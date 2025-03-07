Instagram’a Discord benzeri 'topluluk sohbeti' özelliği geliyor

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Tam Boyutta Gör Instagram, kullanıcıların belirli konular etrafında bir araya gelerek sohbet grupları oluşturmasını sağlayan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. "Topluluk Sohbeti" adı verilen bu özellik, aynı ilgi alanına sahip kullanıcıları bir araya getirmeyi amaçlıyor ve Discord’a benzer bir deneyim sunuyor.

Instagram’a Topluluk Sohbeti geliyor

Özellik henüz resmi olarak duyurulmasa da, geliştirici Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan ekran görüntüleri sayesinde bazı detaylar gün yüzüne çıktı. Paylaşılan bilgilere göre, Topluluk Sohbeti en fazla 250 kişinin katılabildiği gruplardan oluşacak. Kullanıcılar, belirli bir konu etrafında sohbet başlatabilecek. Ayrıca kimlerin gruba katılabileceği de yönetilebilecek.

Tam Boyutta Gör Bu özellik, Instagram’ın mevcut "Yayın Kanalları"ndan farklı olarak daha interaktif olacak. Yayın Kanalları, içerik üreticilerinin takipçilerine tek yönlü mesaj göndermesine olanak tanırken, Topluluk Sohbeti’ne katılan herkes sohbete dahil olabilecek. Ayrıca, yöneticiler mesajları silebilecek ve üyeleri gruptan çıkarabilecek. Meta’nın içerik denetleme politikaları gereğince bu sohbetlerin de belirli topluluk kurallarına tabi olacağı belirtiliyor.

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Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz netlik kazanmış değil. Meta, bunun yalnızca dahili bir prototip olduğunu ve şirket dışındaki kullanıcılarla test edilmediğini açıkladı. Ancak, daha önce WhatsApp, Facebook ve Messenger platformlarına benzer özellikler ekleyen şirketin, Instagram için de bu adımı atması şaşırtıcı olmaz.

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