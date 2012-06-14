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Retina ekranlı MacBook Pro'larda RAM güncellemesi yapılamıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,2b
1
117
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın resmini tanıtımını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği retina ekranlı yeni nesil MacBook Pro ailesi, güçlü donanım özellikleri ve tasarım detaylarıyla Cupertino merkezli şirketin şimdiye kadar sunduğu en iddialı taşınabilir bilgisyar gamını oluşturmakta. Kimileri tarafından piyasadaki en dizüstü bilgisayar ailesi olarak ta gösterilen yeni modeller hakkında ilginç bir detay ortaya çııktı.
Retina ekranlı yeni nesil MacBook Pro modellerinde, sistem belleği anakarta entegre olarak sunulduğu için kullanıcılar, RAM güncellemesi veta takviyesi yapamayacak.Her ne kadar 8GB bellek kapasitesi, pek çok uygulama için yeterli gelecek olsa bile aynı zamanda kimi profesyoneller tarafından mobil video istasyonu olarak kullanılabilen MacBook Pro'ların yeni versiyonlarında, bellek darboğazı sorunu patlak verebilir.
Ultra yüksek çözünürlüklü ekranına ek olarak Intel'in Ivy Bridge işlemci ailesi ve Nvidia Kepler tabanlı ekran kartı ile gelen 2012 model MacBook Pro'lardan almak isteyen kullanıcıların, bellek tasarımına yönelik bu detayı ayrıca değerlendirmesinde de fayda bulunuyor.

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bocekgrafik 7 yıl en beğenilen
Hiç şaşırmadım. Nasıl oldu da 1333 MHz bellekleri bırakıpta 1600'e geçtiler diye merak ediyorum ben de. Apple bu. Bir verir, 3 alır.
Sözde DDR2 ve 800 MHz bellek desteklemesi gereken benim eski iMac'e 800'lük belleği okutturamadım; mecburen 667 MHz'lik almak zorunda kalmıştım.

Apple'ın daha önceki vukuatlarından şu an için hatırladıklarım:

1- Power PC işlemcileri bırakıp Intel'e geçmesi
2- Sözde daha çevreci diye parlak ekranları bize iteleyip gözlerimizi yorması
3- 90 sonları, 2000 başlarında Power PC 4400 serisi gibi özürlü ara modeller çıkarması (NVIDIA'nın GTX 550'si gibi)
4- Alüminyum kasalı iMac'lere kadar ki bütün iMac modellerindeki optik sürücülerin tamamının zamanla bozulması. Bunlardan kızaksız olanlara Apple servislerinin ise (abartısız söylüyorum) 500 TL istemeleri. Yanlış okuladınız. Kızaksız optik sürücü için 500 TL istiyorlar. En ucuz parça için bu kadar isteyen servisler, daha pahalı parçalar için ne kadar isterler, orasını bir hesap edin.

5- Daha özgür ve yenilikçi olacağım diyerek Mac OS X'i IOS'laştırıp Mac'lerin kalan tek özelliği olan stabilitesini de windows desteği ile gelen Mac OS X 10.5 ile bozmaya başlaması. Power PC mimarisini bırakarak donanımsal üstünlüğünü zaten yıllar önce kaybetmişti (10.7 ile bu sorunlar tavan yaptı).
6- Her ne kadar macintoshlar oyun bilgisayarları olmasa da, ekran kartı olarak hâlâ 5750 gibi bir kart kullanması. Kimi modellerde seçimlik 5870'i vermesi, ancak bunu da kartın ederinin bilmem kaç katı fiyata dayaması. Bu kartın farkını da kendi sitesinde utanmadan 5.5 yıl öncesinin oyunu olan COD 4 oyunuyla göstermesi.
7- PC notebooklarının klavyelerinde bile artık numerik tuş takımı kullanılıyor iken, kablosuz diye çıkardığı klavyesinden numerik tuş takımını kaldırması. Kablosuz isteyene numerik tuş takımlı klavye yok.

8- Yine kablosuz olan magic mouse'un piller sebebiyle bir fareye göre tabiri caizse eşşek ölüsü kadar ağır olup bileği yorması. Kaydırma özelliğinin bazı uygulamalarda saçma-sapan tepkiler vermesi (bu sebeple bu özelliği kapattım), inatla sağ ve sol tuşları yekpare gövde ile sunması (iki tuşa aynı anda basamıyorsunuz
) ve böyle dandirik bir fareyi yurtdışı fiyatıyla 69 $'a, Türkiye fiyatıyla da ortalama 180-200 TL'ye satması.

9- Bugüne kadar ki ürettiği hiçbir farenin yüksek çözünürlük desteklemediği için hızlı hareket ettirme imkânınızın olmaması (Bu sebeple PC faresi kullanıyorum).
10- Kızaksız optik sürücülerde ayrıca şöyle büyük bir sorun vardı: Küçük CD'leri takamıyorsunuz bu sürücülere. Daha doğrusu takarsınız ama çıkartamazsınız; yani içinde kalır. Bunun tek çözümü ise optik sürücünün içinin açılması. Bu sürücülerin içleri de o kadar kırılgan ki, bozulmadan tekrar toplamanız gerçekten çok zor. Böyle bir durumda kendinizi nasıl hissederdiniz artık, bilmiyorum.
Bizim ajanstaki bozulanların hepsinin yerine IDE-USB dönüştücü ile bildiğiniz optik sürücüyü harici olarak kullanıyorduk. Sıfırının fiyatını 4. maddede yazdım. Bize bu şekilde 40-50 TL'yi geçmeyen bir maliyeti oluyordu.

* Bu mesaj, macintoshtan yazılmıştır:  Saplantı, fanlık ve fanatikliğin her türlüsüne
Hiç şaşırmadım. Nasıl oldu da 1333 MHz bellekleri bırakıpta 1600'e geçtiler diye merak ediyorum ben de. Apple bu. Bir verir, 3 alır.Sözde DDR2 ve 800 MHz...
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aceleciburak 7 yıl
her geçen gün bilgisayar teknolojisini geliştiriyorlar ama bununla birlikte müdahale seçeneğini dahada limitliyorlar bence yanlış bir durum o ram chiplerinden birisinde bir arıza oldu diyelim normal pclerde ram i söküp başka bir ram satın alıp takmanızla sorun biterken.
yeni nesil macbook prolarda bu iş bga onarımına kadar gidecek ve ben o süre zarfında yaptığım işimden olacağım hele ki yurtdışından macbookpro almış birini düşünmek bile istemiyorum.
onu geçtim garanti kapsamı dışında durum nasıl olacak en ufak bir ram sorununda bile logicboard delik değişik halde olacak.
bir çoğumuz elimizdeki notebooklarda gpuların bga yapıda anakarta entegre olmasından yakınıyoruz keşke mxm yuvalı notebook bulabilsek diyoruz apple tersine gidiyor.
körü körüne bağlandığınız apple her şekilde sömürmek için rami bile entegre edip kendine bağlamıştır...
her geçen gün bilgisayar teknolojisini geliştiriyorlar ama bununla birlikte müdahale seçeneğini dahada limitliyorlar bence yanlış bir durum o ram chiplerinden b...
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Berbat Ferhat 7 yıl
Yorumlara bakıyorum da durum çok vahim, bilmemek ayıp değil de hem cahalet ehli olup hem her konuda ahkam kesme hakkını kendine vehmetmek de neyin nesi? Hödüklük işte başka birşey değil... Yazık...
Yorumlara bakıyorum da durum çok vahim, bilmemek ayıp değil de hem cahalet ehli olup hem her konuda ahkam kesme hakkını kendine vehmetmek de neyin nesi? Hödüklü...
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cennterr 7 yıl
şu yazdığım şeylerin mantığını bana açıklayabilecek biri varmı ? 5000 tl bütçesi olan bir A kişi var. bu adam %90 render ağırlıklı işler yapıyor DİYELİM ve bir notebooka ihtiyacım var DİYELİM:
xxx firmasının 5000 tl ye verdiği notebook:
Intel® Core™ i7-3820QM 4-Cores; 8MB L3; 2.70GHz 3.70GHz; 1600 MHz; 45W; 22nm (QS/OEM)
Intel® HM77 Chipset
2GB GDDR5 AMD Radeon Mobility HD6990M 256-Bit DX11
yada gtx 675 m
15.6" Full HD ( 1920 x 1080 ) Mat LED Ekran
30 Gün Sıfır Pixel Hatası Garantisi
16GB (4x4GB) DDR3 1333MHz CL9 SODIMM
500GB Seagate® 3GB/sn 7200RPM 16MB ST9500420AS
8x Multi DVD +-RW/-RAM WRITER; Dual Layer; Tray Load; SATA
Türkçe Klavye (TR)
Ücretsiz İşletim Sistemi " Linux "
2-in-1; 802.11b/g/n WLAN and Bluetooth™ v3.0 Module; Half Mini-Card PCIe Adapter
2.0 MP Kamera
Parmak İzi Okuyucusu
Internal Bluetooth™ v3.0
apple nin verdiği bilgisyar
" 2.2GHz Dört Çekirdekli Intel Core i7
6MB paylaşımlı L3 Ön Bellek
4GB RAM 1333MHz DDR3
15.4-inç LED backlit parlak geniş ekran
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 900 (Doğal)
AMD Radeon HD 6750M 512MB GDDR5
500GB (SATA, 5400rpm)
8x Superdrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
Q TR Klavye
Kablosuz Bağlantı
Wi-Fi (802.11a/b/g/n)
Ethernet
10/100/1000BASE-T Gigabit
Bluetooth
Bluetooth 2.1 + EDR
USB
2 adet USB 2.0
Kart Okuyucu
FireWire 800
"
diyelim bu notebooka ihtiyacı olan kişi ağırlıklı olarak autodesk firmasının yazılımları ve adobe yazılımları ile çalışmakta. önemli olan bilgisyar değil önemli olan aldığı SONUÇ. render hızlı olsun sistem ne olursa olsun farketmez. kısaca işletim sistemi takıntısı bilgisyar takıntısı yok. sabit bir bütçe ve bir notebook ihtiyacı var.
evet şimdi bu A kişisi hangi ürünü almalı?
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visiotech.gen.tr 7 yıl
A kişisi hangi ürünü almalı?


