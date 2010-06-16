Razer'dan Starcraft II tutkunlarına özel fare, klavye ve kulaklık

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Oyunculara özel çevre birimleri üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Razer, Starcraft II temalı yeni ürünlerini satışa sunmaya hazırlanıyor. Spectre isimli fare, Marauder isimli klavye ve Banshee II isimli kulaklık ile Razer, Starcraft tutkunu oyunseverlere göz kırpıyor. Razer'ın yeni ürünlerine daha yakından bakmak gerekirse, kablolu tasarıma sahip olan Spectre oyuncu faresi, 5600 DPI çözünürlüğünde Razer Precision 3.5G lazer sensör kullanıyor ve 5 adet buton ile geliyor. 1ms tepki süresine sahip olan fare, çok renkli LED sistemi ile görünüm anlamında da oldukça iddialı.

Razer'ın yeni oyuncu klavyesi Marauder ise arka aydınlatma sistemine sahip. Benzer şekilde 1ms tepki süresi sunan klavye, gelişmiş makro sistemi ile oyunlarda hızlı makro kaydına olanak tanıyor. Razer'ın Starcraft II temalı üçüncü yeni ürünü olan Bashee isimli yeni kulaklık ise APM (Actions-Per-Minute) ışık sistemine sahip. 50mm sürücülerin kullanıldığı yeni kulaklık, entegre ses ve mikrofon kontrol butonları ile çıkartılabilir mikrofon tasarımına sahip.

Tamamı üçüncü çeyrekte satışa sunulacak Starcraft II temalı yeni donanımlardan Spectre oyuncu faresi 79.99$, Marauder oyuncu klavyesi 119.99$ ve Banshee oyuncu kulaklığı da 89.99$ seviyesinden satışa sunulacak, fiyatlar Avrupa bölgesinde Avro cinsinden olacak.

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