Google Haritalar, Android 16'nın yeni bildirim özelliğini destekleyen ilk uygulama oldu

Google Maps Canlı Güncellemeler özelliği
Paylaşılan ekran görüntülerine göre, Google Haritalar, devam eden yol tarifi sırasında telefonun ana ekranına dönüldüğünde ekranın üst kısmında ufak bir alanda navigasyon bilgilerini gösterecek. Buraya dokunulduğunda ek bilgileri gösteren -taşınabilir- bir ekran açılacak. Bu hap şeklindeki bildirim, diğer uygulamaları kullanırken ekranda birkaç saniye boyunca kalacak.
Google Haritalar Canlı Güncellemeler özelliği uygulama ayarları altında “Canlı bilgileri göster” seçeneğiyle aktif edilebilecek. Şu an için yalnızca Android 16 Beta 2.1 yüklü cihazlarda kullanılabiliyor.
Samsung’un One UI 8.0 güncellemesiyle Canlı Güncellemeler bildirimlerini Now Bar’a entegre etmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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