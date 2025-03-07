Google Haritalar, Android 16'nın yeni bildirim özelliğini destekleyen ilk uygulama oldu

Tam Boyutta Gör Android 16 şu anda beta aşamasında, Haziran ayında kararlı sürümü yayınlanacak. Android 16 ile gelen yeni özelliklerinden biri de Canlı Güncellemeler adı verilen yeni bir bildirim türü. Bu özellik, hem kilit ekranınızda hem de durum çubuğunuzda devam eden aktiviteler için gerçek zamanlı bilgiler sunuyor. Canlı Güncellemeler, Android 16 Beta 2.1 sürümde kısmen işlevsel ve bu özelliği kullanan ilk uygulama Google Haritalar oldu.

Android 16’nın yol haritası netleşti: İşte çıkış tarihi 1 gün önce eklendi

Google Maps Canlı Güncellemeler özelliği

Paylaşılan ekran görüntülerine göre, Google Haritalar, devam eden yol tarifi sırasında telefonun ana ekranına dönüldüğünde ekranın üst kısmında ufak bir alanda navigasyon bilgilerini gösterecek. Buraya dokunulduğunda ek bilgileri gösteren -taşınabilir- bir ekran açılacak. Bu hap şeklindeki bildirim, diğer uygulamaları kullanırken ekranda birkaç saniye boyunca kalacak.

Google Haritalar Canlı Güncellemeler özelliği uygulama ayarları altında “Canlı bilgileri göster” seçeneğiyle aktif edilebilecek. Şu an için yalnızca Android 16 Beta 2.1 yüklü cihazlarda kullanılabiliyor.

Samsung’un One UI 8.0 güncellemesiyle Canlı Güncellemeler bildirimlerini Now Bar’a entegre etmesi bekleniyor.

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Google Maps, Android 16'nın yeni bildirim özelliğiyle güncellendi