apple tarafında early 2011 var(sırf bakın bu işe yaramaz demeye çalıştığı için)-diğer tarafada 6ay önceden verilen sipariş nedeni ve kalitesiz malzemesiyle indirimli monsteri yerleştirmiş.

sonrada karşıya geçip diyorki %90render yapılacak hangisi iyi.. fesupanallah
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tunlab 7 yıl
arkadaslar anlayamiyorum herkez burda tuccar moduna girmis, eyw bende g4 lerden beri mac kullaniyorum simdi: ilk powerbook 1.67 makinam 1gb ramle geldi 2 gb destekliyordu, 2 yapdik, mb ve mb pro eski kasalar 2 ile geldi hemen 4 yapdim bitti, late 2009 mbpro 4 ile geldi 8 destekliyordu max. 8 yapdik, eee yeni prolar 16 destekliyor grafiker ve muzisyenler 16 alicak hepsi bu, kac dolar farki var ise vericek en basindan yapacak bunu, sonra ben 8 aldim 200 dolardan kactim ama 16 yapamiyorum diye aglamayacak, cunku bende muzikle ugrasiyorum ve ram+hdd ne kadar iyiyse o kadar iyisindir, madem mac os x kullaniyorsunuz rahatiniza duskunsunu , sorunsuz, stabil, guvenli makina aliyorsunuz e o zaman ramide yuksek alin bisey olmaz.
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alpa07 7 yıl
Yukarıdaarkadaş iyi anlatmış mac book u
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bscol 7 yıl
Pehh 8 gb ram 8 sene goturur sorunsuz mac kullanmayan nereden bilecek bunu hemen yaygara kopariyorlar
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alprazolam 7 yıl
sayın üyeler bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyorsunuz buraya yorum yazan arkadaşlar acaba kaçınız 4gb dan yüksek bir rame sahipsiniz, kaçınızın ram saat frekansı 1000 in üzereinde... adamlar 1600mhz frakansında 8 veya 16gblık ram koymuşlr şuan bir laptopta daha yukarısı yok olabileceğinin en mükemmelini koymuşlar siz bunu görmeyip değiştirilemeyeceği üzerine odaklanıyorsunuz. yahu 16 gb 1600 mhz ramin nesini değiştirmek istiyorsunuz yıllarca götürür bu ram sizi zaten bir pcde ram değiştirme ihtiyacı doğuyorsa o pcnin toptan değişme vakti gelmiş demektir SADECE RAM DEĞİŞTİREREK PCYİ HIZLANDIRACAĞINI ZANNEDEREK BURAYA OLUMSUZ YORUM YAZANLARI KINIYORUM
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OverClocK1ng 7 yıl alprazolam
baba yorgun06

