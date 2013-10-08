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Ricoh'tan DSLR dünyasına gelişmiş özelliklerle hazırlanan yeni üye: Pentax K-3

5 yıl
2,6b
1
61
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ricoh'tan DSLR dünyasına gelişmiş özelliklerle hazırlanan yeni üye: Pentax K-3
Ricoh'tan DSLR dünyasına gelişmiş özelliklerle hazırlanan yeni üye: Pentax K-3

Fotoğraf dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alan ve geçtiğimiz dönemde Ricoh tarafından satın alınan Pentax, uzun zamandır bilgileri gelen ve neredeyse her türlü detayı öğrenilen yeni DSLR fotoğraf makinesi K-3'ü sonunda resmi olarak duyurdu.
Firma tarafından hazırlanan en gelişmiş DSLR fotoğraf makinesi olma özelliğini eline alan K-3, gövde tasarımı olarak K5 ya da K5II / K5IIs modellerine oldukça benzer bir yapıyla karşımıza geliyor. Teknik olarak ise isteğe bağlı olarak kapatılıp açılabilen AA filtreli (Bu sayede örneğin duruma göre “Moire" -İstenmeyen çizgiler, dalgalanmalar, noktalar- oluşumu önlenebiliyor ya da istenilen durumlarda maksimum keskinlik elde edilebiliyor) 24MP çözünürlüğünde APS-C sensör, her türlü hareketli obje ya da konuda yüksek performans sağlayan saniyede 8.3 kare seri çekim hızı, 100-51,200 ISO aralığı, yeni geliştirilen SAFOX11 27 noktadan (25 nokta çapraz) otomatik netleme sistemi, güçlü PRIME III görüntü işlemcisi, 1/8000 maksimum enstantane değeri ve 3.2-inç 1.37 milyon nokta TFT LCD ekran gibi ayrıntılar ile hazırlanan K-3, H.264 formatında 1920 x 1080 piksel yani Full HD 60, 50, 30 ve 24p video çekimi yapabiliyor. Barındırdığı 86,000 piksel RGB ışık ölçüm sistemi ve geliştirilen özel algoritmalar ile pozlama doğruluğu, otomatik netleme performansı ve beyaz ayarı seçimi konularında üst seviye sonuçlar ortaya koyabilen model, çift SD kart yuvasıyla da JPEG ve RAW fotoğrafları iki ayrı kart üzerine yazarak kullanıcısına büyük kolaylık sağlayabiliyor. Pentax K-3 aynı zamanda Eye-Fi isimli kablosuz bağlantıya sahip hafıza kartlarına da destek veriyor ve üzerinde düşük ışıklı ortamlar için dahili bir flaş yer alıyor.

Daha rahat çekimler yapmak için %100 kapsama alanına sahip bir optik vizör ile hazırlanan Pentax K-3, magnezyum alaşım gövde ve paslanmaz çelik kasasıyla sağlam bir yapı ortaya koyuyor. Ayrıca su ve toz geçirmeyen DSLR fotoğraf makinesi, Pentax’ın “SR” dahili görüntü sabitleme teknolojisi ile elde çekimlerde kullanıcılara yardımcı olabiliyor. HDMI portu üzerinden televizyonlara bağlanabilen ve görüntü aktarımı sağlayabilen Pentax K-3, USB 3.0 bağlantısı üzerinden de yüksek hızlı veri aktarımı yapabiliyor, Lityum-iyon D-LI90 bataryası ile CIPA standartlarına göre 560 fotoğraf çekimi yapabiliyor ve 131 x 100 x 77mm boyut ile 800 gram ağırlık değeriyle geliyor.

Pentax tarafından tanıtılan DSLR dünyasının yeni üyesi K-3, gövde olarak 1299$ fiyat etiketiyle Kasım ayında satışa çıkıyor. Modelin aynı zaman limitli sayıda (2000 adet) üretilmiş "Silver Edition" isimli özel bir versiyonu da bulunuyor. Bu modeli fiyatı ise 1600$ olarak belirtilmiş durumda.
Ricoh'tan DSLR dünyasına gelişmiş özelliklerle hazırlanan yeni üye: Pentax K-3


http://www.dpreview.com/news/2013/10/07/ricoh-announces-pentax-k-3-24mp-dslr-with-optional-low-pass-filtering?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_3 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar Video Autofocus mu
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ozturert 5 yıl
Ne Pentaxmış be
Vallahi okudukça d800'den 5dmarkiii'ten soğuyorum
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Ed - 5 yıl
Nalet olası makinenin öyle bi renk yorumu var ki fotoğraflarını işlemek çok zevkli oluyo :) Ama gene de bi Alex değil :))

@Jimi jpegle pek işim yok ama işlemek istemediğin zaman jpeg faydalı oluyordu. K5 jpegleri RAW gibi işlenirdi ama hazır çıktı alma konusunda D7000 jpegleri daha iyi. Active D-Lighting'i High veya Extra yapınca öğle güneşinde masmavi gökyüzü alabiliyosun
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jimi1984 5 yıl ozturert
ozturert

