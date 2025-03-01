Twitch'te para kazanma kolaylaşıyor, katı şartlar kaldırılıyor

Tam Boyutta Gör Twitch artık abonelikler ve Bits gibi para kazanma araçlarını çoğu yayıncıya ilk günden itibaren açacak. Bu, yayıncıların 50 takipçiye ulaşmasını, yedi ayrı günde düzenli olarak 8 saat yayın yapmasını ve ortalama üç izleyicinin izlemesini gerektiren İştirak (Affiliate) statüsüne ulaşma gerekliliğini ortadan kaldırıyor.

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Bits ve abonelikler ilk günden yeni yayıncılara açılacak

Bu değişiklik, yeni içerik üreticilerinin hemen kazanmaya başlamalarını sağlayarak içerikten para kazanma için daha kapsayıcı bir ortam oluşturmayı hedefliyor: “İster topluluğunuzu yeni kuruyor olun, ister bir süredir Twitch'te olun, para kazanma araçlarımızdan faydalanabilmenizi istiyoruz. Bu, statülerinden bağımsız olarak içerik oluşturucuların topluluklarını büyütmelerine ve doğrudan destek yoluyla kazanç elde etmeye başlamalarına olanak tanıyacak.”

Para kazanma araçlarına ek olarak, Twitch yayıncılarının kazançlarını "Twitch içinde satın alımlar" yapmak için kullanmalarına olanak tanıyan bir seçenek de sunulacak.

Clancy, iş birliği açısından ortak yayın çabalarını kolaylaştıran özellikler sunmayı planladığını duyurdu. Bunlar arasında, iş birliği oturumları sırasında geliri artırmak için tasarlanmış Paylaşımlı Hype Train ve paylaşımlı abonelik hedefleri yer alıyor. Ek olarak, yayıncılar yakında Paylaşımlı Sohbeti doğrudan mobil uygulamadan yönetebilecek, hareket halindeyken de birlikte çalıştığı kişilerle iletişimi sürdürecek.

Dan ayrıca mobil görüntüleme deneyiminin iyileştirileceğini ve izleyicilere Gelişmiş Yayıncılık özelliği aracılığıyla hem yatay hem de dikey video akışı desteği sağlanacağını belirtti. Keşif ve Klipler akışları da içerik keşfini ve izleyici katılımını iyileştirmek için güncellemeler alacak. Twitch CEO’su, “İzleyicilerin izleyecekleri içerikleri hızla bulmalarına, yayıncıların da topluluklarını büyütmelerine yardımcı olmak istiyoruz.” diyor.

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Twitch'te para kazanma kolaylaşıyor, katı şartlar kaldırılıyor