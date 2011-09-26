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RedHat : Microsoft, Windows 8 açılış özelliklerini ve bunun Linux'a etkisini açıklamalı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8 kısa süre önce BUILD konferansıyla görkemli bir şekilde tanıtıldı. Masaüstü sistemlerin hakimi olarak kalmayı ve tablet sistemlerde Android ve iOS ile yarışmayı hedefleyen Microsoft'a ilk eleştiri Linux cephesinden geldi.

RedHat geliştiricilerinden Matthew Garrett blogunda Windows 8'in “güvenli açılış” şeklinde gelişmiş güvenlik sisteminin bir parçası olarak lanse ettiği fonksiyonun Linux dual bootuna izin vermediğini duyurdu.

Yeni açılış prosedürü bilgisayarın yazılımına “imza anahtarları”nın yüklü olmasını gerektiriyor. Bu anahtarın yüklü olmadığı hiç bir yazılım dual boot altında açılamıyor. Bu Windows'un yanına kurularak dual boot ile kullanıma açılan Linux sistemleri için kritik bir önem taşıyor.

Micorosoft'un BIOS yerine kullanacağı daha gelişmiş UEFI sisteminde bu anahtarlar için merkezi bir imza mekanizması yok. Anahtarlar bir satıcı tarafından bilgisayara yüklendiyse yine imzalama işlemini bu satıcının gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu sistem sadece OEM ile geliyor ve Microsoft anahtarları bir Linux kopyasının açılışına izin vermiyor.

ZDNet sitesinden Mary Jo Foley ise bu durumun kabul edilemez olduğunu ve Microsoft'un tüm hikayeyi tam olarak anlatması gerektiğini belirtiyor. Linux geliştiricileri Microsoft'tan resmi bir açıklama bekliyor. Foley Haziran ayında Güvenli UEFI anahtarlarının üretici firmalar tarafından imzalanacağına, alıcı/kullanıcı tarafı ile kesinlikle paylaşılmayacağına dair bazı söylentileri duyduklarını şimdi ise bunun gerçeğe döndüğünü vurguladı.

İddia edilen konu açık kaynak Linux geliştiricileri için gerçekten büyük önem arzediyor. Bu Microsoft'un standart kullanıcılar için Windows 8'in yanına Linux sürümü kurarak çalıştırmasının tamamen önüne geçeceğini gösteriyor. Sonuçta ise büyük bir tekelleşme kavgası yaşanabilir. Microsoft bu problemle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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Tora 8 yıl
Bu Microsoft'un getirdiği bir kısıtlama değil UEFI'nin getirdiği bir gereklilik diye biliyorum.
Tamamen güvenlik için kullanılan bir sistem. Bootloader yüklenmeden önce devreye girecek korsan bir yazılım, trojan, virus gibi zararlı şeylerin önüne geçilip güvenli bir boot işlemi için yapılıyor.
Linux buna uygun bir UEFI bootloader hazırlayamaz mı? Yoksa ben mi yanlış anlıyorum
Bu Microsoft'un getirdiği bir kısıtlama değil UEFI'nin getirdiği bir gereklilik diye biliyorum.Tamamen güvenlik için kullanılan bir sistem. Bootloader yükle...
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Turkforce 8 yıl en beğenilen
Tora
Bu Microsoftun getirdiği bir kısıtlama değil UEFInin getirdiği bir gereklilik diye biliyorum.Tamamen güvenlik için kullanılan bir sistem. Bootloader yüklenmeden önce devreye girecek korsan bir yazılım, trojan, virus gibi zararlı şeylerin önüne geçilip güvenli bir boot işlemi için yapılıyor.Linux buna uygun bir UEFI bootloader hazırlayamaz mı? Yoksa ben mi yanlış anlıyorum

