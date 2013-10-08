Ricoh'tan DSLR dünyasına gelişmiş özelliklerle hazırlanan yeni üye: Pentax K-3





Fotoğraf dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alan ve geçtiğimiz dönemde Ricoh tarafından satın alınan Pentax, uzun zamandır bilgileri gelen ve neredeyse her türlü detayı öğrenilen yeni DSLR fotoğraf makinesi K-3'ü sonunda resmi olarak duyurdu.

Firma tarafından hazırlanan en gelişmiş DSLR fotoğraf makinesi olma özelliğini eline alan K-3, gövde tasarımı olarak K5 ya da K5II / K5IIs modellerine oldukça benzer bir yapıyla karşımıza geliyor. Teknik olarak ise isteğe bağlı olarak kapatılıp açılabilen AA filtreli (Bu sayede örneğin duruma göre “Moire" -İstenmeyen çizgiler, dalgalanmalar, noktalar- oluşumu önlenebiliyor ya da istenilen durumlarda maksimum keskinlik elde edilebiliyor) 24MP çözünürlüğünde APS-C sensör, her türlü hareketli obje ya da konuda yüksek performans sağlayan saniyede 8.3 kare seri çekim hızı, 100-51,200 ISO aralığı, yeni geliştirilen SAFOX11 27 noktadan (25 nokta çapraz) otomatik netleme sistemi, güçlü PRIME III görüntü işlemcisi, 1/8000 maksimum enstantane değeri ve 3.2-inç 1.37 milyon nokta TFT LCD ekran gibi ayrıntılar ile hazırlanan K-3, H.264 formatında 1920 x 1080 piksel yani Full HD 60, 50, 30 ve 24p video çekimi yapabiliyor. Barındırdığı 86,000 piksel RGB ışık ölçüm sistemi ve geliştirilen özel algoritmalar ile pozlama doğruluğu, otomatik netleme performansı ve beyaz ayarı seçimi konularında üst seviye sonuçlar ortaya koyabilen model, çift SD kart yuvasıyla da JPEG ve RAW fotoğrafları iki ayrı kart üzerine yazarak kullanıcısına büyük kolaylık sağlayabiliyor. Pentax K-3 aynı zamanda Eye-Fi isimli kablosuz bağlantıya sahip hafıza kartlarına da destek veriyor ve üzerinde düşük ışıklı ortamlar için dahili bir flaş yer alıyor.





Daha rahat çekimler yapmak için %100 kapsama alanına sahip bir optik vizör ile hazırlanan Pentax K-3, magnezyum alaşım gövde ve paslanmaz çelik kasasıyla sağlam bir yapı ortaya koyuyor. Ayrıca su ve toz geçirmeyen DSLR fotoğraf makinesi, Pentax’ın “SR” dahili görüntü sabitleme teknolojisi ile elde çekimlerde kullanıcılara yardımcı olabiliyor. HDMI portu üzerinden televizyonlara bağlanabilen ve görüntü aktarımı sağlayabilen Pentax K-3, USB 3.0 bağlantısı üzerinden de yüksek hızlı veri aktarımı yapabiliyor, Lityum-iyon D-LI90 bataryası ile CIPA standartlarına göre 560 fotoğraf çekimi yapabiliyor ve 131 x 100 x 77mm boyut ile 800 gram ağırlık değeriyle geliyor.





Pentax tarafından tanıtılan DSLR dünyasının yeni üyesi K-3, gövde olarak 1299$ fiyat etiketiyle Kasım ayında satışa çıkıyor. Modelin aynı zaman limitli sayıda (2000 adet) üretilmiş "Silver Edition" isimli özel bir versiyonu da bulunuyor. Bu modeli fiyatı ise 1600$ olarak belirtilmiş durumda.





http://www.dpreview.com/news/2013/10/07/ricoh-announces-pentax-k-3-24mp-dslr-with-optional-low-pass-filtering?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_3