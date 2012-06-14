Retina ekranlı MacBook Pro'larda RAM güncellemesi yapılamıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Apple'ın resmini tanıtımını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği retina ekranlı yeni nesil MacBook Pro ailesi, güçlü donanım özellikleri ve tasarım detaylarıyla Cupertino merkezli şirketin şimdiye kadar sunduğu en iddialı taşınabilir bilgisyar gamını oluşturmakta. Kimileri tarafından piyasadaki en dizüstü bilgisayar ailesi olarak ta gösterilen yeni modeller hakkında ilginç bir detay ortaya çııktı.
Retina ekranlı yeni nesil MacBook Pro modellerinde, sistem belleği anakarta entegre olarak sunulduğu için kullanıcılar, RAM güncellemesi veta takviyesi yapamayacak.Her ne kadar 8GB bellek kapasitesi, pek çok uygulama için yeterli gelecek olsa bile aynı zamanda kimi profesyoneller tarafından mobil video istasyonu olarak kullanılabilen MacBook Pro'ların yeni versiyonlarında, bellek darboğazı sorunu patlak verebilir.
Ultra yüksek çözünürlüklü ekranına ek olarak Intel'in Ivy Bridge işlemci ailesi ve Nvidia Kepler tabanlı ekran kartı ile gelen 2012 model MacBook Pro'lardan almak isteyen kullanıcıların, bellek tasarımına yönelik bu detayı ayrıca değerlendirmesinde de fayda bulunuyor.
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Sözde DDR2 ve 800 MHz bellek desteklemesi gereken benim eski iMac'e 800'lük belleği okutturamadım; mecburen 667 MHz'lik almak zorunda kalmıştım.
Apple'ın daha önceki vukuatlarından şu an için hatırladıklarım:
1- Power PC işlemcileri bırakıp Intel'e geçmesi
2- Sözde daha çevreci diye parlak ekranları bize iteleyip gözlerimizi yorması
3- 90 sonları, 2000 başlarında Power PC 4400 serisi gibi özürlü ara modeller çıkarması (NVIDIA'nın GTX 550'si gibi)
4- Alüminyum kasalı iMac'lere kadar ki bütün iMac modellerindeki optik sürücülerin tamamının zamanla bozulması. Bunlardan kızaksız olanlara Apple servislerinin ise (abartısız söylüyorum) 500 TL istemeleri. Yanlış okuladınız. Kızaksız optik sürücü için 500 TL istiyorlar. En ucuz parça için bu kadar isteyen servisler, daha pahalı parçalar için ne kadar isterler, orasını bir hesap edin.
5- Daha özgür ve yenilikçi olacağım diyerek Mac OS X'i IOS'laştırıp Mac'lerin kalan tek özelliği olan stabilitesini de windows desteği ile gelen Mac OS X 10.5 ile bozmaya başlaması. Power PC mimarisini bırakarak donanımsal üstünlüğünü zaten yıllar önce kaybetmişti (10.7 ile bu sorunlar tavan yaptı).
6- Her ne kadar macintoshlar oyun bilgisayarları olmasa da, ekran kartı olarak hâlâ 5750 gibi bir kart kullanması. Kimi modellerde seçimlik 5870'i vermesi, ancak bunu da kartın ederinin bilmem kaç katı fiyata dayaması. Bu kartın farkını da kendi sitesinde utanmadan 5.5 yıl öncesinin oyunu olan COD 4 oyunuyla göstermesi.
7- PC notebooklarının klavyelerinde bile artık numerik tuş takımı kullanılıyor iken, kablosuz diye çıkardığı klavyesinden numerik tuş takımını kaldırması. Kablosuz isteyene numerik tuş takımlı klavye yok.
8- Yine kablosuz olan magic mouse'un piller sebebiyle bir fareye göre tabiri caizse eşşek ölüsü kadar ağır olup bileği yorması. Kaydırma özelliğinin bazı uygulamalarda saçma-sapan tepkiler vermesi (bu sebeple bu özelliği kapattım), inatla sağ ve sol tuşları yekpare gövde ile sunması (iki tuşa aynı anda basamıyorsunuz ) ve böyle dandirik bir fareyi yurtdışı fiyatıyla 69 $'a, Türkiye fiyatıyla da ortalama 180-200 TL'ye satması.
9- Bugüne kadar ki ürettiği hiçbir farenin yüksek çözünürlük desteklemediği için hızlı hareket ettirme imkânınızın olmaması (Bu sebeple PC faresi kullanıyorum).
10- Kızaksız optik sürücülerde ayrıca şöyle büyük bir sorun vardı: Küçük CD'leri takamıyorsunuz bu sürücülere. Daha doğrusu takarsınız ama çıkartamazsınız; yani içinde kalır. Bunun tek çözümü ise optik sürücünün içinin açılması. Bu sürücülerin içleri de o kadar kırılgan ki, bozulmadan tekrar toplamanız gerçekten çok zor. Böyle bir durumda kendinizi nasıl hissederdiniz artık, bilmiyorum. Bizim ajanstaki bozulanların hepsinin yerine IDE-USB dönüştücü ile bildiğiniz optik sürücüyü harici olarak kullanıyorduk. Sıfırının fiyatını 4. maddede yazdım. Bize bu şekilde 40-50 TL'yi geçmeyen bir maliyeti oluyordu.
* Bu mesaj, macintoshtan yazılmıştır: Saplantı, fanlık ve fanatikliğin her türlüsüne
yeni nesil macbook prolarda bu iş bga onarımına kadar gidecek ve ben o süre zarfında yaptığım işimden olacağım hele ki yurtdışından macbookpro almış birini düşünmek bile istemiyorum.
onu geçtim garanti kapsamı dışında durum nasıl olacak en ufak bir ram sorununda bile logicboard delik değişik halde olacak.
bir çoğumuz elimizdeki notebooklarda gpuların bga yapıda anakarta entegre olmasından yakınıyoruz keşke mxm yuvalı notebook bulabilsek diyoruz apple tersine gidiyor.
körü körüne bağlandığınız apple her şekilde sömürmek için rami bile entegre edip kendine bağlamıştır...