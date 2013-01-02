RIM, yeni patent başvurusuyla görsel sızıntıların önüne geçmeyi planlıyor

Güvenliğe verdiği önemle ön plana çıkan RIM, mobil cihazlarındaki güvenlik önlemleri arttıracak yeni bir patent için başvuruda bulundu.





Bu patentle birlikte şirket, son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız aceleyle çekilmiş henüz piyasada yer almayan cihaz görselleri ve benzer nitelikteki görsel sızıntıların önüne geçmeyi planlıyor. Söz konusu patentle cihazların kamerasına getirilecek bir takım kısıtlamalar kullanıcının fotoğraf çekebilmesi için çekilen nesneye belli bir süre boyunca cihazın odağında kalmasını öngörüyor. Şirket yöneticilerin gerekli gördüğü anda çalışanlarının BlackBerry cihazlarına bir güncelleme katabileceği bu özellik, güvenliğin ön planda olduğu departmanlarda istenmeyen sızıntıları bir hayli azaltacak gibi görünüyor.





Çeşitli yazılım güncellemeleriyle cihazlara kazandırılabilecek bu özelliğin, patentinin onaylanıp cihazlarda kullanılmaya başlanmasıyla birlikte sızıntıların önüne tam anlamıyla geçilip geçilemeyeceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&r=21&p=1&f=G&l=50&d=PTXT&S1=(20130101.PD.+AND+("Research+In+Motion".ASNM.))&OS=ISD/20130101+AND+AN/"Research+In+Motion"&RS=(ISD/20130101+AND+AN/"Research+In+Motion")