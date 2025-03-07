Instagram’a Discord benzeri 'topluluk sohbeti' özelliği geliyor

Özellik henüz resmi olarak duyurulmasa da, geliştirici Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan ekran görüntüleri sayesinde bazı detaylar gün yüzüne çıktı. Paylaşılan bilgilere göre, Topluluk Sohbeti en fazla 250 kişinin katılabildiği gruplardan oluşacak. Kullanıcılar, belirli bir konu etrafında sohbet başlatabilecek. Ayrıca kimlerin gruba katılabileceği de yönetilebilecek.
Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz netlik kazanmış değil. Meta, bunun yalnızca dahili bir prototip olduğunu ve şirket dışındaki kullanıcılarla test edilmediğini açıkladı. Ancak, daha önce WhatsApp, Facebook ve Messenger platformlarına benzer özellikler ekleyen şirketin, Instagram için de bu adımı atması şaşırtıcı olmaz.
İzlerken gu-rur-lan-dım...