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Razer'dan Starcraft II tutkunlarına özel fare, klavye ve kulaklık

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,1b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Razer'dan Starcraft II tutkunlarına özel fare, klavye ve kulaklık
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Oyunculara özel çevre birimleri üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Razer, Starcraft II temalı yeni ürünlerini satışa sunmaya hazırlanıyor. Spectre isimli fare, Marauder isimli klavye ve Banshee II isimli kulaklık ile Razer, Starcraft tutkunu oyunseverlere göz kırpıyor. Razer'ın yeni ürünlerine daha yakından bakmak gerekirse, kablolu tasarıma sahip olan Spectre oyuncu faresi, 5600 DPI çözünürlüğünde Razer Precision 3.5G lazer sensör kullanıyor ve 5 adet buton ile geliyor. 1ms tepki süresine sahip olan fare, çok renkli LED sistemi ile görünüm anlamında da oldukça iddialı.

Razer'ın yeni oyuncu klavyesi Marauder ise arka aydınlatma sistemine sahip. Benzer şekilde 1ms tepki süresi sunan klavye, gelişmiş makro sistemi ile oyunlarda hızlı makro kaydına olanak tanıyor. Razer'ın Starcraft II temalı üçüncü yeni ürünü olan Bashee isimli yeni kulaklık ise APM (Actions-Per-Minute) ışık sistemine sahip. 50mm sürücülerin kullanıldığı yeni kulaklık, entegre ses ve mikrofon kontrol butonları ile çıkartılabilir mikrofon tasarımına sahip.

Tamamı üçüncü çeyrekte satışa sunulacak Starcraft II temalı yeni donanımlardan Spectre oyuncu faresi 79.99$, Marauder oyuncu klavyesi 119.99$ ve Banshee oyuncu kulaklığı da 89.99$ seviyesinden satışa sunulacak, fiyatlar Avrupa bölgesinde Avro cinsinden olacak.

Razer'dan Starcraft II tutkunlarına özel fare, klavye ve kulaklık
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Razer'dan Starcraft II tutkunlarına özel fare, klavye ve kulaklık
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MxFxOx 9 yıl
supermen yazılı tişörtlere benzemiş en azından ırklara benzer şekilde tasarım klavye olsa daha iyi olurdu mesela protasa özel klavye olsa çok şık olurdu.diğer türlü çıkartmalar da yeterli olur. razer dan bu kadar kötü ürün beklemezdim
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demir_pena 9 yıl
yön tuşları var dikkatli bakarsanız numpad in alt kısmındaki okları görürsünüz.
klavye aydınlatması mükemmel.
gözüm kaldı valla.
mouse ilk başta bana da şekilsiz geldi fakat biraz dikkatli inceleyince başarılı buldum.
ayrıca 1ms tepkime süresi ve 5600dpi tarama çözünürlüğü dehşet.
keşke fiyatlar daha uygun olsa...
daha doğrusu bunları alabilcek durumum olsa :)
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xao 9 yıl
O mouse ne öyle, hiç olmamış, allah aşkına bir tane beğenen var mı?
Klavye idare eder, tamamen yeni nesle yönelik. Çok fazla alacalı. Kulaklık kabaca olmuş, köşeli tasarım, kulaklıklara hiç gitmiyor.

Ancak sonuç olarak Starcraft II amblemini yapıştırmışlar, para tuzağını hazırlamışlar.
Buradan Bizzard'a sesleniyorum, Starcraft'ın şanına yakışmış mı hiç ha yakışmış mı?

Ulan bari fiyatını hakedecek bir tasarımı özelliği olsa idi, yuh be. Sanırım o fiyatların yarısı sadece Starcraft II amblemi için veriliyor olacak.

Not: Bu mesajı 10 arkadaşına fw etmezsen APM'in 30'un altında kalır, rush manyağı olursun...
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mrchad 9 yıl
zaten profesyonel oyuncular kablolu kullanıyor ki en mantıklısıda o ayrıca tasarımları beğendim tutkunları için güzel bir set.. razer = kalite...
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PontiSS 9 yıl
mouse dışında diğerlerinin işe yarayacağını sanmıyorum. kulaklığın kalitesinden şüpheliyim.
klavye de pavyoncu klavyesi gibi gereksiz bir kasış olmuş. tr olmamasına alışığız da yön tuşları bile yok.
laptop klavyesinden beter ki beni tiksindirmeye yetti. mouse insan evladı birşeye benziyor sanki.
zevk meselesi tabi.
netice olarak starcaft rules
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DH Misafiri 9 yıl
yön tuşları nerede :(
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gunescan 9 yıl
Wow için olanı var mı ki acaba?
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saintroyo 9 yıl

gunescan

Wow için olanı var mı ki acaba?



onun için sanırım creative de var kulaklık
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Öksürük Şurubu 9 yıl

gunescan
Wow için olanı var mı ki acaba?

hocam wow icin steelseries üretiyor,bildiğim kadariyla mouse ve mousepad.
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ogkasa 9 yıl
Profesyonel Oyun oynayanlar genelde kablolu tercih ederler bu bileşenleri. Çünkü kablolu bileşenlerin gecikme süreleri kablosuzlara göre daha düşüktür
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einhander 9 yıl
bu sabah haberı maıl olarak geldı gordugumde şaştım
klavye kulaklık tamamda fare cok şekilsiz nasıl rahat eder insanın elinde
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huseyincarnege 9 yıl
o paraya kablosu varsa yuh diyorum:S
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Denorath 9 yıl
o mouse'un kablosumu var bana mı öyle geliyor :)
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Çevre Birimleri, fiyat ve
7 etiket daha spectre özellik Kulaklık Razer çıkış tarihi Klavye Fare
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