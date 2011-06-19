Razer'dan siyah krom kaplamasıyla dikkat çeken mobil fare; Orochi Black Chrome





Razer standart tasarımıyla bile iddialı görünen dizüstü bilgisayar faresi Orochi'nin çok daha dikkat çekici bir tasarıma sahip yeni versiyonunu hazırladığı Orochi Chrome Edition adı verilen fare, siyah krom kaplı tasarımıyla diğer fare tasarımlarından ayrışmayı başaran lüks bir görünüm sergiliyor.

Teknik özellik olarak mevcut Orochi modeliyle aynı spesifikasyona sahip olan fare, 4000 dpi çözünürlüğünde 3G lazer sensörle geliyor. 800 dpi çözünürlüğündeki optik sensörlü fareler ile kıyaslandığında 5 kat daha yüksek hareket hızına olanak tanıdığı belirtilen farek, kablolu ve kablosuz (Bluetooth üzerinden) olarak çift modlu kullanıma olanak tanıyor.

Hem sağ hem de sol el kullanımına uygun olan fare üzerinde 7 adet programlanabilir buton bulunuyor. Hareket halindeyken de hassaslığı ayarlanabilen farede belirlenen kullanım ayarları için yerleşik bellek te bulunuyor. 99 x 67.8 x 35 mm boyutlarında olan Razer Orochi Black Chrome Edition yurt dışında 79.9$ seviyesinden satışa sunuluyor.