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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Razer'dan siyah krom kaplamasıyla dikkat çeken mobil fare; Orochi Black Chrome

7 yıl
23,1b
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7
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Razer standart tasarımıyla bile iddialı görünen dizüstü bilgisayar faresi Orochi'nin çok daha dikkat çekici bir tasarıma sahip yeni versiyonunu hazırladığı Orochi Chrome Edition adı verilen fare, siyah krom kaplı tasarımıyla diğer fare tasarımlarından ayrışmayı başaran lüks bir görünüm sergiliyor.
Teknik özellik olarak mevcut Orochi modeliyle aynı spesifikasyona sahip olan fare, 4000 dpi çözünürlüğünde 3G lazer sensörle geliyor.  800 dpi çözünürlüğündeki optik sensörlü fareler ile kıyaslandığında 5 kat daha yüksek hareket hızına olanak tanıdığı belirtilen farek, kablolu ve kablosuz (Bluetooth üzerinden) olarak çift modlu kullanıma  olanak tanıyor.
Hem sağ hem de sol el kullanımına uygun olan fare üzerinde 7 adet programlanabilir buton bulunuyor. Hareket halindeyken de hassaslığı ayarlanabilen farede belirlenen kullanım ayarları için yerleşik bellek te bulunuyor.  99 x 67.8 x 35 mm boyutlarında olan Razer Orochi Black Chrome Edition yurt dışında 79.9$ seviyesinden satışa sunuluyor. 

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Callum 7 yıl
Tasarım harikası :I
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patrain 7 yıl
orhangs37
bence bu fiyat yanlış razer bunu tl olarak 300-400 tl arası satacaktır :)

o kadarda değil yani =)
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YasinAltunoglu 7 yıl
Görüntü ve tasarımı gerçekten çok güzel.
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kaptanos 7 yıl
200Tl civarına satılır.
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mistifa 7 yıl
GÖrüntü ve tasarım olarak çok iyi bir fare. Ama küçük. Pillerini 1 günde tüketmek mümkün. Kablolu kullanmaya mahkum ediyor yani. O yüzden almaya değmez.
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***CoNDoR*** 7 yıl
mistifa

GÖrüntü ve tasarım olarak çok iyi bir fare. Ama küçük. Pillerini 1 günde tüketmek mümkün. Kablolu kullanmaya mahkum ediyor yani. O yüzden almaya değmez.


Bu kadar da atılmaz ki. Orochi kullanıyorum Low Discharge özellikli şarjlı pillerle (tanesi 3 lira falan) en az 1 ay gidiyor pili. Ne demek 1 gün
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