sayın üyeler bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyorsunuz buraya yorum yazan arkadaşlar acaba kaçınız 4gb dan yüksek bir rame sahipsiniz, kaçınızın ram saat frekansı 1000 in üzereinde... adamlar 1600mhz frakansında 8 veya 16gblık ram koymuşlr şuan bir laptopta daha yukarısı yok olabileceğinin en mükemmelini koymuşlar siz bunu görmeyip değiştirilemeyeceği üzerine odaklanıyorsunuz. yahu 16 gb 1600 mhz ramin nesini değiştirmek istiyorsunuz yıllarca götürür bu ram sizi zaten bir pcde ram değiştirme ihtiyacı doğuyorsa o pcnin toptan değişme vakti gelmiş demektir SADECE RAM DEĞİŞTİREREK PCYİ HIZLANDIRACAĞINI ZANNEDEREK BURAYA OLUMSUZ YORUM YAZANLARI KINIYORUM

Ohaa. Hayatımda okuduğum en abes yorum. Ben diyorum ki şu an 8Gb Ramin zaten tamamı dolu. 16 olsa 16 da dolacak. Ram dolduğu için SSD ye cacheliyor.
Senin ihtiyacın olmayabilir ama beni 16Gb Ram yıllarca götürmez. En fazla 2 yıl götürür. BöcekGrafik i ise hiç götürmez. Adam takılsa 128Gb takacak.

Bize ne sana 8Gb Ram fazla geliyorsa. Burada pek çoğumuz DDR3 Ram kullanıyor ve hepsinin hızı da 1Ghz ten fazla. Çoğu da 4Gb ve üzeri kullanıyor. Niye kullanmasın ki?
Bugün 2 tane 4Gb Ram olmuş 70-75 Lira.

Performansa en çok etki eden şey Ram. Niye 70 lira verip millet almasın , adam gibi bilgisayar kullanmasın ki.

Hele ki "SADECE RAM DEĞİŞTİREREK PCYİ HIZLANDIRACAĞINI ZANNEDEREK BURAYA OLUMSUZ YORUM YAZANLARI KINIYORUM" yazmışsınız ya.

Pes valla diyorum...
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addidas_85 7 yıl alprazolam
baba yorgun06

sayın üyeler bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyorsunuz buraya yorum yazan arkadaşlar acaba kaçınız 4gb dan yüksek bir rame sahipsiniz, kaçınızın ram saat frekansı 1000 in üzereinde... adamlar 1600mhz frakansında 8 veya 16gblık ram koymuşlr şuan bir laptopta daha yukarısı yok olabileceğinin en mükemmelini koymuşlar siz bunu görmeyip değiştirilemeyeceği üzerine odaklanıyorsunuz. yahu 16 gb 1600 mhz ramin nesini değiştirmek istiyorsunuz yıllarca götürür bu ram sizi zaten bir pcde ram değiştirme ihtiyacı doğuyorsa o pcnin toptan değişme vakti gelmiş demektir SADECE RAM DEĞİŞTİREREK PCYİ HIZLANDIRACAĞINI ZANNEDEREK BURAYA OLUMSUZ YORUM YAZANLARI KINIYORUM

