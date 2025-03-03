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    Steam, tüm zamanların oyuncu sayısı rekorunu kırdı: İşte sıralama

    PC oyunculuğunun temel taşlarından biri olan Steam, 2 Mart'ta kendi rekorunu kırarak eş zamanlı oyuncu sayısında 40.2 milyona ulaştı. En son rekor geçtiğimiz Aralık ayında kırılmıştı.
    Steam, tüm zamanların oyuncu sayısı rekorunu kırdı: İşte sıralama Tam Boyutta Gör
    Valve’ın dijital oyun platformu Steam, bildiğiniz gibi sadece oyun değil dev bir sosyal ağa dönüşmüş durumda. Bu kapsamda Steam, son 24 saatte daha önce görülmemiş sayıda eş zamanlı oyuncuya ulaşarak yeni bir rekor daha kırdı. Platformda 40.2 milyon kullanıcı çevrimiçi olarak kayıtlara geçti.

    Steam tekrar kendi rekorunu kırdı

    Steam’in oyuncu sayısında artış yaşanmaya devam ediyor. Daha önce Aralık 2024’te 39.2 milyon, Eylül 2024’te 38.3 milyon ve Ağustos 2024’te 37.2 milyon oyuncu eş zamanlı olarak platformda bulunmuştu. Aralık ayında bu sayı 38.2 milyona ulaşırken, Ocak 2025’te 39.3 milyon seviyesindeydi. 

    Valve’den alınan istatistiklere göre Steam, dün aynı anda 40,2 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahipti. Bu da geçtiğimiz Ocak ayında ulaştığı 39.3 milyonluk rekoru geride bıraktığı anlamına geliyor. Diğer tarafta Epic Games Store’un da büyüme gösterdiğini belirtmek gerek. Epic, yakın zamanda 295 milyon hesap ve aylık 67 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Ancak bu rakamlar, Steam’in pazar üzerindeki etkisini sarsacak seviyede değil. 

    Öte yandan, Monster Hunter Wilds gibi büyük oyunlar da bu büyümenin en büyük destekçileri arasında. Capcom’un son oyunu, Steam’de 1.38 milyon eş zamanlı oyuncuya ulaşarak büyük bir başarı elde etti. Ayrıca, Counter-Strike 2, Dota 2 ve PUBG: Battlegrounds gibi oyunlar platformdaki popülerliğini koruyor. Son 24 saatte Steam’de en çok oynanan oyunlar ise şu şekilde:

    • Counter-Strike 2
    • Dota 2
    • Monster Hunter Wilds
    • Path of Exile 2
    • Marvel’s Rivals
    • PUBG: Battlegrounds
    • Rust
    • Grand Theft Auto 5
    • Call of Duty
    • Delta Force
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    -OFLU- 21 saat önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 1 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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