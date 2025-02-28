WhatsApp çöktü mü? Kullanıcılar mesaj göndermekte zorlanıyor

WhatsApp Dünya Genelinde Kesinti Yaşıyor
Üstelik bu durum belli bir ülkeye ya da bölgeye de özel değil. Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar şu anda WhatsApp konusunda sorun yaşadıklarını söylüyorlar. Şu ana kadar paylaşılan bilgiler, uygulamanın açılmasında bir sorun olmadığını fakat mesaj gönderme konusunda sorun yaşandığını gösteriyor.
Şimdi gözler Meta'ya çevrilmiş durumda. WhatsApp'ın sahibi olan Meta'nın önümüzdeki dakikalarda konu hakkında bir açıklama yayınlayıp bu sorunun kaynağına açıklık getirmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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