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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Real Racing 3, EA'nın Asya web sitesinde erişilebilir içerik olarak listelendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Mobil oyuncuların büyük bir merakla beklediği Real Racing 3, EA'nın Asya web sitesinde iPhone ve iPad için "OUT NOW" olarak listelendi. Ancak yapım, web sitesinde erişilebilir olarak görüntülenmesine rağmen henüz herhangi bir Appstore'daki yerini almış değil.

Söz konusu durum mobil oyuncuları heyecanlandırmaya yetse de, oyunun erişilebilir olarak listelenmesinin bir hata mı, yoksa bilinçli mi yapılan bir hareket mi olduğuna dair EA'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki tatil dönemi içerisinde iOS platformu için yayınlanmasını beklediğimiz yapımın Android platformu içinde yayınlanacağını hatırlatalım.

Yayınlanmasıyla birlikte mobil oyuncuların büyük ilgi göstereceğini tahmin ettiğimiz yapımın, beklentileri ne denli karşılayacağı yakın bir zaman içerisinde belli olacak gibi görünüyor. 
Güncelleme: EA'dan gelen yeni bir açıklamaya göre yapım, şubat ayının sonunda mobil oyuncular ile buluşacak. 

http://www.ea.com/asia/real-racing-3-ios?ClickID=ciavkliflsi4swexni4anex7azixw7asvnka Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gduman 6 yıl
Real racing 3 buyuk olasilikla mart ayi icinde yapilacak etkinlikten sonra cikar.
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JasoNBuraK 6 yıl
Bu oyun zaten test edilmedi mi iPhone 5 lansmanında, neyi bekliyorlar anlamadım, 2 aylık ne işi var..
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Masterbronze12 6 yıl
Şubat ayına ertlenemiş çıkışı. İki ay daha beklemek lazım
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Thathurts 6 yıl
2 ay mı
Neyseki Most Wanted var idare edeceğiz artık biraz daha..
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KUM23 6 yıl
GRİD in yanına yaklaşamaz EA nın yarış oyunlarını oynamam. CODEMASTER varken
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Tanarri 6 yıl
MxFxOx
simulasyon :D pcde var mı bu

nfs shift ve shift 2 tavsiye ederim pc için
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Andromedaeksi 6 yıl
RR güzel oyundur çabuk çıkar umarım!
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Tristan Tzara 6 yıl
Çıksın sömürelim androidçiler olarak
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*GameOver* 6 yıl
ne kadar olağan üstü grafik yapsalarda oyunda heyecan ve aksiyon olmadığı için sevemedim rr2'yi aldım 2 defa oynadım kapattım
ama asphalt 6 ve 7'i zevkle bitirdim
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MxFxOx 6 yıl
"simulasyon" :D pc'de var mı bu
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zeona 6 yıl
Benim pc oyunu gorunce reset atti.Super bi oyun merakla bekliyorum
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Onur__ 6 yıl

Videoyu özellikle ses sonda + bu saatlerde izleyin
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myfranco 6 yıl Onur__
Onur__


Videoyu özellikle ses sonda + bu saatlerde izleyin

Herkes ayağa kalksın diye
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UnInvited_Guest 6 yıl
Note 2 de most wanted oynayinca gercekten bi tuhaf oldum vay be oyun konsollarinin sonu yakin dedim icimden gercekten kalite olaganustuydu buyuk ekranda oyun super hele super amoled ise eglence 2 ye katlaniyor.Real racing 3 u 4 gozle bekliyoruz.
Not:benim telefon s2.
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