Piyasada boot öncesi devreye giren kaç tane virüs trojan vs. varki böyle bir önleme gerek duyulsun. 15 sene evvel böyle saçma bir açıklama olsaydı inandırıcı olurdu. Çünkü disketler vs.. heryer virüs doluydu.
Bugün bunun için mantıklı 2 sebep olabilir;
1. Korsan kullanımın önüne geçmek.
2. Başka sistemlerinin kullanılmasını engellemek.
ToraBu Microsoftun getirdiği bir kısıtlama değil UEFInin getirdiği bir gereklilik diye biliyorum.Tamamen güvenlik için kullanılan bir sistem. B...
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DH Misafiri 8 yıl
Buradaki amaç kişiselleştirilebilen bilgisayarları tek bir standarta oturtmak gibi geliyor bana, telefonlar gibi herşey entegre olmaya doğru gidiyor işletim sistemi de entegre olacak heralde anakart cpu işletim sistemi ve disk hep birlikte satılacak, böylece korsandan tamamen kurtulacaklar.
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DH Misafiri 8 yıl
Bizde suç ne korsan korsan ne kullanıyoruz ki bu Windows`su?
yok keyfiye EAX desteğini kaldırır yok linux`u engellemeye çalışır
elin Amerikan firmasını ne şımartıyoruz biz!
yok crack ara yok Microsoft korsan kullanımları bilgisayarında denetleyerek (bunuda nasıl yapıyorsa) korsan kullandığını anlayıp masaüstünü bile karartır
dünya üzerinde daha çok kişi Linux kullansa bütün oyun ve program desteği aynı zamanda Linux`da gelir!
kimse bana git parayla kullan ne korsan kullanıyon demesin
ben asgari ücretle 2 senede bir windows`a 350 dolar para sayabilecek para yok bende
lafım bütün korsan kullananlara
yoksa 350 dolara sattığı işletim sisteminde ses kartını keyfiye sınırlayan Microsoft`a para ödeyerek şımartmayı bir halt sanan Microsoft aşıkları istediklerini yapsın!
Apple şımarık Microsoft`ta öyle!
en iyisi Linux
ayrıca Windows 7 bile hala çok sorunlu bir işletim sistemi
en basit örnekle sadece basit ayraç işaretini bile yazmak için "`" 2 kere tuşa bastırmak zorunda bırakacak kadar kullanıcı düşmanı bir işletim sistemidir windows
bu ayraç tuşuna bir kere basıncada böyle oluyor: "doğalgazà indirim geldi"
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whiskeyinthejar 8 yıl
birincis, linux lisanslamalrına aykırı (ruhunada zira 1-2 büyük firmayı bir kenara bırakırsak, linux, bireysel çabalarla dağıtımlar haline geliyor ki bunlar nasıl bu işin altından kalkacak? sadece iş grubla bitse ne ala). burada asıl sorun, win8 logolaması yapması için securebootu, üreticilerden öntanımlı istemesi, ki bu noktada, bunun opsiyonel olmasını engelleyor. birde bu anahtarlama işini, üretici bazında bırakması, herhangi yetkili bir konsorsiyum olmaması, bazı firmaların anahatarlama işinde, bazı doanımların kullanılmasını (verimli kullanılmasını engelleyebiliri ki bu noktada uefinin ateşli savuunucusu amd (işlemci, ekrankartı, anakart 3lüsü) bunu kötü kullanabilecek bir firma. yada secureboot keyi bir kenara bırakırsak, oyunlar xbox, ps3ten sonra, nvidia, ati keylerine göre çalışabilir :)
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nirvanha 8 yıl
Windows 7 ye bile izin vermemişti demekki bundanmış.
Anahtar kelime sadece linux ve türevlerinde çalışıp windows üzerinde çalışmaycak cod serisi gibi bir kaç oyun yapmak.İşte bütün mesele , bu microsofta diz çöktürür.............
Neden hala uyuyorki bu açık kaynakçılar an-la-ya-mı-yo-rum................
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Osman24 8 yıl
umutarslan.com
korsanın önüne geçmek için yapılış olabilir.Adamlar haklı.win8 eğer istediğim gibi olursa lisanslısını almak isterim.Bunca yıldır win kullanıyorum laptopta çıkmasa alacağımız yok.Sözde müslüman bir ülkeyiz hak yemeyiz.yazılım film ve müzikte en çok korsan kullanan biziz :( bunları haktan saymıyor muyuz acaba bilemedim.

Mesele sadece hak yeme ile alakali degil mesele insan oldugundan oturu bazi haklari dogustan alman ile alakali ornek iletisim hakki insan haklari bildirgesinden de bakabilirsin, misal dunyanin her yerinde suyu cok pahali satsalar ve insanlar susuz kalsa o sulari calsa o insanlari suclayamazsin cunku su icmek o adamin hakki islamda fahis fiyatta haramdir
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osmanefeozkan 8 yıl
BU İŞ HACKLENMEMİŞ SYMBİANIN İŞKENCESİNE DÖNÜCEK YOK SERTİFİKA SÜRESİ DOLMUŞ YOK KAPSAM DIŞI OHOOO GET OUT MİCROFOST!
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Evren Küçük 8 yıl
sadtneverdie
eee o zaman cracklı programlar ne olacak? imzayı ancak üretici atabiliyorsa?

umarım cracklı programlara ve korsan Windows'a da izin vermezler.
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Evren Küçük 8 yıl
symbiat
hdd fiyatları yerlerde sürünürken sisteminde 2. bir hdd olan kimseler için bu durum bir sorun teşkil etmiyor.

o sadece masaüstü ve 2 harddisk yuvası olan dizüstü bigisayarlar için geçerli olabilecek bir durum.
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CodeMachine 8 yıl
djisis
Tekelleşme daha çok baskın geliyor bana,Sonuçta Linux (Kullanmasını bilene tabi) daha stabil ve güvenli bir işletim sistemi,Duruma bakarsanız kritik noktalardaki serverlarda ağırlıklı olarak debian dağıtımı kullanılır,Gelecek açıklamarı görmeden infaz yapmak yersiz, bir açıklama yapsın Microsoft bakalım...

Stabil derken ... ???
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TuffkiLLe 8 yıl
windows7 ye devam edicez gibi duruyor :)
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Batuist 8 yıl
Microsoft, Windows 8'deki güvenlik konusundaki değişiklikler konusunda şunları da açıkladı:

- UEFI, firmware'in bir güvenlik politikası uygulamasını sağlar

- Güvenli açılış, bir UEFI protokolüdür ve Windows 8'in bir özelliği değildir

- UEFI güvenli açılışı, Windows 8 güvenli açılış mimarisinin bir parçasıdır

- Windows 8, istendiğinde güvenli açılışı devreye sokarak işletim sistemi öncesi ortamın güvenliğini sağlayabilir

- Güvenli açılış, işletim sistemlerinin yükleyicilerini "kilitlemez", ancak firmware'in bileşenlerin doğruluğunu sağlamasına izin verir

- OEM'ler, kendi firmware'lerini müşterilerinin ihtiyaçlarına göre istedikleri sertifika seviyesinde düzenleyebilirler

- Microsoft, Windows dışındaki işletim sistemlerinin açılışını denetleyecek PC firmware'lerini kontrol ve himaye etmemektedir.

alıntı:chip
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