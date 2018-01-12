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Razer'dan çılgın konsept: Telefon, bilgisayara dönüşüyor

1 yıl
5,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Razer'ın telefonu bilgisayar dönüşüyor. Akıllı telefondan güç alan bilgisayar tasarımıyla Razer, CES 2018 Fuarı'nın en çok konuşulan firmalarından biriydi. Peki bu yeni melez cihazın özellikleri nedir
CES 2018 Fuarı kapsamında Razer yeni konsepi Project Linda'yı tanıttı. Razer popüler akıllı telefonu Razer Phone'u ve dizüstü bilgisayar modeli Blade Stealth'i bir araya getiren melez bir cihazla çıkıyor karşımıza. 

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Kefelon 1 yıl en beğenilen
Söz konusu Razer olunca telefonu bilgisayara çeviren dockun en düşük tahminle i5 + GTX1050'li bir notebok fiyatına satılacağını tahmin ettiğim için şuan hiçbir anlamı yok.
Söz konusu Razer olunca telefonu bilgisayara çeviren dockun en düşük tahminle i5 + GTX1050'li bir notebok fiyatına satılacağını tahmin ettiğim için şuan hiçbir ...
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Yanıtla +8
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brshr 1 yıl
Daha önce Asus tarafından denemiş bir konsept ancak tüketici çok fazla ilgi göstermedi. Asus ilk bu konsepti çıkardığında çok hoşuma gitmiş ve kullanmak istemiştim ancak fiyatının neredeyse iki telefon fiyatına yakın olması nedeniyle sahip olamamıştım. Bence güzel bir konsept.
Daha önce Asus tarafından denemiş bir konsept ancak tüketici çok fazla ilgi göstermedi. Asus ilk bu konsepti çıkardığında çok hoşuma gitmiş ve kullanmak istemiş...
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DH Misafiri 1 yıl
Süper abi yaaa valla helal olsun en müstakbel müslüman seçilsin bu Razer şirketi
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DH Misafiri 1 yıl
Microsoft'un Continuum (belki ilerde HoloLens?) gibi yaptığı şeyler yıllar sonra ısıtılıp önümüze konmaya başlanıyor sanırım?
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ardabeyim 1 yıl
Çöpe atılan milyon dolarlar... Belki 5 sene sonra arm windows entegrasyonu tamamlanırsa satılır yoksa ÇE-Ö-PE .
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imhotep_of_grudge 1 yıl ardabeyim
Orijinalden alıntı: ardabeyim

Çöpe atılan milyon dolarlar... Belki 5 sene sonra arm windows entegrasyonu tamamlanırsa satılır yoksa ÇE-Ö-PE .

dar görüşlü eski nesilden gelen bir tikiden başka ne yorum beklenir ki?
1 Yanıt Yanıtla +2
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MysticDesign 1 yıl
o vainglory girip afk kalan senmiydin çok iyi sövdüm aynı takımdaydık
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Guest-3BBA706A6 1 yıl
transformers
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Kefelon 1 yıl en beğenilen
Söz konusu Razer olunca telefonu bilgisayara çeviren dockun en düşük tahminle i5 + GTX1050'li bir notebok fiyatına satılacağını tahmin ettiğim için şuan hiçbir anlamı yok.
Yanıtla +8
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brshr 1 yıl
Daha önce Asus tarafından denemiş bir konsept ancak tüketici çok fazla ilgi göstermedi. Asus ilk bu konsepti çıkardığında çok hoşuma gitmiş ve kullanmak istemiştim ancak fiyatının neredeyse iki telefon fiyatına yakın olması nedeniyle sahip olamamıştım. Bence güzel bir konsept.
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