Real Racing 3, EA'nın Asya web sitesinde erişilebilir içerik olarak listelendi

Mobil oyuncuların büyük bir merakla beklediği Real Racing 3, EA'nın Asya web sitesinde iPhone ve iPad için "OUT NOW" olarak listelendi. Ancak yapım, web sitesinde erişilebilir olarak görüntülenmesine rağmen henüz herhangi bir Appstore'daki yerini almış değil.

Yayınlanmasıyla birlikte mobil oyuncuların büyük ilgi göstereceğini tahmin ettiğimiz yapımın, beklentileri ne denli karşılayacağı yakın bir zaman içerisinde belli olacak gibi görünüyor.

Güncelleme: EA'dan gelen yeni bir açıklamaya göre yapım, şubat ayının sonunda mobil oyuncular ile buluşacak.

http://www.ea.com/asia/real-racing-3-ios?ClickID=ciavkliflsi4swexni4anex7azixw7asvnka

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Söz konusu durum mobil oyuncuları heyecanlandırmaya yetse de, oyunun erişilebilir olarak listelenmesinin bir hata mı, yoksa bilinçli mi yapılan bir hareket mi olduğuna dair EA'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki tatil dönemi içerisinde iOS platformu için yayınlanmasını beklediğimiz yapımın Android platformu içinde yayınlanacağını hatırlatalım.