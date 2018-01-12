Razer'dan çılgın konsept: Telefon, bilgisayara dönüşüyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü

Razer'ın telefonu bilgisayar dönüşüyor. Akıllı telefondan güç alan bilgisayar tasarımıyla Razer, CES 2018 Fuarı'nın en çok konuşulan firmalarından biriydi. Peki bu yeni melez cihazın özellikleri nedir

CES 2018 Fuarı kapsamında Razer yeni konsepi Project Linda'yı tanıttı. Razer popüler akıllı telefonu Razer Phone'u ve dizüstü bilgisayar modeli Blade Stealth'i bir araya getiren melez bir cihazla çıkıyor karşımıza.