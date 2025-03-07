Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Haritalar, Android 16'nın yeni bildirim özelliğini destekleyen ilk uygulama oldu

    Google, Android 16'nın en son beta sürümüyle Canlı Güncelleme bildirimlerini tanıttı. iPhone'daki Canlı Etkinlikler'e benzeyen bu özelliği destekleyen ilk uygulama Google Maps oldu.
    Google Maps Canlı Güncellemeler bildirimler Tam Boyutta Gör
    Android 16 şu anda beta aşamasında, Haziran ayında kararlı sürümü yayınlanacak. Android 16 ile gelen yeni özelliklerinden biri de Canlı Güncellemeler adı verilen yeni bir bildirim türü. Bu özellik, hem kilit ekranınızda hem de durum çubuğunuzda devam eden aktiviteler için gerçek zamanlı bilgiler sunuyor. Canlı Güncellemeler, Android 16 Beta 2.1 sürümde kısmen işlevsel ve bu özelliği kullanan ilk uygulama Google Haritalar oldu.

    Google Maps Canlı Güncellemeler özelliği

    Paylaşılan ekran görüntülerine göre, Google Haritalar, devam eden yol tarifi sırasında telefonun ana ekranına dönüldüğünde ekranın üst kısmında ufak bir alanda navigasyon bilgilerini gösterecek. Buraya dokunulduğunda ek bilgileri gösteren -taşınabilir- bir ekran açılacak. Bu hap şeklindeki bildirim, diğer uygulamaları kullanırken ekranda birkaç saniye boyunca kalacak.

    Google Haritalar Canlı Güncellemeler özelliği uygulama ayarları altında  “Canlı bilgileri göster” seçeneğiyle aktif edilebilecek. Şu an için yalnızca Android 16 Beta 2.1 yüklü cihazlarda kullanılabiliyor.

    Samsung’un One UI 8.0 güncellemesiyle Canlı Güncellemeler bildirimlerini Now Bar’a entegre etmesi bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar KIZILELMA, 53 dakika havada kaldı

    Profil resmi
    turkelvis 2 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eyestil göz damlası yorumları amatör vize harita dil yorumları iburamin zero ve iburamin cold arasındaki fark keratokonus askerliğe engel mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A55 5G
    Samsung Galaxy A55 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum