Retina ekranlı MacBook Pro'larda RAM güncellemesi yapılamıyor

Apple'ın resmini tanıtımını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği retina ekranlı yeni nesil MacBook Pro ailesi, güçlü donanım özellikleri ve tasarım detaylarıyla Cupertino merkezli şirketin şimdiye kadar sunduğu en iddialı taşınabilir bilgisyar gamını oluşturmakta. Kimileri tarafından piyasadaki en dizüstü bilgisayar ailesi olarak ta gösterilen yeni modeller hakkında ilginç bir detay ortaya çııktı.

Retina ekranlı yeni nesil MacBook Pro modellerinde, sistem belleği anakarta entegre olarak sunulduğu için kullanıcılar, RAM güncellemesi veta takviyesi yapamayacak.Her ne kadar 8GB bellek kapasitesi, pek çok uygulama için yeterli gelecek olsa bile aynı zamanda kimi profesyoneller tarafından mobil video istasyonu olarak kullanılabilen MacBook Pro'ların yeni versiyonlarında, bellek darboğazı sorunu patlak verebilir.

Ultra yüksek çözünürlüklü ekranına ek olarak Intel'in Ivy Bridge işlemci ailesi ve Nvidia Kepler tabanlı ekran kartı ile gelen 2012 model MacBook Pro'lardan almak isteyen kullanıcıların, bellek tasarımına yönelik bu detayı ayrıca değerlendirmesinde de fayda bulunuyor.