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    Anlık Bildirim

    Amazon Prime Video, yapay zeka destekli dublaj programını test ediyor

    Amazon Prime Video, film ve dizilerde yapay zeka destekli dublaj programını test ediyor. İzleyicilerin belirli ülkelerde dublajı olmayan yapımların keyfini çıkarmalarına yardımcı olacak.
    Amazon Prime Video film diziler yapay zeka dublaj Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Video, izleyicilerin kendi dillerinde olmayan film ve dizilerin keyfini çıkarmalarına yardımcı olacak bir programı test ediyor. Amazon Prime Video, lisanslı film ve diziler için yapay zeka destekli dublaj sunacak. İşte detaylar:

    Lisanslı film ve dizilerde test ediliyor

    Yapay zeka destekli dublaj, şu anda El Cid: La Leyenda, Mi Mamá Lora, Long Lost dahil olmak üzere 12 lisanslı film ve dizi için kullanıma sunulmuş durumda. Bu yapımlar artık hem İngilizce hem de Latin Amerika İspanyolcası dilinde izlenebilir olacak. Bu, dizileri ve filmleri daha erişilebilir ve keyifli hale getirecek.

    Amazon: Yapay zeka dublaj, insanların kontrolünden geçiyor

    Açıklamada en yüksek kalite için yapay zeka destekli dublajın alanında uzman kişilerin kontrolünden geçtikten sonra yapımlara uygulandığı belirtildi. sürecinin tamamen yapay zeka tarafından yönlendirilmiyor. Amazon'a göre, dil uzmanları çıktıyı iyileştirmek ve dublajlı seslerin doğal görünmesini sağlamak için yapay zeka ile birlikte çalışıyor.

    Amazon Prime Video, içeriği birden fazla dilde izlenebilir hale getirmek için halihazırda altyazı, açıklama ve sesli açıklamalar sunuyor. Dublaj, izleyicilerin içerikle doğal bir şekilde etkileşime girmesini kolaylaştırarak başka bir erişilebilirlik düzeyi ekleyecek. Dünya çapında 200 milyondan fazla abonesi olan şirket, yapay zekanın gücünden yararlanarak dil seçeneklerini genişletmek ve daha geniş bir kitleye ulaşmak istiyor.

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    turkelvis 15 saat önce

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