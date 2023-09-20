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    Anlık Bildirim

    WhatsApp'ta engellendiğimi nasıl anlarım? İşte 5 hızlı yol (2023)

    WhatsApp'tan engellenmek sıklıkla karşılaşılan bir durum. Peki, WhatsApp'tan engellendiğimi nasıl anlarım? İşte mesaj atmadan öğrenmenin en hızlı 5 yolu:       

    Birisini WhatsApp’ta engellemek, o kişinin sizi aramasını veya mesaj göndermesini durdurmanın en iyi yoludur. Peki ya engellenen kişi sizseniz? WhatsApp’ta engellendiğinizi nasıl anlarsınız? Twitter ve diğer sosyal ağlarda olduğu gibi WhatsApp’ta sizi engelleyeni görmenin doğrudan bir yolu yok ancak anlamanın birkaç yolu var. İşte “WhatsApp’ta engellendiğimi nasıl anlarım?” diyenler için ipuçları burada.

    WhatsApp’ta birine mesaj gönderirken sorun yaşıyorsanız, o kişinin sizi engelleyip engellemediğini merak ediyor olabilirsiniz. WhatsApp, kullanıcıların son görülme ve çevrimiçi durumunu gizleme gibi seçenekler sunduğundan, sizi engellediğini düşündüğünüz birinin aslında gizliliğini sağlamış olması mümkündür.

    WhatsApp’ta mesaj atmadan engellendiğini nasıl anlarım 🧐

    whatsapp engellendiğimi nasıl anlarım Tam Boyutta Gör
    WhatsApp’ta birinin beni engellediğini nereden anlarım? diyorsanız, ilk bakmanız gereken yer kişinin profil resmi ve durumu olmalıdır. WhatsApp’ta engellendikten sonra artık o kişinin profil resmini ve güncel durumunu göremezsiniz.

    WhatsApp’ta size engellediğinizi doğrudan söyleyecek bir program olmasa da birinin sizi engellemiş olabileceğini gösteren birkaç işaret vardır. WhatsApp’ta engellendiğini nasıl anlarsın? sorusunun yanıtını arayanlar için WhatsApp engelleme nasıl anlaşılır adım adım görelim 👇  

    • Kişinin son görülme durumunu göremezsiniz.
    • Kişinin profil resminde veya durumunda herhangi bir değişiklik göremezsiniz.
    • En son ne zaman çevrimiçi olduğunu göremezsiniz.
    • Mesajlarınız ve aramalarınız iletilmez.
    • Sizi engelleyen kişiyi bir gruba ekleyemezsiniz.

    WhatsApp’ın en popüler özelliklerinden biri “son görülme” işlevidir. Bu, aslında kişinin en son ne zaman aktif olduğunu gösteren bir ibaredir ancak kaybolursa bu, engellendiğinizin olası bir işareti olabilir. Ne de olsa birini engellediğinizde çevrimiçi olduğunuzu bilmesini istemezsiniz. Öte yandan bu özellik devre dışı bırakılabildiğinden kişi yalnızca son görülme zamanını kapatmış da olabilir.

    whatsapp engellendiğini nasıl anlarsın Tam Boyutta Gör
    WhatsApp’ta sizi engelleyen birine mesaj gönderemez ve arama yapamazsınız. Ancak bundan daha fazlası var. WhatsApp’ta birine mesaj gönderdiğinizde bir dizi onay işareti mesajın teslim durumunu gösterir. Tek tik, mesajın gönderildiği ancak alınmadığı anlamına gelir. İki tik, mesajın alındığı ancak okunmadığı anlamına gelir. İki mavi tik, mesajınızın okunduğu anlamına gelir. Engellenirseniz, mesajınız hiçbir zaman ilk aşamayı aşamaz, aramalar da otomatik olarak sonlandırılır. Ancak bu, WhatsApp’ta engellendiğinizi anlamanın kesin bir yolu değildir. Çünkü mesaj attığınız kişi o anda internete bağlı olmayabilir, mesajlarınız bu yüzden iletilmiyor olabilir. Ancak, bu durum tüm gün sürüyorsa yüksek ihtimal engellenmişsinizdir.

    Son olarak sizi WhatsApp’ta engelleyen birini yeni bir grup sohbetine ekleyemezsiniz. Kişi, mevcut grup sohbetlerinde gözükmeye devam edebilir ancak yeni bir gruba eklemeye çalıştığınızda WhatsApp, buna izin vermez; hatta bir uyarı mesajıyla karşılaşırsınız. Sizi gruplara kimlerin ekleyebileceğini kısıtlamak mümkün olsa da bir kişinin kişi listesindeyseniz o kişi sizi özellikle ekleyemeceğinizi belirtmediği sürece onu bir gruba ekleyebilirsiniz. Bir gruba ekleme, engellenip engellenmediğinizi test etmenin en kesin yoludur. Ancak, eğer engellenmediyseniz o kişiye durumu açıklamak da zor olacaktır.

    WhatsApp’ta engelleyen kişi sizseniz çevrimiçi durumunu görme gibi bazı merak ettiğiniz konular olabilir. Örneğin; WhatsApp’ta engellediğim kişinin çevrimiçi olduğunu ve durumunu görebilir miyim? sorusunu yanıtlayalım. Sohbet penceresinde ilgili kişinin son görülme zamanını ve çevrimiçi olup olmadığını göremezsiniz.

    WhatsApp engellendiğimi nasıl anlarım uygulaması yoktur. WhatsApp block checker vb. uygulamaları telefonunuza kesinlikle indirmeyin, yüklemeyin, telefon numaranızı girmeyin.

    WhatsApp engel kaldırma hilesi ❎

    whatsappta engellendiğimi nasıl kaldırırım Tam Boyutta Gör
    WhatsApp’ta engel kendi kendi kalmaz. Peki, WhatsApp’ta beni engelleyenin engelini nasıl kaldırabilirim? WhatsApp’ta engelinizi kaldırmanın ilk yolu hesabınızı silmektir. Hesabınızı sildikten sonra WhatsApp uygulamasını telefonunuzdan kaldırın ve cihazınızı yeniden başlatın. WhatsApp’ı tekrar yükleyip numara doğrulama adımını geçtikten sonra daha önce WhatsApp’ta engelleyen tüm kişilerin engelinin kalktığını göreceksiniz.

    WhatsApp’ta engel kaldırmanın diğer yolu ortak bir arkadaşınızdan siz ve sizi engelleyen kişinin olduğu bir grup kurmasını istemek. Grubu kuran kişi sonrasında gruptan ayrılabilir. Grup, engellendikten sonra bile sohbet edebilmenize yardımcı olacak. Ancak arama yapamazsınız.

    WhatsApp, sürekli ve sık aralıkla güncellenen bir uygulama olduğundan, bu engel kaldırma yolları işe yaramayabilir.

    WhatsApp’ta birine mesaj gönderdikten sonra yanıt vermediğini fark edebilirsiniz. WhatsApp’ta birinin size neden yanıt vermediğine ilişkin birkaç olasılık vardır; meşgul olabilir, artık WhatsApp kullanmıyor olabilir, WhatsApp hesabını tamamen silmiş olabilir… Ancak sizi engellemiş olması da mümkündür. WhatsApp, engelleme durumunda bildirim göndermez, sizi engelleyenleri göstermez. Ancak, engellendiğiniz anlamına gelen birkaç işaret vardır. Bu rehber yazıda “WhatsApp’ta engellendiğimi nasıl anlarım?” sorusunun yanıtını detaylıca bulabilirsiniz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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