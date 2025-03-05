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    Rekabet Kurumu bahis reklamları nedeniyle Mackolik'e yüklü miktarda ceza kesti

    Rekabet Kurumu, yasal bahis firmalarıyla yaptığı anlaşma nedeniyle Mackolik'e yaklaşık 13 milyon TL idari para cezası kesti. Mackolik'in reklamlar konusunda daha şeffaf olması istendi.
    Rekabet Kurumu Mackolik'e yüklü miktarda ceza kesti! Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurumu, canlı skor uygulaması Mackolik’e yüklü miktarda para cezası kesti. Cezanın gerekçesi olarak Mackolik’teki bahis reklamları ve rekabeti ihlal eden reklam anlaşmaları gösterildi.

    Rekabet Kurumu, 2023 yılında Mackolik’e soruşturma açmış ve Nesine reklamları hakkında geçici tedbir kararı almıştı. Mackolik’in reklam alanlarında diğer bahis firmalarına da yer vermesi zorunlu tutulmuştu. Rekabet Kurumu, soruşturmasını tamamladı ve Mackolik’e iki ayrı ihlalden toplam 13 milyon TL idari para cezası kesti. Ayrıca Rekabet Kurulu, uygulamadaki reklamlarla ilgili bazı yükümlülükler getirdi.

    Mackolik neden ceza aldı?

    Mackolik’in reklam ve hizmet satışı sözleşmesi kapsamında alıcıları olan reklam ofislerine müşteri sınırlaması getirmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine ve bu kapsamda Mackolik’e 7.422.998,17 TL idari para cezası verilmesine,

    Ayrıca Mackolik çevrim içi görüntülü reklamcılık ve yönlendirme hizmetleri pazarında çevrim içi sabit ihtimalli bahis oyunları sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere yönelik ayrımcılık yaparak hâkim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Kanunun 6. maddesini ihlal ettiğine ve bu kapsamda Mackolik'e 5.567.248,63 TL idari para cezası verilmesine karar verildi.

    Rekabet Kurulu bazı yükümlülükler getirdi

    Rekabet Kurulu, soruşturma sonucunda Mackolik’in idari para cezasına ek olarak bazı yükümlülükleri yerine getirmesini istedi. Bahis firmaları arasında ayrımcılık yapılmayacak şekilde reklam politikası izlenmesi ve reklamların rotasyonlu bir şekilde sıralanmasını istedi.

    Kuruldan yapılan açıklamaya göre;

    Mackolik platformlarında reklam alanlarında yer alan ve çevrim içi sabit ihtimalli bahis oyunları pazarında faaliyet gösteren teşebbüslere karşı ayrıma yol açmayacak şeffaf bir reklam politikası izlemesi ve bu teşebbüsleri rakipleri karşısında ayrıcalıklı bir konuma getirmeyecek şekilde reklam alanlarında rotasyonlu gösterim sağlanması,

    Mackolik’in platformlarında spor bahislerine yönelik yönlendirme alanlarında yer alan ve çevrim içi sabit ihtimalli bahis oyunları pazarında faaliyet gösteren teşebbüslere karşı ayrıma yol açmayacak şeffaf bir politika izlemesi ve söz konusu bahis oranlarına ilişkin yönlendirmelerde çevrim içi sabit ihtimalli bahis oyunları pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin gösteriminin hiçbir teşebbüse ayrıcalık tanınmayacak şekilde rotasyonlu bir şekilde sıralanmasına ilişkin bir sistem kurulması şeklinde yükümlülük getirilmesine karar verilmiştir.

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