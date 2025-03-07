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    1Password, yeni konum bazlı özelliğini kullanıma sundu

    1Password, yeni güncellemeyle oturum açma bilgilerini, parolaları, PIN'leri ve daha fazlasını kullanıcının konumuna göre göstermeye başladı. 1Password, bu özelliği sunan tek parola yöneticisi.
    1Password konum bazlı şifre gösterme Tam Boyutta Gör
    1Password, uygulamada saklanan parola kimlik bilgilerine konum atamaya olanak tanıyan yeni bir özellik sunmaya başladı. Kullanıcı, bu konumlara yaklaştığında, 1Password uygulaması otomatik olarak bu şifreleri öne çıkaracak.

    1Password, şifreleri konuma göre gösterecek

    1Password, şu anda konuma göre şifre önerisinde bulunan tek parola yöneticisi olduğunu iddia ediyor. Amacı, kullanıcıların parola ve diğer bilgilerine ihtiyaç duydukları her yerde, her zaman daha hızlı erişebilmelerini sağlamak. Kullanıcı, kimlik bilgisi adını bilmese veya hatırlamasa bile bilgileri otomatik olarak gösterilecek.

    1Password’te ekli veya yeni eklenecek herhangi bir kimlik bilgisine, fiziksel konum bilgisi eklenebiliyor. Kullanıcı konuma ulaştığında gerekli tüm bilgiler ana sekmede gösteriliyor. Şifre yöneticisi uygulaması ayrıca şifrelere bağlanan tüm konumları gösteren harita görünümü de sunuyor.

    1Password, yeni özelliğiyle bir bankanın ATM’sine gittiğinizde kartınızın şifresi, hastaneye gittiğinizde sağlık bilgileriniz, iş yerine gittiğinizde veya eve geldiğinizde Wi-Fi şifreleriniz, havalanına vardığınızda seyahat belgelerinize ait verileri görmenizi kolaylaştıracak.

    Şirket, kasadaki konum verilerinin saklanmadığını, paylaşılmadığını veya izlenmediğini iddia ediyor. Şifre yöneticisini iş yerinde kullananlar için de işverenlerin şifre konumlarını göremeyeceği belirtildi. 1Password’ün yeni konum bazlı özelliği abonelik gerektiriyor. 1Password abonelik ücreti aylık 43,99 TL.

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    turkelvis 1 gün önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

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