor. Bu noktada kişiler ayı olarak satın alabilecekleri oldukça büyük ekran kartlarını dahi Core içerisine yerleştirerek normal bir şekilde çalıştırabiliyor.
Tek bir temel sistem ile hem oyun hem de gündelik işleri karşılayabilen Razer, Blade Stealth'i 999$'dan başlayan fiyat etiketleriyle satışa sunmuş durumda. Razer Core'un ise şimdilik fiyatı ve satış tarihi bilinmiyor. Hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
http://kotaku.com/the-smallest-cheapest-razer-blade-laptop-yet-has-a-pow-1751308340 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
olaya İLK ÖNCE 2 basit persfektiften bakmak gerek:
1-) thunderbolt 3 gereken bantgenişliğini gerçekten sağlayabiliyor mu?
2-)ekran kartlarının gerçekten pci xpress v3-x16 kadar bant genişliği kadar ihtiyacı var mı?
cavaplar:
1 hayır bu bant genişliğinin hala gerisinde.
thunderbolt 3 40Gbps teorik hıza sahiphen, pci xpress x16-v3 15.75 GB/s teorik hıza sahiptir. -ek bilgi 15.75GB/s= 15.75 * 8 = 126Gbps eder. Büyük ve küçük "b" lere dikkat.
bkz: en.wikipedia.org/...
2-)evet kesinlikle var (ama uygulamasına göre).öyle oyunlar oluyo ki işlemci ile GPU arasındaki en ufak dar boğaz performansa olumsuz etkiyor.Thunderbolt da bir seri iletişim protokolü olduğuna göre işlemci bu paralel bilgiyi seri hale sokmak için gereksiz yere sürekli yorulacaktır (ama buna mecburdur).
sonuç olarak dostlar piyasaya sürülen ürünler hala gösteriş ürünüdür, bazı bechmarklarda çok iyi skorlar aldığını da gördüm ama bunlar anakartta takılı duran bir ekran kartının skorları değil.. her zaman aşagısında olmaya mahkumdur.
bkz: youtube.com/...
şunu da ekleyeyim... fiyatlar makul seviyeye ulaşır da laptop sahipleri de performans için bu sayade masaüstü almak yerine external bi çözüm satın alabilir.
zahmet edip okuduğunuz için teşekkür ederim,
saygılarımla..