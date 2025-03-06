Amazon Prime Video, yapay zeka destekli dublaj programını test ediyor

- Lisanslı film ve dizilerde test ediliyor
- Amazon: Yapay zeka dublaj, insanların kontrolünden geçiyor
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Lisanslı film ve dizilerde test ediliyor
Yapay zeka destekli dublaj, şu anda El Cid: La Leyenda, Mi Mamá Lora, Long Lost dahil olmak üzere 12 lisanslı film ve dizi için kullanıma sunulmuş durumda. Bu yapımlar artık hem İngilizce hem de Latin Amerika İspanyolcası dilinde izlenebilir olacak. Bu, dizileri ve filmleri daha erişilebilir ve keyifli hale getirecek.
Amazon: Yapay zeka dublaj, insanların kontrolünden geçiyor
Açıklamada en yüksek kalite için yapay zeka destekli dublajın alanında uzman kişilerin kontrolünden geçtikten sonra yapımlara uygulandığı belirtildi. sürecinin tamamen yapay zeka tarafından yönlendirilmiyor. Amazon'a göre, dil uzmanları çıktıyı iyileştirmek ve dublajlı seslerin doğal görünmesini sağlamak için yapay zeka ile birlikte çalışıyor.
Amazon Prime Video, içeriği birden fazla dilde izlenebilir hale getirmek için halihazırda altyazı, açıklama ve sesli açıklamalar sunuyor. Dublaj, izleyicilerin içerikle doğal bir şekilde etkileşime girmesini kolaylaştırarak başka bir erişilebilirlik düzeyi ekleyecek. Dünya çapında 200 milyondan fazla abonesi olan şirket, yapay zekanın gücünden yararlanarak dil seçeneklerini genişletmek ve daha geniş bir kitleye ulaşmak istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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