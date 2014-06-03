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Reeder 2, Mac için yeni özelliklerle güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
204
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Reeder 2, Mac için yeni özelliklerle güncellendi
Silvio Rizzi tarafından OS X 10.9 üstü 64-bit islemcili Mac bilgisayar için hazırlanan Reeder 2, yeni özelliklerle markete geri geldi ve kısa sürede ilk güncellemesini aldı.

iOS sürümüyle benzer bir arayüz taşıyan RSS okuma uygulaması Reeder 2, Feedbin, Feedly, Feed Wrangler, Fever ve Readability gibi birden fazla servise destek veriyor ve paylaşma tarafında ise Instapaper, Pocket, Evernote, Pinboard, Twitter ile Facebook gibi noktalardan yararlanıyor. Uygulama bünyesinde tema desteği de yer alıyor ve kısa yollarını kişiselleştirebiliyor. Yayınlanan yeni sürüm ise hepsini senkronize et ya da mevcut hesabı senkronize et işlemleri için kaydırma hareketlerini devreye sokuyor, Buffer seçimi metinler için de kullanılabiliyor ve öğrenilen 3 farklı hatadan kurtularak daha iyi bir deneyim ortaya koyuyor.

20,99 TL fiyat etiketiyle satılan Reeder 2 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id880001334?mt=12 Yorum Yaz
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