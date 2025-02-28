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    Anlık Bildirim

    WhatsApp çöktü mü? Kullanıcılar mesaj göndermekte zorlanıyor

    Dünyanın dört bir yanından insanların başlıca mesajlaşma aracı olan WhatsApp, şu anda tüm dünyada kesintiler yaşıyor. Dünyanın dört bir yanında kullanıcılar WhatsApp'a ne olduğunu merak ediyor.
    WhatsApp Tam Boyutta Gör
    Dünya genelinde en çok kullanıcısı olan mobil uygulamalardan biri olan WhatsApp, şu saatlerde kesinti problemleriyle gündemde. Türkiye saatiyle 18:00 itibarıyla başlayan sorunların sebebi henüz tam olarak anlaşılabilmiş değil. Ancak gerek kullanıcıların sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar, gerekse DownDetector gibi platformlar tarafından paylaşılan bilgiler, WhatsApp'ta şu anda ciddi sorunlar yaşandığını gösteriyor.

    WhatsApp Dünya Genelinde Kesinti Yaşıyor

    Üstelik bu durum belli bir ülkeye ya da bölgeye de özel değil. Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar şu anda WhatsApp konusunda sorun yaşadıklarını söylüyorlar. Şu ana kadar paylaşılan bilgiler, uygulamanın açılmasında bir sorun olmadığını fakat mesaj gönderme konusunda sorun yaşandığını gösteriyor.

    Şimdi gözler Meta'ya çevrilmiş durumda. WhatsApp'ın sahibi olan Meta'nın önümüzdeki dakikalarda konu hakkında bir açıklama yayınlayıp bu sorunun kaynağına açıklık getirmesi bekleniyor.

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