Razer'dan Starcraft II tutkunlarına özel fare, klavye ve kulaklık

Oyunculara özel çevre birimleri üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Razer, Starcraft II temalı yeni ürünlerini satışa sunmaya hazırlanıyor. Spectre isimli fare, Marauder isimli klavye ve Banshee II isimli kulaklık ile Razer, Starcraft tutkunu oyunseverlere göz kırpıyor. Razer'ın yeni ürünlerine daha yakından bakmak gerekirse, kablolu tasarıma sahip olan Spectre oyuncu faresi, 5600 DPI çözünürlüğünde Razer Precision 3.5G lazer sensör kullanıyor ve 5 adet buton ile geliyor. 1ms tepki süresine sahip olan fare, çok renkli LED sistemi ile görünüm anlamında da oldukça iddialı.
Razer'ın yeni oyuncu klavyesi Marauder ise arka aydınlatma sistemine sahip. Benzer şekilde 1ms tepki süresi sunan klavye, gelişmiş makro sistemi ile oyunlarda hızlı makro kaydına olanak tanıyor. Razer'ın Starcraft II temalı üçüncü yeni ürünü olan Bashee isimli yeni kulaklık ise APM (Actions-Per-Minute) ışık sistemine sahip. 50mm sürücülerin kullanıldığı yeni kulaklık, entegre ses ve mikrofon kontrol butonları ile çıkartılabilir mikrofon tasarımına sahip.
Tamamı üçüncü çeyrekte satışa sunulacak Starcraft II temalı yeni donanımlardan Spectre oyuncu faresi 79.99$, Marauder oyuncu klavyesi 119.99$ ve Banshee oyuncu kulaklığı da 89.99$ seviyesinden satışa sunulacak, fiyatlar Avrupa bölgesinde Avro cinsinden olacak.
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klavye aydınlatması mükemmel.
gözüm kaldı valla.
mouse ilk başta bana da şekilsiz geldi fakat biraz dikkatli inceleyince başarılı buldum.
ayrıca 1ms tepkime süresi ve 5600dpi tarama çözünürlüğü dehşet.
keşke fiyatlar daha uygun olsa...
daha doğrusu bunları alabilcek durumum olsa :)
Klavye idare eder, tamamen yeni nesle yönelik. Çok fazla alacalı. Kulaklık kabaca olmuş, köşeli tasarım, kulaklıklara hiç gitmiyor.
Ancak sonuç olarak Starcraft II amblemini yapıştırmışlar, para tuzağını hazırlamışlar.
Buradan Bizzard'a sesleniyorum, Starcraft'ın şanına yakışmış mı hiç ha yakışmış mı?
Ulan bari fiyatını hakedecek bir tasarımı özelliği olsa idi, yuh be. Sanırım o fiyatların yarısı sadece Starcraft II amblemi için veriliyor olacak.
Not: Bu mesajı 10 arkadaşına fw etmezsen APM'in 30'un altında kalır, rush manyağı olursun...
klavye de pavyoncu klavyesi gibi gereksiz bir kasış olmuş. tr olmamasına alışığız da yön tuşları bile yok.
laptop klavyesinden beter ki beni tiksindirmeye yetti. mouse insan evladı birşeye benziyor sanki.
zevk meselesi tabi.
netice olarak starcaft rules
onun için sanırım creative de var kulaklık
hocam wow icin steelseries üretiyor,bildiğim kadariyla mouse ve mousepad.
klavye kulaklık tamamda fare cok şekilsiz nasıl rahat eder insanın elinde