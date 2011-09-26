RedHat : Microsoft, Windows 8 açılış özelliklerini ve bunun Linux'a etkisini açıklamalı

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8 kısa süre önce BUILD konferansıyla görkemli bir şekilde tanıtıldı. Masaüstü sistemlerin hakimi olarak kalmayı ve tablet sistemlerde Android ve iOS ile yarışmayı hedefleyen Microsoft'a ilk eleştiri Linux cephesinden geldi.





RedHat geliştiricilerinden Matthew Garrett blogunda Windows 8'in “güvenli açılış” şeklinde gelişmiş güvenlik sisteminin bir parçası olarak lanse ettiği fonksiyonun Linux dual bootuna izin vermediğini duyurdu.





Yeni açılış prosedürü bilgisayarın yazılımına “imza anahtarları”nın yüklü olmasını gerektiriyor. Bu anahtarın yüklü olmadığı hiç bir yazılım dual boot altında açılamıyor. Bu Windows'un yanına kurularak dual boot ile kullanıma açılan Linux sistemleri için kritik bir önem taşıyor.





Micorosoft'un BIOS yerine kullanacağı daha gelişmiş UEFI sisteminde bu anahtarlar için merkezi bir imza mekanizması yok. Anahtarlar bir satıcı tarafından bilgisayara yüklendiyse yine imzalama işlemini bu satıcının gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu sistem sadece OEM ile geliyor ve Microsoft anahtarları bir Linux kopyasının açılışına izin vermiyor.





ZDNet sitesinden Mary Jo Foley ise bu durumun kabul edilemez olduğunu ve Microsoft'un tüm hikayeyi tam olarak anlatması gerektiğini belirtiyor. Linux geliştiricileri Microsoft'tan resmi bir açıklama bekliyor. Foley Haziran ayında Güvenli UEFI anahtarlarının üretici firmalar tarafından imzalanacağına, alıcı/kullanıcı tarafı ile kesinlikle paylaşılmayacağına dair bazı söylentileri duyduklarını şimdi ise bunun gerçeğe döndüğünü vurguladı.





İddia edilen konu açık kaynak Linux geliştiricileri için gerçekten büyük önem arzediyor. Bu Microsoft'un standart kullanıcılar için Windows 8'in yanına Linux sürümü kurarak çalıştırmasının tamamen önüne geçeceğini gösteriyor. Sonuçta ise büyük bir tekelleşme kavgası yaşanabilir. Microsoft bu problemle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.