Ne Pentaxmış be
Vallahi okudukça d800'den 5dmarkiii'ten soğuyorum


Jpeg çıktısı çok iyi yahu ondan bahsediyordum :)
İşlediğiniz zaman bozulmuyor kolay kolay RAW gibi çok esnek :) Tabi K5'in öyleydi :)
RAW'a gelince hepsi aynı :)

Bizde D800 , Mark III yok diye dövmeyeydin iyiydi abi
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acordis 5 yıl ozturert
ozturert
Ne Pentaxmış be
Vallahi okudukça d800'den 5dmarkiii'ten soğuyorum


Ertan bey haklisiniz pentaxcilar biraz abartili oluyorlar fakat jpeg konusunda sunu söyleyebilirim k5 ve k30 jpeg i nikon d600 iyi fakat k5 in d600 iyi oldugu anlamina gelmez af konusunda d600 k5 ten cokcok iyi isoda iyi fakat pentaxin renkleri bambaska fakat renklede hersey bitmiyor o yüzden hep kararsizliga düsüyorum suan d600 satliga cikardim k3 almak icin sunuda biliyorumki pisman olma sansim bayagi yüksek fanatik degilim futbol takimi tutmam fakat konu pentaxa gelince hersey degisiyor
simdi Arif abi k3 aliyorsa ben gözü kapali alirim Almanyada simdiden k5 ve türevleri satliga cikti k5 300 euraya kadar düstü ben 18-135 lensiyle beraber 1500 cekimde k5 600 euroya aldim
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acordis 5 yıl
Arif abi bu pentax garip isler yapiyor ben bugun d600 satliga cikardim bilmiyorum k30 satliga cikaracagim nasil olsa k5 aldim yanliz bekleyecegim arif abi elimde tamron 28-75 ve 70-200 var birde tamronun 17-35 lenside var pentax satis müdürü istanbullu bir arkadas %35 indirim yapacagini soylemisti fakat ben yinede ff bekleyecegim
Jimi sigma 70 harika lensmis
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jimi1984 5 yıl acordis
acordis

Arif abi bu pentax garip isler yapiyor ben bugun d600 satliga cikardim bilmiyorum k30 satliga cikaracagim nasil olsa k5 aldim yanliz bekleyecegim arif abi elimde tamron 28-75 ve 70-200 var birde tamronun 17-35 lenside var pentax satis müdürü istanbullu bir arkadas %35 indirim yapacagini soylemisti fakat ben yinede ff bekleyecegim
Jimi sigma 70 harika lensmis






Bıçaaaak Enver abi Bıçaaak :D
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Zommby 5 yıl acordis
acordis

Arif abi bu pentax garip isler yapiyor ben bugun d600 satliga cikardim bilmiyorum k30 satliga cikaracagim nasil olsa k5 aldim yanliz bekleyecegim arif abi elimde tamron 28-75 ve 70-200 var birde tamronun 17-35 lenside var pentax satis müdürü istanbullu bir arkadas %35 indirim yapacagini soylemisti fakat ben yinede ff bekleyecegim
Jimi sigma 70 harika lensmis

Pentax yakın zamanda FF çıkarmaz zira bu K-3 üzerinde 5-6 senedir uğraşıyolardı k-5 ler falan deneme yanılma makinalarıydı bence...
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Stanislas Xavier 5 yıl
Bir Aps-c makine bundan daha donanımlı nasıl olur bilmem,dolu dolu bir model olmuş.Özellikle ardışık çekim hızı çok iyi,iso aralığını bayağı yüksek vermişler,düşük ışık başarımı konusunda işlemcinin gücüne kalmış artık.
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DH Misafiri 5 yıl
Sony A77 number one ;)
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Golden Gate 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Sony A77 number one ;)

Aynalı sistem , optik vizör olsa belki ..

Ama maliyeti kısmak için bunu bile koymadan , biraz zor 1 numara olur .
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Elefue 5 yıl
Bİ CANON 60D 70D ye koyamadı çift SD kartı. Nikonda var Pentax ta var.
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lastelbruz 5 yıl Elefue
Elefue

Bİ CANON 60D 70D ye koyamadı çift SD kartı. Nikonda var Pentax ta var.

o segmente koyacağını sanmam. Canon'da 7D'de var sanırım çift kart girişi. K3 de ilk izlenimlere göre K5 ve türevlerinden bir gömlek yukarıda. Pentax K5 segmentinde çıkaracağı gövdelere gene koymayacaktır çift kart.
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tufan erkul 5 yıl
Bu kadar donanıma neden hareketli ekran koymazlarki
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mizantropia 5 yıl tufan erkul
Umarım koymazlar. Hareketli ekran, dokunmatik ekran pentax gibi ciddi firmanın uzak durması gereken bir olay.
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hdtv 5 yıl
Hep ff konusuluyorda adamlarin lensleri hep apsc nasil cikarcaklar full frame
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oem84 5 yıl
Bilgisayar onanimlariyla ilgili haberleri takip etmek 90 larda kaldi artik
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fotifoti 5 yıl
silver editionın ne farkı var ? renk yüzünden 300 dolar fark yoktur herhalde
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mizantropia 5 yıl fotifoti
Rengi dışında bir özelliği yok. Satılıyor ama ne kadar fark olursa olsun hastaları var
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