Kardeş 8 gb fazlasıyla yeter o sorun değil, bu konuda eleştrirenlerin çoğu aslında çamur atmayı hesaplamış ama asıl sorun bu parça bozulursa o zaman ne olacak, apple zaten satış sırasında yeterince müşterilerini tıktıklıyor, birde böyle bir olaya girerse emin olun bundan sonraki bütün ürünleri bu şekilde olur, tıktıklanan biz olmayız ama apple alan adamlar resmen koyun gibi sağılılırlar, size şöyle örnek vereyim oyun oynayan arkadaşlar DLC denilen sisteme ilk çıktığında satın alarak destek vermeselerdi şuan yarım yamalak oyunlar yerine bizleri memnun eden uzun oynanış sürelerine sahip oyunlar oynardık
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DH Misafiri 7 yıl
Hani bir önceki konu vardıya alt yazılı macbook pro anlatımı konusu ölümüne zırvaladınız ya yine elmacı kıt kafalılar bu konuda size kapak olsun apple firmasının gerçek yüzü bu işte insanlar bu yüzden bu markaya ve yancılarına düşman bu savaşı siz başlattınız markanızı göklere çıkara çıkara eserinizle övünün üstelik fahiş fiyatlarıyla...
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mcff 7 yıl
sanirim, ssd guncellemesi de yapilamiyor :S
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rabbitweed 7 yıl
apple iyice uzaklasti kullanici memnuniyetinden..
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Stygián 7 yıl
Apple'ın bu tarz haberleri üst üste gelmeye başladı.Kullanıcı kitlesini tehlikeye atacaklar bu gidişle...
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Kirk Lee 7 yıl
Son kullanıcı için gayet yeterli 8gb ram, hatta anakarta entegre gelmesi ufak da olsa hızlanma yaratacaktır.
Ama iş video resim işleyen arkadaşlara geldiğinde hiç de iyi değil.
tabi birde arıza durumu var. bellek çipleri üretimde bir sorun yoksa veya statik elektrik yüklü cisimlerle teması olmazsa kolay kolay arızalanmaz ama tut ki arızalandı tamiri büyük sorun olur. sonuçta elle söküp yenisi takılmaz bunların =)
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dreamblue35 7 yıl
abi parası olan gitsin ultrabook alsın bu ne ya ? alışmışsınız para vermeye hafiflikse hafiflik hızsa hız görüntü ise görüntü daha ne özellik arıyorsunuz
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tunlab 7 yıl
retine ekranı fln bilmem de ram'e neden bukadar takıldınız? bende late 2009 c2d 2.66 ghz mb pro var 4gb ram ile almışdım gereksiz yere ramleri 8.e çıkardım bi faydasını görmedimki ben genelde muzik, aranje işinde kullanıyorum bu makinalar en az sizi 5 6 yıl sorunsuz götürür benimki 3.senesinde şuan, uzun sözün kısası parası olan değil, gerçekden ihtiyacı olan alsın, yıllardır mac kullanıyorum (G4.lerden beri) başka işletim sistemi bana hamallık geliyor.
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Dexter61 7 yıl
Zaten min 8gb ram ile geliyor.Çok Prof uygulamalar kullanan bir insana bile bu miktar çok yeterli.Laf atmayın makinaya adamlar en ince ayrıntısına kadar düşünmüşler.Ramlerin bozuk çıkması sorunu ise garantili alan kullanıcılar için hiçbir sorun yaratmayacaktır.Ama diğer laptoplardaki gibi ramlerin sorunlu çıkacağını hiç sanmıyorum.
Retina ekran ise tam yerli yerinde olmuş.Mobil ekranlarda PPI değerine bukadar takan bir toplum işin ilginci 15inç hatta 19inç gibi panellerde 720p gibi vasat bir çözünürlük kullanıyor.Çoğu kişi laptoplarında 1366x768 çözünürlük kullanıyor.20 inç ve üzeri için ise 1080p çok çok yetersiz.Apple retina ekran işi ile çığır açtı resmen ister kabul edin ister etmeyin.Kimin aklına geldi bu çözünürlük işi.Şimdi başlasınlar taklit etmeye retina panelleri.Ram konusunu kafaya takan adamda gider 16gb ve üstü ram istiyosa Süper PC falan toplar
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dreamblue35 7 yıl
apple almamak için bir sebep daha
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Mr.Loney 7 yıl
sizi neyin kafasındasınız
param olsa tasarımı hafifliği pil ömrü için alırım... donanım manyakları
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thunderwatcher 7 yıl
Bu arada haber de buram buram fanlık kokuyor HABERİNİZ olsun... Özellikle kalitesi tartışmalı markalarda biraz daha tarafsız haberler yazabilirsek bu tartışmaları da biraz önlemiş oluruz sayın admin. "Retina ekranlı" olmanın sürekli vurgulanması, "KİMİLERİ" (artık kimse onlar) tarafından piyasanın en dizüstü bilgisayarı olarak gösterilmesi (en ney?) gibi fışkırtmalar sayesinde bilen bilmeyen apple'ın kainatın efendisi olduğunu düşünüyor sayenizde. "Dünyanın en hızlı işlemcilerinin üreticisi Intel", "HyperThreading" özellikli intel gibi intel haberlerine rastlamazken neden özellikle "Retina ekranlı Apple?" en güçlü yanını sürekli vurgulayalım marka değerini fışkırtalım durumu mu yoksa bilinçsiz mi yapıyorsunuz? Daha tarafsız haberler lütfen!
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