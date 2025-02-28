WhatsApp çöktü mü? Kullanıcılar mesaj göndermekte zorlanıyor

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Tam Boyutta Gör Dünya genelinde en çok kullanıcısı olan mobil uygulamalardan biri olan WhatsApp, şu saatlerde kesinti problemleriyle gündemde. Türkiye saatiyle 18:00 itibarıyla başlayan sorunların sebebi henüz tam olarak anlaşılabilmiş değil. Ancak gerek kullanıcıların sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar, gerekse DownDetector gibi platformlar tarafından paylaşılan bilgiler, WhatsApp'ta şu anda ciddi sorunlar yaşandığını gösteriyor.

WhatsApp Dünya Genelinde Kesinti Yaşıyor

Üstelik bu durum belli bir ülkeye ya da bölgeye de özel değil. Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar şu anda WhatsApp konusunda sorun yaşadıklarını söylüyorlar. Şu ana kadar paylaşılan bilgiler, uygulamanın açılmasında bir sorun olmadığını fakat mesaj gönderme konusunda sorun yaşandığını gösteriyor.

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Şimdi gözler Meta'ya çevrilmiş durumda. WhatsApp'ın sahibi olan Meta'nın önümüzdeki dakikalarda konu hakkında bir açıklama yayınlayıp bu sorunun kaynağına açıklık getirmesi bekleniyor.

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