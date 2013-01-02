Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

RIM, yeni patent başvurusuyla görsel sızıntıların önüne geçmeyi planlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
529
1
8
Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Güvenliğe verdiği önemle ön plana çıkan RIM, mobil cihazlarındaki güvenlik önlemleri arttıracak yeni bir patent için başvuruda bulundu.

Bu patentle birlikte şirket, son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız aceleyle çekilmiş henüz piyasada yer almayan cihaz görselleri ve benzer nitelikteki görsel sızıntıların önüne geçmeyi planlıyor. Söz konusu patentle cihazların kamerasına getirilecek bir takım kısıtlamalar kullanıcının fotoğraf çekebilmesi için çekilen nesneye belli bir süre boyunca cihazın odağında kalmasını öngörüyor. Şirket yöneticilerin gerekli gördüğü anda çalışanlarının BlackBerry cihazlarına bir güncelleme katabileceği bu özellik, güvenliğin ön planda olduğu departmanlarda istenmeyen sızıntıları bir hayli azaltacak gibi görünüyor.

Çeşitli yazılım güncellemeleriyle cihazlara kazandırılabilecek bu özelliğin, patentinin onaylanıp cihazlarda kullanılmaya başlanmasıyla birlikte sızıntıların önüne tam anlamıyla geçilip geçilemeyeceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&r=21&p=1&f=G&l=50&d=PTXT&S1=(20130101.PD.+AND+("Research+In+Motion".ASNM.))&OS=ISD/20130101+AND+AN/"Research+In+Motion"&RS=(ISD/20130101+AND+AN/"Research+In+Motion") Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Jesse James 6 yıl
alaz1903
Catharacta Skua
alaz1903 ondan sonra ağlarsın niye battım diye.
Blackberry bölümünde forumu botların işgal ettiğinden kıllanıyorum.Rim battı,bitti bu iki kelimeden başka zorlarsa özenti zorlar. Başka bir şey yazan yok. + olarak bu haberle bu yorumun ilişkisi ne alaka onuda çözemedim.Bu güncellemeyle barda unutulan prototiplere son o zaman !
Arkadaşım ne botu ne özentisi. Profilimden bakabilirsin bu siteye ne zaman üye olduğuma. Ben bu foruma üye olduğum yıllarda sen nerede ne yapıyordun bir de onu düşün istersen. Ayrıca haberin içeriğine bakacak olursan adamlar sırf imajlarda sızıntı oluyor diye son kullanıcıyı zora sokacak bir teknolojinin patentini almaya çalışıyorlar. Mümkünse batsınlar o zaman, hiç üzülmem. O kadar sakınıyorlarsa prototiplerini, son kullanıcının işini zorlaştıracaklarına adam gibi sahip çıksınlar prototiplerine. Haberle yorumun çok fazla alakası var sen ilişki kuramadıysan biraz kendini sorgula istersen.

Bu teknolojiyi şirketin önemli departmanlarında çalışan kişilerin telefonlarına getirecekler, son kullanıcıya değil. Ondan sonra da yok ne zaman üye olmuşum yok ne botu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danGerfuLL 6 yıl
Bu guvenlikten cok kisitlamaya girmis. Sirketlerin isine yarayabilir; ama son kullaniciyi memnun etmez. Bunun yerine kamerasiz cihazlar uretebilirler sirketlere ozel, bu daha iyi bir secenek olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 6 yıl
ondan sonra ağlarsın "niye battım" diye.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Catharacta Skua 6 yıl alaz1903
alaz1903

ondan sonra ağlarsın "niye battım" diye.

Blackberry bölümünde forumu botların işgal ettiğinden kıllanıyorum.Rim ''battı,bitti'' bu iki kelimeden başka zorlarsa ''özenti'' zorlar. Başka bir şey yazan yok. + olarak bu haberle bu yorumun ilişkisi ne alaka onuda çözemedim.Bu güncellemeyle barda unutulan prototiplere son o zaman !
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
face1tr 6 yıl
ilk müşterisi bizim Milli Eğitim Bakanlığı olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 6 yıl
Patente alerjisi olan gamalakları rahatsız edecek bir haber daha..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fkgnydn 6 yıl
COK SACMA BIR DURUM.NERDE BU HABER ALMA OZGURLUGU,NERDE BU DEVLET...:):)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Creative Tactic3D Rage "Oyuncu Kulaklığı" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim