RIM, Blackberry Tablet OS için yeni bir güncelleme yayınladı

Akıllı telefon dünyasının önemli isimlerinden Research In Motion, Playbook tabletinde yer alan Blackberry Tablet OS'in yeni sürümünü kullanıcılara sundu.

BlackBerry Tablet OS v1.07.3312 sürüm numarasıyla yayınlanan güncelleme, 21 Eylül'de Adobe'un bilgisayar, tablet ve diğer cihazları etkileyebilecek bir sorunun giderildiği Adobe Flash Player'in güncellenmiş sürümünü içeriyor.

Bildirimi otomatik olarak durum çubuğunda yerini alacak olan güncellemeyi kullanıcılar, ayrıca istedikleri zaman ayarlar menüsündeki "Software Updates" bölümünden güncellemeyi kontrol edip yükleyebilirler.



